天眼直擊：長沙灣紙紮舖遇竊 女賊6小時偷走10多個衣包
網上流傳一段「偷衣包」的「天眼」片段，地點是長沙灣青山道一間紙紮舖，門口高掛多個衣包。片段所見，於本月6日早上約6時20分，紙紮舖未開門，一名穿白色短衫和黑長褲 的長髮女子，在店外駐足凝視一會後，伸手偷走3個衣包，然後離開。
店主開舖後發現門口衣包不見了，翻查「天眼」片段，直言：「影佢大頭，擺門口」，其後報案求助。據了解，女子於凌晨起，6小時內多次到上址偷竊，共偷了10多個衣包。事發前一日（5日）為清明節假期，網民好奇女子偷10多個衣包的原因，是燒給先人， 還是轉售圖利，女子的行為令人費解。
紙紮舖老闆陳先生表示，紙紮舖開業10多年，平時會在收舖後把掛於舖外的衣包收回，最近兩周因工作太繁忙，因此未有把衣包收回，發生今次盜竊事件，以後每日收舖後都會收回衣包。他也想知道點解會有人偷衣包，社會是否變了，但是應該是該女子有問題，原本想透過網上電子報案，後來想深一層還是取消了，可能搞下去警員都話該女子可能是有精神問題，所以無謂搞下去，如果報了案至少要先搵到該女子。
陳先生續稱，只要在青山道行走下都可能搵到她，估計是街坊也不出奇，但無必要再深入搞下去，有些事過了就算，損失並非很大，所以不會再追究了。陳指出，有時阿婆偷兩紮香被現場捉到，他也不追究，因為她真的有些是心癮所致，她不是沒有錢。
陳先生又指，回看天眼錄影，該女子凌晨零時偷到早上6時許，6個鐘頭內來回幾次偷竊，總共偷了10多個，「佢一次過拿唔完，先偷2個走，唔知去咗邊度，等陣又返嚟偷2個走，一直偷到朝早」，相信她不會將衣包轉賣他人，因為「三唔識七，唔會有人同佢買呢啲嘢，買得衣包都係善信居多」。衣包售價幾十到百多元，女子偷了10個，損失1,000港元左右。
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