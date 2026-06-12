太古城母女先後墮樓亡 施俊輝：已派心理學家到學校支援
【Now新聞台】太古城母女先後墮樓身亡，教育局副局長施俊輝指對事件感到悲傷，局方已派心理學家到學校支援。
教育局副局長施俊輝：「早兩日發生的這個悲劇，我們感到非常不開心，我們就著今次這個個案，都即時有向學校提供支援。學校亦啟動危機處理小組，全力支援學校裡面其他同學，亦有教育心理學家以及我們教育局的同事去幫忙。」
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近七成出現身心耗竭 教師壓力高企 非教學行政文書工作首要來源
教育工作人員總工會昨發表在職教師工作壓力與身心健康研究報告，結果顯示本港教師整體工作壓力偏高，其中以非教學相關的行政及文書工作為主要壓力來源，壓力評分高達6.31分；教師亦要面對工時長問題，77.9%每周工作51小時以上，32.7%更達61小時以上。長時間工作有損健康，68%表示「工作讓我感覺身心俱疲(耗竭感)」。總工會呼籲當局及校方正視問題，並提出多項改善建議，包括加強教師心理支援服務。調查於5月透過網上問卷進行，收集136份有效回覆，受訪者為幼稚園、小學、中學及特殊學校的在職教師。調查採用7分制評分(即7分最高，分數愈高代表壓力愈大)，結果顯示，「非教學的行政文書工作繁重」以6.31分居首，其次為「工作時間過長，影響休息及家庭」(6.29分)、「需同時處理多項工作，時間不足」(6.23分)。
慢性痛症影響近三成人口 藍十字推出結合跨地域醫療網絡及護理協調的創新服務模式 專屬健康管家全程支援「肌肉骨骼護理支援服務」
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月11日 - 肌肉骨骼（Musculoskeletal / MSK）問題是全球最常見的健康狀況之一，影響不同年齡層人士，情況越趨年青化，更有機會減低患者的活動能力及生活質素。在香港，隨着生活模式轉變及健康風險因素增加，肌肉骨骼相關的醫療需求持續上升。根據內部數據顯示，相關索償個案在過去兩年更錄得逾四成（43%）的增幅1。有見及此，藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）推出創新服務模式的「肌肉骨骼（MSK）護理支援服務」2，整合多家醫療機構資源，提供由診斷、治療、手術以至復康的全程支援，並延伸至大灣區醫療網絡，由專屬健康管家全程協助客戶於不同治療階段作出合適選擇，提升治療成效及體驗。 藍十字首席執行官謝佩蘭女士（左三）、明康醫療醫療管理總監邱家駿醫生（左一）、香港中文大學醫院行政總裁鍾健禮醫生（左二）、IHH醫療（北亞洲）區域首席執行官兼港怡醫院執行總裁曾慶亷醫生（右三）、新風天域集團執行董事及大灣區首席運營官蕭毅晃先生（右二）及健衡物理治療及專項訓練中心創辦人兼行政總裁吳俊霆先生（右一）。 是次合作匯聚本港及大
來港修讀碩士內地女 扮特務呃保證金斷正 涉4案騙款百萬元
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Ray Online｜提議案需中途離開籲議員發言被質疑屬「拉布」 梁美芬對「匿名議員」製造事端感失望
今屆其中一名最資深議員梁美芬捲入拉布疑雲，事關佢提出議員議案，但係打算中途離場，呼籲其他議員幫手踴躍發言，被質疑係另類拉布。梁美芬噚日喺立法會大會提出「擘劃香港首份五年規劃，深化香港國際法律樞紐建設」議員議案。有議員向傳媒透露，梁美芬前一日同議員發訊息，預告第二日下晝需要去西環出席一個重要會議，要離開立法會大約1個鐘，「希望大家在美芬的議案積極發言，幫幫忙。拜托拜托」。有網媒報道話呢個舉動引起唔少議員微言，引述不具名議員話：「唔知道你係希望我哋發言支持你，抑或想我哋拖到你返嚟？」仲有議員認同梁美芬係希望大家幫手拖時間，形容好似「另類拉布」。
餘波未了｜大埔寶湖花園業主聯署 黃碧嬌辭任法團顧問
大埔寶湖花園業主們聯署要求撤銷民建聯大埔南區議員黃碧嬌的屋苑法團榮譽顧問職務，並要求改選法團管理委員會。今日（...
