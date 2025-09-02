太古區隱世美食指南｜「太古賞味遊」食多賞多超過150間餐廳 推介人氣大熱大師兄銷魂麵舖/米炊/Baker by Lubuds/ Penna/Té Bo

Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
無論是匆忙的午餐、溫馨的家庭聚會，還是浪漫的約會晚餐，香港人總是以挑剔的味蕾和精明的眼光追逐那份物超所值的滿足感。位於港島東的太古區，由太古城中心、太古城、太古坊及香港東隅組成的活力社區已經成了一個隱藏的美食寶庫。只需15分鐘的步行距離，已雲集超過150間環球食府，涵蓋中、日、韓、意、法、美等多國佳餚。從2025年全新進駐的驚喜新店，到米芝蓮推介的經典名店，都可以吃得到！
「太古賞味遊」限時登場：多吃多賞的美食盛宴
太古區由即日至9月30日期間推出「太古賞味遊」限時餐飲禮遇，更特別聯乘DBS信用卡，為持卡人帶來獨家雙倍獎賞。無論是醒神早餐、午間便當、下午茶輕食、Happy Hour小酌，還是晚餐約會，只要在太古城中心、太古城、太古坊及香港東隅的指定餐飲商戶以單一電子貨幣消費滿指定金額，即可獲取LIVE+ Dollar。LIVE+ Dollar可於指定商戶內當作$1現金使用，讓你邊吃邊賺，實現食飯購物一條龍的樂趣。
2025年太古區的美食新血
今年內多家新店強勢進駐太古城中心、太古城和太古坊，為大家帶來前所未有的驚喜。其中不乏獨家登陸的過江龍，以及以獨特主題設計的創意食肆，以後找各大聚餐餐廳就更多地方選擇！
Kew+（太古城中心1樓101A號舖）
靈感源自英國皇家植物園，這家日系概念餐廳以植物和花卉為主題。綠意盎然的空間適合休憩談天，菜式融合自然元素，帶來城市中的綠洲體驗。
Momi & Toys（全港首間分店，太古城中心2樓202號舖）
來自東京原宿的甜品店以創意棉花糖和可麗餅聞名。招牌可麗餅層層疊加奶油、生果和冰淇淋，口感豐富；棉花糖則造型可愛，多彩多樣，一試即上癮。
NOC Coffee Co.（太古城中心地下005號舖）
這家獲獎無數的咖啡品牌以簡約日系風格和環保理念見長。店內傢俱由回收樹木製成，呼應品牌對可持續發展的堅持，提供高品質咖啡，讓你品味世界的風味。
The Bakerism（港島首間分店，太古城中心地下C區）
Instagram上擁有超過13萬粉絲的本地蛋糕名店，以香滑北海道忌廉和優質食材著稱。太古城中心店獨家推出「提拉米蘇杯」系列，造型高貴優雅，完美詮釋甜點的藝術。
Lunch 必食大師兄銷魂麵舖/米炊/座銀！
午餐時間寶貴，太古區提供多樣選擇，讓你不需妥協就能享用高質素餐食。從性價比高的上班族食堂，到米芝蓮推介的精緻菜餚，這裡涵蓋一切，讓下午充滿能量。
大師兄銷魂麵舖（太古城中心獨有，1樓148號舖）
台灣超人氣品牌，全球首間分店。辣油、麻辣鴨血等關鍵食材從台灣直送，排隊紀錄達3.5小時，必試其銷魂滋味。
AKIYOSHI（太古坊栢克大廈地下）
經典日式串燒和壽喜燒，用料上乘，焦香誘人。
CATCH（太古坊海灣街地下17, 19, 21號舖）
主打澳洲菜，辣蟹肉天使麵和素食選擇深受歡迎。
座銀（太古城安盛台寧安閣地下G505 & G508號舖）
大阪過江龍，以特濃雞白湯和炸牛蒡聞名，是香港雞白湯拉麵的首選。
米炊（太古城中心3樓313號舖）
日式咖喱蛋包飯專門店，使用蘭王蛋和北海道七星夢美人米。招牌旋風蛋造型，帶來正宗日本家庭料理。
其他推薦包括糖廠小廚、天天海南雞、生記滷味，以及擁有寬敞室內外空間的PICI意大利麵店。
咖啡與甜點：悠閒時光的療癒之選
在忙碌中偷閒，太古區的咖啡店和甜點舖是令自己放鬆的好地方，從精品咖啡到健康甜品，大家絕對有心水之選。
Alchemy ORIGIN（太古坊二座地下A號舖）
全球最佳咖啡店之一，提供精品咖啡、東南亞Fusion菜和生酮甜品。
Baker by Lubuds（太古城中心獨有，3樓307號舖）
米芝蓮烘焙大師蘇樹楠主理，千層牛角酥皮蛋撻曾引發排隊熱潮。牛角包、爆餡忌廉包等甜點同樣出色。
Domain（香港東隅1樓）
共享工作空間兼咖啡廳，Espresso Orange Tonic是必點招牌。
JOMO（太古城安盛台寶安閣地下G501A號舖）
結合健身與咖啡，戚風蛋糕和優質咖啡助你放鬆身心。
