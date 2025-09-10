焦點

中華鈕扣70年歷史結業　港製貝殼鈕搶手

天璣9500 跑分出爐，vivo X300 Pro 首次突破400萬

vivo 產品經理韓伯嘯發佈了 vivo X300 Pro 衛星通信版的跑分，是第一台安兔兔成績突破 400萬的手機。

天璣9500 處理器的 CPU 為 1*4.21GHz Travis+3*3.50GHz Alto+4*2.7GHz Gelas的八核心架構，其中Travis和Alto是Arm的新一代X9系超大核，而Gelas是Arm的新A7系大核。

天璣9500 處理器的 GPU 為全新的 Mali-G1-Ultra MC12，採用全新的微架構，進一步提升光追性能，降低功耗。

此外，天璣9500 的 L3 CACHE 16MB，SLC 10MB，支援 SME 指令集。支援 4x LPDDR5x 10667Mbps+4-Lane UFS4.1。NPU 9.0 預計為 100TOPS。

聯發科已官宣將在9月22日召開發佈會，推出天璣9500 處理器。

值得一提的是，韓伯嘯透露，vivo 與聯發科、Arm一同研發，率先實現 SME2 創新特性的終端落地，端側 AI 異構計算更加高效。該技術相當於給 CPU 加裝「矩陣加速器」，在進行視覺、語音等 AI 任務時效率更高。

最近韓伯嘯還發佈了 vivo X300 Pro 的一些外觀細節，表示全面對標 iPhone Pro 級別。