古洞收地好心餵狗街坊要搬走 數年前被遺棄狗狗頓失依靠急尋家
【動物專訊】收地不只讓一些貓狗失去家園，一些之前被遺棄、因街坊關顧而生存下來的貓狗，也因為恩人要搬離而失去依靠。10歲的狗女數年前因古洞貨倉搬走而被遺棄，連名字也沒有人知道，只有在公廁附近徘徊，幸好有好心街坊提供食物讓她溫飽。然而好景不常，好心街坊今日也因收地被收回房屋，臨搬走前將狗狗帶到空屋內，直到6月22日搬遷期結束前都可以繼續餵食，並趁這最後時間向外求助，爭取有人暫託或領養這失去依靠的可憐狗狗。 有熱心市民對本報表示，今日收到求助，指古洞收地下，一隻早年被遺棄的狗狗急需尋家。據知該狗狗數年前在一貨倉生活，但後來慘被遺棄，在公廁附近遊走，後來有好心街坊發現並開始餵她。 然而，好心街坊的村屋在今日也被收回，惟准許他在6月22日前可以回來執拾東西，他亦將狗狗放了在屋內，並答應熱心市民，會在6月22日前繼續回來餵狗，爭取時間為狗狗尋找安置。 熱心市民現時接手狗狗的尋家安排，她表示，狗狗性格十分乖巧，對人親近，希望能夠幫狗狗找到暫託或領養家庭，不用流離失所。如有意暫託或領養這狗狗，可透過本報Facebook專頁所載聯絡方法，與熱心市民聯絡。 The post 古洞收地好心餵狗街坊要搬走 數
突發！多名漁護署人員進入520浪浪加油站狗場
【動物突發】「520浪浪加油站」負責人Bella昨日以涉嫌殘酷對待動物被警方拘捕，涉事病重狗狗「道風」仍在NPV動物醫院留醫，而今日下午，多名漁護署人員走進520浪浪加油站位於元朗八鄉清潭路的狗場，據知多達5輛大車到達，並有多名漁護署帶同捕狗索、身穿保護衣及手套出入。本報正向漁護署了解行動情況。 消息人士表示，下午收到消息知道漁護署會採取行動，並已有5輛大車到達，有人隱約聽到漁護署部署將狗隻帶走。狗場於高位位置現時蓋遮光網遮著，而Bella已開門予漁護署職員進入。 另有傳漁護署會為相關狗隻打晶片。現場所見，約6至7名漁護署職員帶備大量捕狗索，穿著保護衣及手套，不斷出出入入。現場人士聽到狗隻不斷吠叫，但不清楚場內具體情況。 消息人士表示，許多愛護動物人士都很擔心場內狗隻情況，擔心他們環境惡劣，日曬雨淋及其健康狀況。 事緣Bella日前帶狗狗道風到NPV動物醫院就醫，獸醫發現道風後腳有壞死情況，亦有嚴重壓瘡，懷疑被疏忽照顧，因此報警。警方昨日拘捕Bella。另該狗場早前被指在下雨天將多隻狗放籠置於戶外，被質疑虐待動物，惟警方到場了解後認為不涉刑事成分。 本報會繼續跟進情況。 The pos
議員關注有痛症中心偽冒醫療機構 醫衞局指不能把條文訂得太闊
【Now新聞台】過去四年有46宗非法行醫被定罪的個案，有議員關注坊間有痛症中心偽冒醫療機構向市民提供治療。醫務衞生局局長盧寵茂表示，不能夠把條文訂得太闊，所以無規管機構使用痛症等字眼。 醫務衞生局局長盧寵茂：「普通人都會在身體有疼痛時用自己方法處理，按摩是最常見的方法，所以考慮訂哪些名詞必須放進名單時，都要確保規管不會過於闊，令市民無法用一些現時接受的處理手法。」當局計劃限制處所不能擅自使用「醫學」、「醫療」等詞語，去年10月中起接受診所申請相關牌照及小型執業診所申請相關豁免證明書，截至本月1日，署方已分別簽發118張牌照及逾2900份豁免書。當局表示已加快審批進度，四星期內實地巡查，完成巡查及文件處理後，會在15個工作天內完成審批。#要聞
恒大餘波｜羅兵咸合夥人憂受恒大清盤案波及 正研究保護資產策略 據報有人考慮離婚
據彭博報道，恒大清盤引起其前審計機構羅兵咸永道中國（PwC，內地稱普華永道）部份合夥人的擔憂，擔心會對其自身財...
