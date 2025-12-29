天王 x 天王級品牌，劉德華 HUAWEI「非凡大師」主題曲《非凡》正式上線

文章來源：Qooah.com

華為「非凡大師」(ULTIMATE DESIGN)品牌的全新主題曲《非凡》於今日正式發佈，同步上線的還有與之同名的音樂影片。該曲由品牌代言人劉德華傾情演唱，由鄭楠擔任製作人，蔡曉恩作曲，唐恬填詞，整首作品意在致敬每一次自我超越，傳遞出內在的非凡力量。

音樂影片以影像致敬各行各業中不畏艱難的探索者，借助歌詞描繪出前行途中那份堅定的執著與勇氣，同時也訴說了逐夢路上無法回避的挫折與堅守。

廣告 廣告

值得一提的是，MV 中還融入了鴻蒙6系統相關的開發畫面，進一步豐富了作品的視覺敘事。

下面為該作曲歌曲，以便讓大家更好欣賞:

人要去追夢中夢 便要踏過山外山

何來的非凡 無非幾個真心的答案

每一天都認真過 每個夢都不遺憾

仰望過星河 也曾俯身耕種過平淡

人生的路越簡單 越不簡單

為一件事過萬重山

空著手造船 在霧裡揚起帆

沿途煙花再絢爛 也是淺灘

又怎可留在這一站

何來的非凡 往遠岸過千帆

是你 隻身 跋涉 的暗

是你 從沒 語過 的難

是總有些光 要用一生晝夜來交換

是你 腳踏 實地 的站

是你 此生 要平 的川

何來的非凡 不過一盞孤燈赴平凡

人生的路越簡單 越不簡單

為一件事過萬重山

揮毫幾十載 寫兩三個答案

可曾把得意看淡 失意坦然

在滿墨的時候留白

起得了風雲 也定得住波瀾

是你 隻身 跋涉 的暗

是你 從沒 語過 的難

是總有些光 要用一生晝夜來交換

是你 腳踏 實地 的站

是你 此生 要平 的川

何來的非凡 不過一盞孤燈赴平凡

我將 起燈 與你 相伴

見你 不負 所夢 所愛

用我的目光 見證你的步履多非凡

也將 乘風 與你 同在

前往 我的 山外 有山

何來的非凡 抬頭望月躬身赴平凡

風景多變幻 一顆平常心不改