更多選擇如The Matcha Tokyo的抹茶天堂，以及素年的健康素食甜點。
拍拖之選：浪漫氛圍的約會勝地
太古區的餐廳以精緻菜式、優雅環境和細膩服務，為情侶打造專屬的甜蜜時刻。從高雅的意大利餐廳到頂級日式壽司，再到充滿異國情調的小酒館，讓約會都充滿驚喜。
Ask for Alonzo（太古坊電訊盈科中心地下6號舖）
充滿意式風情的小酒館以輕鬆愉悅的氛圍聞名，靈魂人物「Alonzo」將意大利家常菜的熱情注入每道菜式。從經典瑪格麗塔披薩到香濃番茄燴海鮮，食材簡單卻充滿風味。餐廳提供寬敞的室外座位區，尤其在晴朗的傍晚，與伴侶在微風中享用意式美酒與美食，浪漫指數直線飆升。
Enoteca（太古坊）
對於愛好微醺情調的情侶，Enoteca是絕佳選擇。主打地中海美食的餐廳以精選葡萄酒和輕鬆戶外雅座聞名。從希臘烤章魚到西班牙火腿拼盤，每道菜都適合分享，搭配一杯Sangria或意大利Prosecco，讓夜晚充滿地中海的浪漫風情。Enoteca還是寵物友善餐廳，帶上毛孩一起在戶外用餐，為約會增添趣味。
Penna（太古城中心獨有，3樓314號舖）
由本地著名西廚劉銘佳（Ken Lau）主理，Penna以其高質手工意粉和薄餅聞名。餐廳採用溫暖的木系裝潢，搭配柔和燈光，營造出既高雅又親切的氛圍，完美適合情侶共享私密時光。招牌菜如手工意粉配黑松露醬，口感細膩，味道濃郁；薄餅則以薄脆餅底和優質食材俘獲人心。
TéBo（太古坊二座2樓）
TéBo在法語中意為「你很美麗」，浪漫從餐廳名字開始便滲透到每一個細節。由名廚Sebastian Lorenzi主理，餐廳以時令食材打造季節限定菜單，每道菜都如藝術品般呈現。從精緻的前菜到主菜如香煎鴨胸配黑莓醬，無不展現法式料理的細膩與創意。餐廳更收藏來自世界各地的葡萄酒，專業侍酒師會根據你的口味推薦搭配。
鮨孝（太古城中心2樓266號舖）
作為米芝蓮星級壽司殿堂「鮨さいとう」的姊妹品牌，鮨孝由大師級名廚齋藤孝司掌舵，將日本高級壽司文化帶到香港。餐廳所有魚材均從日本直送，確保新鮮與品質。職人以精湛手藝，將每кусок壽司化為藝術品，入口即化的中拖羅和海膽令人回味無窮。
聚餐介紹：歡聚時刻絕不能錯過
太古區的餐廳除了適合二人世界，也為家庭聚會、朋友派對或同事慶功提供寬敞舒適的選擇。從傳統粵菜到異國風味，讓每場聚會充滿歡笑。
FEAST（香港東隅1樓）
以高樓底設計和寬敞空間著稱，提供中、西、印度等多國菜式，滿足不同口味需求。平日午餐和周末早午餐提供半自助體驗，任食凍海鮮、刺身、沙律和甜品，搭配自選主菜如香煎三文魚或慢煮牛肋排，令人滿足。
Sage & Salt（太古坊電訊盈科中心地下5號舖）
以熱帶風情為主題的餐廳兼酒吧，將東南亞度假氛圍帶到太古區。戶外用餐區設計充滿熱帶植物元素，搭配招牌Tiki雞尾酒，如Mai Tai或Pina Colada，讓人彷彿置身海島度假勝地。菜單涵蓋泰式辣蝦沙律、越式春捲等多國小食，適合朋友們邊吃邊聊。
潮小館Chiu Bistro（太古城中心獨有，2樓265號舖）
招牌滷水拼盤選用上等食材，滷鵝、滷牛腱入口濃香；特色潮州火鍋則以清甜湯底和豐富配料，讓大家圍桌共饗。餐廳價格親民，份量十足，無論是日常聚餐還是節日慶典，都能滿足老少咸宜的口味。
西苑酒家（太古城中心）
招牌菜如蜜汁叉燒、蒜蓉蒸龍蝦展現粵菜的精髓，適合家庭或朋友聚會。餐廳提供私人包廂，確保隱私與舒適，讓團聚更顯尊貴。無論是慶生宴還是節日飯局，西苑酒家的地道滋味總能讓大滿足。
專業品味的商務首選
就算是講究效率與品味的商務餐宴，太古區的餐廳以私密空間、精緻菜式和專業服務，滿足商務人士的需求。
蘇浙滙（太古城中心3樓312號舖）
米芝蓮推薦的蘇浙滙專注於上海及淮揚菜，餐廳以典雅的裝潢和精美擺盤聞名。招牌菜如蟹粉小籠包、東坡肉展現江南菜的細膩與平衡，適合商務宴請或高級家庭聚餐。餐廳設有私人包廂，配備專業服務團隊，確保洽談過程順暢無阻。
鏞鏞 ‧ 藝嚐館（太古坊多盛大廈地下1至2號舖）
作為年輕版「鏞記」，鏞鏞 ‧ 藝嚐館將傳統粵菜與現代創意融合。招牌燒鵝皮脆肉嫩，搭配創新菜式如黑松露炒和牛，令人驚喜。餐廳擁有寬敞的室內空間和寵物友善的露天雅座，適合輕鬆的商務午餐或晚宴。
鴨大哥（太古坊栢克大廈2樓）
由米芝蓮星級名廚梁經倫（Alvin Leung）主理，鴨大哥以其招牌北京烤鴨聞名。鴨皮酥脆、肉質鮮嫩，搭配手工薄餅和秘製醬料，令人回味無窮。餐廳環境高雅而現代，設有私人包廂，適合高端商務洽談，其他菜式如麻辣小龍蝦和京式燉湯同樣出色。
