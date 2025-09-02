太古區隱世美食指南｜「太古賞味遊」食多賞多超過150間餐廳 推介人氣大熱大師兄銷魂麵舖/米炊/Baker by Lubuds/ Penna/Té Bo

無論是匆忙的午餐、溫馨的家庭聚會，還是浪漫的約會晚餐，香港人總是以挑剔的味蕾和精明的眼光追逐那份物超所值的滿足感。位於港島東的太古區，由太古城中心、太古城、太古坊及香港東隅組成的活力社區已經成了一個隱藏的美食寶庫。只需15分鐘的步行距離，已雲集超過150間環球食府，涵蓋中、日、韓、意、法、美等多國佳餚。從2025年全新進駐的驚喜新店，到米芝蓮推介的經典名店，都可以吃得到！

「太古賞味遊」限時登場：多吃多賞的美食盛宴

太古區由即日至9月30日期間推出「太古賞味遊」限時餐飲禮遇，更特別聯乘DBS信用卡，為持卡人帶來獨家雙倍獎賞。無論是醒神早餐、午間便當、下午茶輕食、Happy Hour小酌，還是晚餐約會，只要在太古城中心、太古城、太古坊及香港東隅的指定餐飲商戶以單一電子貨幣消費滿指定金額，即可獲取LIVE+ Dollar。

2025年太古區的美食新血

今年內多家新店強勢進駐太古城中心、太古城和太古坊，為大家帶來前所未有的驚喜。其中不乏獨家登陸的過江龍，以及以獨特主題設計的創意食肆，以後找各大聚餐餐廳就更多地方選擇！

