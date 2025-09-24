天瑞邨清潔工十號風球下執垃圾 房署稱外判工自發返工 感謝其敬業精神

清潔工人在颶風下很吃力才能拉動大型垃圾箱，房署指她是自發返工，但表示會要求外判商認真跟進事件，以員工安全為首要考慮。 （短片撮圖 /miiyiio89 /thread）

政府制訂的惡劣天氣工作守則列明，如工作地點有危險，在可行及安全的情況下，僱主應安排僱員離開工作地點或提早下班，或安排僱員到安全的地方暫避。昨日早上（24 日）天文台懸掛十號風球，天水圍天瑞邨一名房屋署外判清潔員工，在暴風下仍然在街上處理垃圾，一個人拉動大型垃圾箱。有人拍攝到當時情況，短片上載到社交平台，引來網民批評「無良僱主」。房屋署回覆《Yahoo 新聞》查詢稱，該員工自發返工，房署對她表示感謝，但要求外判商認真跟進事件。

陳國基日前呼籲：員工受傷的話，僱主會過意不去

政務司司長陳國基在颱風襲港前夕曾呼籲僱主，一定要以員工安全為首要考慮，一定要以體諒的態度去決定員工在甚麼情況下需要上班，「僱主是有責任為員工提供一個安全的工作環境，如有僱主不合理地將其員工的安危置諸不理，令員工受傷的話，第一，他自己會過意不去，因為員工是為其工作和賺錢的；第二，他亦可能觸犯法例。我強烈希望僱主一定要首要考慮員工上班的安全」。

言猶在耳，昨日早上九時，當時全港吹起颶風，天瑞邨󠄇一名清潔工人卻在戶外地方處理垃圾，拉動一個載滿垃圾的大型垃圾箱。清潔工人只穿著一件透明纖薄的雨衣，沒有頭盔等其他安全裝備，垃圾箱一度被風吹動，清潔工看似很吃力才能拉動垃圾箱。

當時情況被人拍下，並放上社交平台。上載短片的網民 miiyiio89 說：「十號颱風下都要開工，清潔工真係好辛苦。」片段引起網民熱議，有人留言質疑：「其實嗰幾個鐘係咪真係咁必要，上面求其有嘢飛落嚟佢都係咁先。」有網民進一步指出：「呢個唔係辛苦，係有生命危險。佢推不動，拉傷肌肉，有工傷賠？佢被嘢空降打中，被垃圾壓住有死傷，屋苑賠？」更有人直斥該名清潔工人的僱主是「無良僱主」。

房署：一直以員工的安全為首要考慮

根據勞工處制訂的《惡劣天氣及極端倩況下工作守則》，如工作地點有危險，在可行及安全的情況下，僱主應安排 僱員離開工作地點或提早下班，或安排僱員到安全的地方暫避。同時，僱主應適當地應用有關惡劣天氣下工作安排，按個別行業的運作需要，彈性處理僱員復工及其他的工作安排。

房屋署昨晚深夜回覆《Yahoo 新聞》查詢稱，一直以員工的安全為首要考慮，對事件深感關注。房署職員在知悉事件後，已立即與該名外判服務承辦商員工了解情況，得悉有關員工為免惡劣天氣下大廈垃圾堆積，自發於昨日早上返回崗位，並曾於戶外工作。房署對有關員工的敬業精神表示感謝，同時已勸喻其在工作時必須注意安全，並遵從與僱主訂立的惡劣天氣工作安排。

房署表示，會要求清潔外判服務承辦商管理層認真跟進事件，以免類似事件再次發生。房署亦已指示外判服務承辦商在惡劣天氣下必須依據勞工處編製的指引作出適當的工作安排，以員工的安全為首要考慮，包括在惡劣天氣下盡量避免安排員工進行戶外工作，以及為員工提供適當的安全裝備等，以保障員工的工作安全。