東九龍智慧綠色集體運輸系統7月招標 專營公司獲三幅用地物業發展權
政府公布，特首與行政會議已批准東九龍智慧綠色集體運輸系統的財務安排，政府計劃於今年7月就項目公開招標，並預計於明年批出合約，以期於2033年或之前通車。 政府發言人表示，與啟德智慧綠色集體運輸系統項目的安排相若，東九龍項目會透過公開招標方式甄選專營公司負責融資、設計、建造、營運和維修系統。由於東九龍項目在扣除預計總開支後的預計總收入現值會少於預期的資本回報，政府將透過批出三幅主要作住宅用途的用地的物業發展權予未來的專營公司，為東九龍項目提供財務資助。三幅用地為位於馬游塘的車廠用地、由啟德第3E區1號及2號用地組成的啟德用地，以及位於茶果嶺道鄰近觀塘道的茶果嶺道用地。 發言人稱，預計東九龍項目落成後，由寶達/秀茂坪一帶往來油塘或彩虹，車程僅需10至15分鐘，較路面交通節省約一半時間。沿線將服務逾30萬居民，覆蓋超過40個屋邨及屋苑，以及超過50所主要醫療、社福設施/場地及超過35所學校。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
咸輝率全國政協代表團訪問泰國
<匯港通訊> 周三至周五，全國政協副主席咸輝率團訪問泰國，分別會見詩琳通公主、阿努廷總理、國會主席兼下議長索蓬、國會副主席兼上議長蒙坤。咸輝表示，去年中泰建交50周年之際，習近平主席同首次對華進行國事訪問的哇集拉隆功國王就推進中泰命運共同體建設達成重要共識，為兩國關系發展擘畫藍圖。中方願同泰方一道，以兩國元首重要共識為指引，增進互信合作，密切人文交流，推動命運共同體建設。中國全國政協願為此作出貢獻。泰方表示，泰中友誼源遠流長，當前兩國各領域務實合作穩步推進，富有成果。泰方讚賞中國經濟社會發展取得的重大成就，堅定不移奉行一個中國政策，願同中方落實好兩國元首重要共識，推動各領域合作走深走實，更好造福兩國人民。(JC)
「滶蘊」三組大手買家「一客兩食」最大手斥資逾3800萬購兩伙
<匯港通訊> 新世界發展(00017.HK)旗下位於九龍核心傳統低密度地段的超級豪宅「PAVILIA ROSA 滶蘊」單日售出16伙,套現逾2.6億港元。是次銷售錄三組大手買家「一客兩食」,最大手買家斥資逾3800萬港元,購入項目兩個瑰麗級兩房單位。「滶蘊」瑰麗級兩房單位受捧,其中可供發售之 G3 標準單位更率先沽清,該批單位採兩房一套連工作間設計,享開揚泳池景致。今日售出單位實用面積介乎336至585平方呎,成交價由1090.4-2027.8萬港元,呎價由3.2022-3.6522萬港元。售價最高為6樓 G3 單位,實用面積585平方呎,屬兩房一套連工作間設計,享開揚泳池景致,成交價2027.8萬港元,呎價3.4663萬港元。呎價最高為6樓E2單位,實用面積435平方呎,兩房設計,以1588.7萬港元售出,呎價3.6522萬港元。買家種類多元化,包括本地傳統豪宅買家、家族辦公室高端客戶及內地富豪等。據悉,不少買家表示追捧新世界品牌,鍾情「滶蘊」附近國際學校及名校林立,是傳統的「學區房地段」,加上屬全新低密度超級豪宅項目,而且距離九龍塘站僅約7分鐘步程,矜貴罕有。「滶蘊」短短約一周售出
反修例七年 重審罪成被告專訪：想努力記住細節，因為之前嘅人生都係我嘅人生
步出監獄一刻，Lia 有種終於完結的感覺——指坐監，也是指纏擾近七年的案件。 從 2019 年被捕、獲判無罪，至律政司上訴得直，她經歷無數次報到、上庭，最後重審罪成。
單偉豹九龍塘喇沙滙淪銀主盤 曾定價7.8億 放盤11年無人問津
