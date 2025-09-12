一天起4次色心！陳漢典連Lulu生理期都知道

▲Lulu黃路梓茵（右）、陳漢典（左）在昨（11）日無預警宣布結婚後，網友狂翻兩人交往的蛛絲馬跡，竟翻出兩人5年前影片中，陳漢典不只連Lulu生理期都知道，還認了一天對她起4次色心，讓粉絲忍不住直呼：超級閃。（圖／Lulu黃路梓茵IG@sunnygirl800424）

[NOWnews今日新聞] 女星Lulu黃路梓茵、陳漢典昨（11）日無預警宣布婚訊，讓各界都非常震驚。網友也開始狂挖兩人戀愛的蛛絲馬跡，翻出在5年前陳漢典登上Lulu的YouTube頻道《Lulu黃路梓茵》時，一起穿人氣卡通人物湯姆貓與傑利鼠的情侶裝登場，陳漢典不只猜對Lulu的月經時間，還坦承一天會對Lulu起4次色心，讓網友現在看到後都直呼「超級閃」。

5年前的節目中，兩人一起做默契大考驗，竟猜對超多題，就連超私秘問題都答對，製作組問Lulu上一次月經時間，Lulu笑說：「這個知道會很危險」，陳漢典則開玩笑說：「這個知道會比較不危險」，結果竟然真的答對，讓大家超驚訝，不過陳漢典解釋：「因為那是錄影的時間」，Lulu當天錄到一半還暫停去上廁所。除此之外，Lulu還猜對陳漢典愛穿四角內褲。

▲網友翻出Lulu（右）跟陳漢典（左）5年前一起登節目超有默契。（圖／Lulu IG@sunnygirl800424）

陳漢典認一天對Lulu起4次色心 理由引爆笑

之後製作組又問「漢典平均一天會對Lulu起幾次色心？」Lulu開玩笑說「這沒辦法算吧」，結果兩人又答對4次，陳漢典解釋「因為錄影（綜藝大熱門）一天4次」，Lulu也說「換一次就起一次色心」，而且兩人連聯想方式都一樣，用錄影來算，真的超有默契。

粉絲們在婚訊後看到這段影片，都忍不住直呼「天啊，現在看5年前影片，結果最適合的人就在自己身邊」、「典典和Lulu真的很絕配，天生一對，恭喜」、「哈，只有交往一年嗎？感覺滿滿的曖昧」等。

Lulu、陳漢典十多年搭檔 宣布婚訊沒人信

Lulu、陳漢典昨日無預警宣布結婚，身為10多年搭檔的他們消息曝光後讓大家難以置信，因此兩人特別澄清：「不是大熱門的企劃，我們兩個是真的要結婚了，雖然看起來真的很像整人大爆笑，但人生就是這樣，you never know~」同時婚紗照也公開，直呼：「沒有真實感」。而吳宗憲也證實他們已交往1年，並向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，婚宴時間預計將於明年1月25日舉行，並表示：「以他們的說法為主！」

