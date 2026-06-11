太古城母女墮斃 孫玉菡：女童經護士及社工評估後獲准回家

【Now新聞台】太古城母女先後墮樓身亡，勞工及福利局局長孫玉菡表示涉事母親是社署社工。被問到當日為何會讓女童回家，他表示是經過專業人士的判斷，目前不宜作太多揣測。

勞工及福利局局長孫玉菡：「當然大家很關心是否有其他可以做得更好，但我覺得第一，無論醫生護士及社工都是專業，他們都要做一個判斷，但具體究竟當日發生甚麼事，都要請大家讓有關當局包括警方去仔細調查。整件事件令人很難過，該名爸爸、他的家人都很困難，我們希望盡最大努力為他們提供幫助。」

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