Kew+（太古城中心1樓101A號舖）

靈感源自英國皇家植物園，這家日系概念餐廳以植物和花卉為主題。綠意盎然的空間適合休憩談天，菜式融合自然元素，帶來城市中的綠洲體驗。

Kew+ 牌鴛鴦咖哩蕃茄炸厚切豬扒飯

Momi & Toys（全港首間分店，太古城中心2樓202號舖）

來自東京原宿的甜品店以創意棉花糖和可麗餅聞名。招牌可麗餅層層疊加奶油、生果和冰淇淋，口感豐富；棉花糖則造型可愛，多彩多樣，一試即上癮。

Momi & Toys

NOC Coffee Co.（太古城中心地下005號舖）

這家獲獎無數的咖啡品牌以簡約日系風格和環保理念見長。店內傢俱由回收樹木製成，呼應品牌對可持續發展的堅持，提供高品質咖啡，讓你品味世界的風味。

NOC Coffee

padpad THAI

The Bakerism（港島首間分店，太古城中心地下C區）

Instagram上擁有超過13萬粉絲的本地蛋糕名店，以香滑北海道忌廉和優質食材著稱。太古城中心店獨家推出「提拉米蘇杯」系列，造型高貴優雅，完美詮釋甜點的藝術。

The Bakerism

広小路

Lunch 必食大師兄銷魂麵舖/米炊/座銀！

午餐時間寶貴，太古區提供多樣選擇，讓你不需妥協就能享用高質素餐食。從性價比高的上班族食堂，到米芝蓮推介的精緻菜餚，這裡涵蓋一切，讓下午充滿能量。

大師兄銷魂麵舖（太古城中心獨有，1樓148號舖）

台灣超人氣品牌，全球首間分店。辣油、麻辣鴨血等關鍵食材從台灣直送，排隊紀錄達3.5小時，必試其銷魂滋味。

大師兄銷魂麵舖

AKIYOSHI（太古坊栢克大廈地下）

經典日式串燒和壽喜燒，用料上乘，焦香誘人。

AKIYOSHI

CATCH（太古坊海灣街地下17, 19, 21號舖）

主打澳洲菜，辣蟹肉天使麵和素食選擇深受歡迎。

Catch

座銀（太古城安盛台寧安閣地下G505 & G508號舖）

大阪過江龍，以特濃雞白湯和炸牛蒡聞名，是香港雞白湯拉麵的首選。

座銀

米炊（太古城中心3樓313號舖）

日式咖喱蛋包飯專門店，使用蘭王蛋和北海道七星夢美人米。招牌旋風蛋造型，帶來正宗日本家庭料理。

米炊

其他推薦包括糖廠小廚、天天海南雞、生記滷味，以及擁有寬敞室內外空間的PICI意大利麵店。

天天海南雞

PICI

糖廠小廚

生記滷味

咖啡與甜點：悠閒時光的療癒之選

在忙碌中偷閒，太古區的咖啡店和甜點舖是令自己放鬆的好地方，從精品咖啡到健康甜品，大家絕對有心水之選。

Alchemy ORIGIN（太古坊二座地下A號舖）

全球最佳咖啡店之一，提供精品咖啡、東南亞Fusion菜和生酮甜品。

Alchemy Origin

Baker by Lubuds（太古城中心獨有，3樓307號舖）

米芝蓮烘焙大師蘇樹楠主理，千層牛角酥皮蛋撻曾引發排隊熱潮。牛角包、爆餡忌廉包等甜點同樣出色。

Baker by Lubuds

Domain（香港東隅1樓）

共享工作空間兼咖啡廳，Espresso Orange Tonic是必點招牌。

Domain

JOMO（太古城安盛台寶安閣地下G501A號舖）

結合健身與咖啡，戚風蛋糕和優質咖啡助你放鬆身心。

JOMO

更多選擇如The Matcha Tokyo的抹茶天堂，以及素年的健康素食甜點。

The Matcha Tokyo

素年

拍拖之選：浪漫氛圍的約會勝地

太古區的餐廳以精緻菜式、優雅環境和細膩服務，為情侶打造專屬的甜蜜時刻。從高雅的意大利餐廳到頂級日式壽司，再到充滿異國情調的小酒館，讓約會都充滿驚喜。

Ask for Alonzo（太古坊電訊盈科中心地下6號舖）

充滿意式風情的小酒館以輕鬆愉悅的氛圍聞名，靈魂人物「Alonzo」將意大利家常菜的熱情注入每道菜式。從經典瑪格麗塔披薩到香濃番茄燴海鮮，食材簡單卻充滿風味。餐廳提供寬敞的室外座位區，尤其在晴朗的傍晚，與伴侶在微風中享用意式美酒與美食，浪漫指數直線飆升。

Ask for Alonzo

Enoteca（太古坊）

對於愛好微醺情調的情侶，Enoteca是絕佳選擇。主打地中海美食的餐廳以精選葡萄酒和輕鬆戶外雅座聞名。從希臘烤章魚到西班牙火腿拼盤，每道菜都適合分享，搭配一杯Sangria或意大利Prosecco，讓夜晚充滿地中海的浪漫風情。Enoteca還是寵物友善餐廳，帶上毛孩一起在戶外用餐，為約會增添趣味。

Enoteca

Penna（太古城中心獨有，3樓314號舖）

由本地著名西廚劉銘佳（Ken Lau）主理，Penna以其高質手工意粉和薄餅聞名。餐廳採用溫暖的木系裝潢，搭配柔和燈光，營造出既高雅又親切的氛圍，完美適合情侶共享私密時光。招牌菜如手工意粉配黑松露醬，口感細膩，味道濃郁；薄餅則以薄脆餅底和優質食材俘獲人心。

Penna

TéBo（太古坊二座2樓）

TéBo在法語中意為「你很美麗」，浪漫從餐廳名字開始便滲透到每一個細節。由名廚Sebastian Lorenzi主理，餐廳以時令食材打造季節限定菜單，每道菜都如藝術品般呈現。從精緻的前菜到主菜如香煎鴨胸配黑莓醬，無不展現法式料理的細膩與創意。餐廳更收藏來自世界各地的葡萄酒，專業侍酒師會根據你的口味推薦搭配。