樓市升勢持續，惟個別中小型發展商旗下市區豪宅淪為銀主盤。原由路勁前主席單偉豹私人持有的九龍塘豪宅項目「喇沙滙」，近日被承按人滙豐銀行接管，並將由滙豐負責發售。更多消息：手袋價買核心區物業！銅鑼廣場劏舖5.8萬易手 呎價三位數創新低 原業主20年勁蝕96%！樂風大角咀甲廈銀主盤7.3億沽 較估值大挫6成！新加坡財團承接 料改裝學生宿舍項目位於九龍塘喇沙利道25號，鄰近蘭開夏道，地盤面積約13,467呎。單偉豹於2012年以4.3億元向恒地主席李兆基購入該地皮，其後重建為喇沙滙，樓高4層，共提供4個複式單位，項目自2015年推出市場以來一直未能售出，曾一度合共叫價約7.8億元。一手住宅物業銷售資訊網最新資料顯示，項目於5月27日改名為「喇沙利道25號」，原定6月1日起展開新一輪招標。不過，有關銷售安排已於6月10日被承按人滙豐銀行終止，並列明日後所有出售事宜將由該行負責，意味項目已淪為銀主盤。 延伸閱讀: 銅鑼廣場 九龍塘 大角咀 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。
《新盤》沙田名日．九肚山5伙四房海景大宅下周二加價3%
長實(01113.HK)旗下沙田名日．九肚山，今日(12日)上載全新價單，宣布將於下周二起上調5伙中低層四房海景單位的售價，加幅約3%。 是次調整售價的5伙單位分別為1座15樓、16樓及17樓A室以及2座15樓及16樓A室，均為四房雙套連工作間及洗手間間隔，實用面積1,213平方呎，全數座向東南。 此外，發展商同步加推一伙高層三房海景單位，以招標形式發售。該單位為第1座22樓B室，實用面積1,053平方呎，屬三房一套連工作間間隔。 長江實業營業經理詹勳榮表示，發展商因應整體市場狀況及需求，決定調整項目5伙四房單位售價。即使作出上調，項目呎價仍低於同區其他豪宅項目平均水平，投資優勢明顯。隨着可供發售單位逐步減少，區內優質海景大宅買少見少，現階段屬理想入市。(sl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
緊急戒嚴｜派無人機飛到平壤 危害國家安全罪成 尹錫悅被判監30年
韓國前總統尹錫悅被指控於 2024 年 10 月至 11 月期間策劃無人機作戰，企圖在朝鮮半島製造戰時狀態。韓...
行會批准東九龍綠色集體運輸系統財務安排 7月招標 政府向中標公司批出三幅住宅用地
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昆士蘭保險報告:僅12.5%香港員工從職場獲得心理健康相關支援
<匯港通訊> 昆士蘭保險亞洲(QBE Asia)最新發布市場的報告 -《強化職場心理健康》(Strengthening Workplace Mental Health)指出，全球而言，單是憂鬱症和焦慮症就導致損失約120億個工作天，生產力損失高達1萬億美元。相較之下，亞洲的生產力評分在100分中僅得47.2分，而美國為66.7分，歐洲則為60.1 分。在亞洲，82%員工面臨中度至高度的心理健康問題風險。2022年，新加坡經濟因焦慮症與憂鬱症導致生產力下降，估計損失達117.2 億美元。而有56%新加坡員工認為僱主未提供足夠的心理健康支援，僅21%越南員工對公司的開放企業文化及心理安全感感到滿意，僅13%馬來西亞員工對僱主提供的心理健康資源感到非常滿意，僅12.5%香港員工從職場獲得相關支援。目前已知的精神疾病超過200種，其中最常見的包括：-焦慮症，包括創傷後壓力症候群(PTSD)和強迫症(OCD)-情緒障礙，包括各種形式的憂鬱症和雙極性情緒障礙(或俗稱「躁鬱症」)-神經發展障礙，例如專注力不足過動症(ADHD)，或特定學習障礙如閱讀障礙-人格障礙，包括偏執型、自戀型及表演型人格障礙心