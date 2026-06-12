太古城母女先後墮樓亡 施俊輝：已派心理學家到學校支援

【動物專訊】收地不只讓一些貓狗失去家園，一些之前被遺棄、因街坊關顧而生存下來的貓狗，也因為恩人要搬離而失去依靠。10歲的狗女數年前因古洞貨倉搬走而被遺棄，連名字也沒有人知道，只有在公廁附近徘徊，幸好有好心街坊提供食物讓她溫飽。然而好景不常，好心街坊今日也因收地被收回房屋，臨搬走前將狗狗帶到空屋內，直到6月22日搬遷期結束前都可以繼續餵食，並趁這最後時間向外求助，爭取有人暫託或領養這失去依靠的可憐狗狗。 有熱心市民對本報表示，今日收到求助，指古洞收地下，一隻早年被遺棄的狗狗急需尋家。據知該狗狗數年前在一貨倉生活，但後來慘被遺棄，在公廁附近遊走，後來有好心街坊發現並開始餵她。 然而，好心街坊的村屋在今日也被收回，惟准許他在6月22日前可以回來執拾東西，他亦將狗狗放了在屋內，並答應熱心市民，會在6月22日前繼續回來餵狗，爭取時間為狗狗尋找安置。 熱心市民現時接手狗狗的尋家安排，她表示，狗狗性格十分乖巧，對人親近，希望能夠幫狗狗找到暫託或領養家庭，不用流離失所。如有意暫託或領養這狗狗，可透過本報Facebook專頁所載聯絡方法，與熱心市民聯絡。 The post 古洞收地好心餵狗街坊要搬走 數

香港動物報 ・ 1 天前