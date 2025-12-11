天脈全球資本戰略升級，跨境上市&RWA生態齊推進

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月11日 - 天脈集團近日於香港國際中心舉行盛大啟幕儀式，宣告其全球化戰略正式進入加速階段。以「提升個體能量、賦能企業成長、推動資產資本化」為使命，天脈同步發布三大國際化佈局：跨境上市孵化體系、RWA 科技生態，以及身心能量科學的國際化升級，構建橫跨科技、產業與資本的新經濟生態。



香港作為全球創新與資本樞紐，是天脈全球戰略啟動的重要節點。此次啟幕不僅象徵空間落成，更標誌天脈國際化布局全面展開。



跨境上市孵化中心正式發布



啟幕儀式上，天脈宣布成立跨境上市孵化中心，由具備 SEC、PCAOB、FINRA 資質的專業團隊領銜，累積百家以上跨境上市專案經驗，服務範圍涵蓋美股、港股與 SPAC。不同於傳統投行與 FA，天脈提供的是企業「資本化全鏈路」服務，包括紅籌架構搭建、財務與審計合規、SEC 與港交所申報輔導、IPO/SPAC 雙路徑設計、市值管理、企業國際化輔導與數位化升級。



原計畫於大會完成 4 家企業簽約，最終簽約數量突破至 12 家，顯示天脈於跨境上市與資本運作領域的強大吸引力與行業影響力。



RWA 科技生態：讓企業資產真正被金融體系看見



RWA（真實世界資產）正成為全球金融變革核心，從 BlackRock 推出代幣化基金，到香港、新加坡將 RWA 納入金融基礎設施，RWA 正從概念走向大規模落地。天脈指出，中小企業普遍面臨資產無法被金融體系認可、跨境融資困難、價值缺乏透明度等瓶頸。



天脈 RWA 生態將為企業提供：可代幣化資產識別、資產結構化與確權、鏈上映射與鑄造、跨境合規設計、全球發行與流動性通道、鏈上風控與透明追蹤。RWA 的核心價值在於降低企業連接全球資本的摩擦，提升資產流動性與估值空間。



「從人到企業、從企業到資本」的全維度成長模型



天脈的差異化優勢源於其「從人開始」的底層邏輯。天脈能量課程透過科學設備檢測能量場、情緒頻率、經絡狀態等指標，協助個人提升穩定性、洞察力與決策力。



在此基礎上，天脈構建三大體系：①企業成長體系：提升組織能力、導入國際化業務、提供資本運作輔導；②資本化體系：透過上市與 RWA 結構打造全球融資能力；③資產數位化體系：讓企業價值可量化、可驗證、可流通。三者以螺旋式結構相互推動，形成天脈獨有的全鏈路增長生態。



結語：全球佈局構建國際舞臺更大話語權



天脈香港國際中心的啟幕標誌集團全球化戰略正式落地。未來將以香港為核心，以亞洲為主軸，並與北美、中東市場建立深度合作。通過這一全球佈局，天脈正構建跨地域、跨產業、跨資本的新型組織型態，使企業能在全球市場中實現價值流動，並讓更多亞洲企業在國際舞台上獲得更大話語權。



Hashtag: #Skychakra



發佈者對本公告的內容承擔全部責任



新聞稿由客戶提供

