天璣最強旗艦首發全場景真 1nit 明眸護眼屏！ OPPO Find X9 系列 10 月 16 日登場!

OPPO 今日正式宣布，將於 10 月 16 日發布全新一代旗艦手機 OPPO Find X9 系列。新機不僅將首批搭載 MTK 最新旗艦晶片天璣 9500，更首發全球首塊「全場景真 1nit 明眸護眼屏」，號稱「熄燈也護眼、全天都通透」！

OPPO 強調，Find X9 系列將首批搭載天璣 9500 旗艦晶片，並配合全新一代的「潮汐引擎」技術，進一步釋放天璣晶片的極限性能，真正做到「天璣上限看 OPPO」。

據了解，天璣 9500 採用台積電最新的 N3P 製程工藝打造，相比天璣 9400 及 9400+ 所使用的 N3E 工藝，無論在能效比還是性能表現上都有明顯提升。其安兔兔綜合跑分更是突破 400 萬分。

除了強勁性能，OPPO Find X9 系列的另一大亮點，是首發「全場景真 1nit 明眸護眼屏」。這塊屏幕的 1nit 超低亮度並非僅在特定場景生效，而是真正實現全場景適用，並适配所有 App。這意味著，即使用戶在深夜關燈後於被窩中瀏覽社交媒體、使用閱讀類 App，屏幕依然可保持柔及不刺眼的 1nit 亮度，閱讀都更加舒適。

為了精準适配多變的環境光線，OPPO 還帶來新一代光感與亮度算法。通過新一代屏下光感方案，以微秒級的採樣精度，在暗光环境下實現環境光感知准确性提升 50%，穩定性提升 70%。

同時，配合新一代自動亮度算法，通過 360° 雙光感對環境光信息進行融合判斷，再以科學算法進行高精度線性擬合，實現類人眼般的亮暗自适應過渡，使用體驗更加智能流暢。