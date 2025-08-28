天璣9500 跑分可能突破400萬，今次真有力與高通一戰

文章來源：Qooah.com

近期，博主 ＠數碼閒聊站 爆料表示，聯發科天璣9500 處理器在安兔兔的理論設定跑分是400萬+，vivo 和 OPPO 都會有該平台的裝置發佈。

vivo 和 OPPO 可能會在其旗艦機型上使用 1TB 4-Lane UFS 4.1 RAM，跑分將進一步提升8萬-10萬分。

天璣9500 為台積電第三代 3nm 製程 N3P 打造，CPU 為全新的 Arm 全大核架構，由 1×4.21GHz Travis + 3×3.50GHz Alto + 4×2.7GHz Gelas 的八核心組成，並集成 Mali-G1-Ultra MC12 GPU。

天璣9500 採用的 ravis 和 Alto 都是 Arm Cortex-X9 系超大核，Gelas 為 Arm Cortex-A7 系大核，不僅提升IPC（每週期指令數）性能，整體能效會有大幅度提升。

此次天璣9500 的光線追蹤幀率將大幅度提升，有望突破 100FPS。聯發科充分釋放 Arm 最新 Drage GPU 的性能潛力，遊戲性能值得期待。

預計天璣9500 將在9月份發佈，對標的是高通的 Snapdragon 8 Elite 2 處理器。