Té Bo

鮨孝（太古城中心2樓266號舖）

作為米芝蓮星級壽司殿堂「鮨さいとう」的姊妹品牌，鮨孝由大師級名廚齋藤孝司掌舵，將日本高級壽司文化帶到香港。餐廳所有魚材均從日本直送，確保新鮮與品質。職人以精湛手藝，將每кусок壽司化為藝術品，入口即化的中拖羅和海膽令人回味無窮。

鮨孝

聚餐介紹：歡聚時刻絕不能錯過

太古區的餐廳除了適合二人世界，也為家庭聚會、朋友派對或同事慶功提供寬敞舒適的選擇。從傳統粵菜到異國風味，讓每場聚會充滿歡笑。

FEAST（香港東隅1樓）

以高樓底設計和寬敞空間著稱，提供中、西、印度等多國菜式，滿足不同口味需求。平日午餐和周末早午餐提供半自助體驗，任食凍海鮮、刺身、沙律和甜品，搭配自選主菜如香煎三文魚或慢煮牛肋排，令人滿足。

FEAST

Sage & Salt（太古坊電訊盈科中心地下5號舖）

以熱帶風情為主題的餐廳兼酒吧，將東南亞度假氛圍帶到太古區。戶外用餐區設計充滿熱帶植物元素，搭配招牌Tiki雞尾酒，如Mai Tai或Pina Colada，讓人彷彿置身海島度假勝地。菜單涵蓋泰式辣蝦沙律、越式春捲等多國小食，適合朋友們邊吃邊聊。

Sage & Salt

潮小館Chiu Bistro（太古城中心獨有，2樓265號舖）

招牌滷水拼盤選用上等食材，滷鵝、滷牛腱入口濃香；特色潮州火鍋則以清甜湯底和豐富配料，讓大家圍桌共饗。餐廳價格親民，份量十足，無論是日常聚餐還是節日慶典，都能滿足老少咸宜的口味。

潮小館

西苑酒家（太古城中心）

招牌菜如蜜汁叉燒、蒜蓉蒸龍蝦展現粵菜的精髓，適合家庭或朋友聚會。餐廳提供私人包廂，確保隱私與舒適，讓團聚更顯尊貴。無論是慶生宴還是節日飯局，西苑酒家的地道滋味總能讓大滿足。

西苑酒家

專業品味的商務首選

就算是講究效率與品味的商務餐宴，太古區的餐廳以私密空間、精緻菜式和專業服務，滿足商務人士的需求。

蘇浙滙（太古城中心3樓312號舖）

米芝蓮推薦的蘇浙滙專注於上海及淮揚菜，餐廳以典雅的裝潢和精美擺盤聞名。招牌菜如蟹粉小籠包、東坡肉展現江南菜的細膩與平衡，適合商務宴請或高級家庭聚餐。餐廳設有私人包廂，配備專業服務團隊，確保洽談過程順暢無阻。

蘇浙滙

鏞鏞 ‧ 藝嚐館（太古坊多盛大廈地下1至2號舖）

作為年輕版「鏞記」，鏞鏞 ‧ 藝嚐館將傳統粵菜與現代創意融合。招牌燒鵝皮脆肉嫩，搭配創新菜式如黑松露炒和牛，令人驚喜。餐廳擁有寬敞的室內空間和寵物友善的露天雅座，適合輕鬆的商務午餐或晚宴。

鏞鏞 ‧ 藝嚐館

鴨大哥（太古坊栢克大廈2樓）

由米芝蓮星級名廚梁經倫（Alvin Leung）主理，鴨大哥以其招牌北京烤鴨聞名。鴨皮酥脆、肉質鮮嫩，搭配手工薄餅和秘製醬料，令人回味無窮。餐廳環境高雅而現代，設有私人包廂，適合高端商務洽談，其他菜式如麻辣小龍蝦和京式燉湯同樣出色。

鴨大哥

