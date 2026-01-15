天然鑽石珠寶閃耀第83屆金球獎紅地毯
Jessie Buckley、Hailee Steinfeld 等明星傾情演繹沙漠鑽石自然之美
美國洛杉磯 - Media OutReach Newswire - 2026年1月15日 - 在剛剛落幕的第83屆金球獎（The Golden Globes）頒獎典禮紅地毯上，天然鑽石再度大放異彩。 今年的紅地毯與往年不同，嘉賓紛紛選擇彩色鑽石展現時尚和個性。與此同時，紅地毯禮服亦趨向柔和淺色調，與彩色鑽石互相呼應，共同塑造出更具個性的紅地毯時尚。
本屆金球獎紅地毯不僅是天然鑽石美學的展示，更揭示了其作為可佩戴的藝術的本質——一種凝聚時光、表達自我的精神載體。 每一件珠寶與佩戴者的結合，都是一次雙向的選擇：天然鑽石藉由人生的高光時刻徹底綻放其億萬年積累的光華，而佩戴者則藉由這份歷經自然錘鍊的永恒之美，展現其內在的品格與故事，最終成就紅地毯上那些堪稱傳奇的個性光芒。
沙漠鑽石：溫暖色調詮釋自然之美
沙漠鑽石成為本屆金球獎紅毯最受矚目的新興潮流，其色彩從柔和的淺黃延伸至濃郁的橙粉色調。 每一顆沙漠鑽石皆歷經自然淬鍊，承載大地靈韻，在佩戴者與孕育它的自然之間建立了獨特的情感連繫。
憑藉《哈姆尼特》(Hamnet) 榮獲劇情類最佳女主角的Jessie Buckley，佩戴了來自Martin Katz的波札那沙漠鑽石高級珠寶，包括一枚橙粉色moval (混合橢圓及馬眼式) 切割的主鑽戒指，戒臂點綴粉色與白色天然鑽石，搭配同系列粉白沙漠鑽石耳環， 盡顯優雅閃耀。
Hailee Steinfeld則演繹了Repossi多件黃鑽作品，包括Blast高級珠寶系列的枕形黃鑽戒指與項鍊，以及Serti sur Vide系列中由梨形與橢圓形黃鑽構成的單隻耳環。
活動嘉賓主持人Keltie Knight佩戴多件來自Premier Gem的沙漠鑽石高級珠寶，包括一枚鑲嵌雷迪恩切割蜜糖色主鑽、搭配三角形切割鑽石的戒指，一對正方祖母綠式切割黃鑽墜飾耳環，以及一條混合花式切割黃鑽與白鑽鑲嵌手鏈，演繹奢華大氣風格。
此外，憑藉《一戰再戰》(One Battle After Another) 獲得電影最佳女配角的Teyana Taylor，選擇了Tiffany & Co. 1940年代末的古董耳環，鑲嵌如陽光般的白色與彩色天然鑽石。 而英國女歌手Charli XCX則以De Beers London黃鑽耳環亮相，演繹現代摩登風格。
耳畔敘事：三種風格演繹璀璨魅力
在本屆金球獎紅地毯上，天然鑽石耳環展現出三大風格：鈕扣式（Button）、群簇式（Cluster）與垂墜式（Drop）。
鈕扣式耳環以簡約優雅的設計為造型增添精緻感，同時與禮服形成巧妙平衡，深受眾多明星喜愛。Emily Blunt佩戴了Tiffany & Co. 經典鈕扣耳環，詮釋出永恒的典雅; 而Zoë Kravitz則選擇了英國珠寶品牌Jessica McCormack的鈕扣耳環，以現代線條低調展現迷人魅力。
群簇式耳環則充滿戲劇張力， Kylie Jenner以Lorraine Schwartz的大型群簇式耳環彰顯個性， 而Selena Gomez則選擇了Chanel高級珠寶群簇式耳環展現其華美氣質。
垂墜式耳環巧妙地遊走於經典與現代之間。 Chase Infiniti佩戴了De Beers London線性垂墜耳環，而Kate Hudson則選擇了Garatti Jewelry俐落設計，共同演繹流暢的線性垂墜式耳環的俐落與現代美感。Sabrina Elba 和Kirsten Dunst則分別以Jessica McCormack與ASHOKA經典垂墜鑽石耳環，展現優雅氣質。
胸針與項鍊：極繁主義與經典回歸
值得一提的是，胸針成為本屆紅地毯的亮點之一，尤其在男士造型中展露鋒芒。Colman Domingo在禮服上點綴了多枚Boucheron定製百合花鑽石胸針， Tramell Tillman佩戴大型Boucheron羽毛胸針塑造視覺重點， Connor Storrie與Benny Blanco則分別以Tiffany & Co.「石上鳥」胸針與Neil Lane設計表達個性態度。
與此同時，Riviera風格項鍊重磅回歸。Aimee Lou Wood佩戴了David Yurman現代風格設計，為經典注入當代氣息， Dakota Fanning則選擇了Fred Leighton傳統款式，致敬荷里活黃金時代，Amy Poehler則以Boucheron項鍊展現其百變風格。
關於De Beers集團
De Beers集團（De Beers Group）成立於1888年，是全球領先的鑽石公司，在鑽石勘探、開採、銷售和行銷方面擁有無與倫比的專業經驗。 De Beers集團及其合作夥伴在鑽石供應鏈僱用超過20,000名員工，以其產值以及其在博茨瓦納、加拿大、納米比亞和南非的開礦作業而言，De Beers集團為全球最大的鑽石生產公司。 創新是De Beers集團的核心策略，以此發展包括De Beers（De Beers London）和Forevermark永恒印記在內的品牌組合，以及其他開拓性解決方案，例如鑽石開採和可追溯性計劃GemFair和Tracr。 De Beers集團通過De Beers鑽石研究機構（De Beers Institute of Diamonds）提供教育和實驗室服務，並依託De Beers集團Ignite團隊推出多種鑽石分選、檢測和分類技術系統，為鑽石行業提供優質的服務和先進的技術。 De Beers集團致力於
的承諾，該承諾規劃了一套綜合完整的方法體系，指引著我們邁向一個更公平、安全、潔淨和健康、促進社區繁榮、環境得到保護的未來。 De Beers集團是Anglo American PLC集團的一員。 如需瞭解更多資訊，請訪問
。
