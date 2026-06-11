太古城母女墮斃 孫玉菡：女童經護士及社工評估後獲准回家
【Now新聞台】太古城母女先後墮樓身亡，勞工及福利局局長孫玉菡表示涉事母親是社署社工。被問到當日為何會讓女童回家，他表示是經過專業人士的判斷，目前不宜作太多揣測。
勞工及福利局局長孫玉菡：「當然大家很關心是否有其他可以做得更好，但我覺得第一，無論醫生護士及社工都是專業，他們都要做一個判斷，但具體究竟當日發生甚麼事，都要請大家讓有關當局包括警方去仔細調查。整件事件令人很難過，該名爸爸、他的家人都很困難，我們希望盡最大努力為他們提供幫助。」
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近七成出現身心耗竭 教師壓力高企 非教學行政文書工作首要來源
教育工作人員總工會昨發表在職教師工作壓力與身心健康研究報告，結果顯示本港教師整體工作壓力偏高，其中以非教學相關的行政及文書工作為主要壓力來源，壓力評分高達6.31分；教師亦要面對工時長問題，77.9%每周工作51小時以上，32.7%更達61小時以上。長時間工作有損健康，68%表示「工作讓我感覺身心俱疲(耗竭感)」。總工會呼籲當局及校方正視問題，並提出多項改善建議，包括加強教師心理支援服務。調查於5月透過網上問卷進行，收集136份有效回覆，受訪者為幼稚園、小學、中學及特殊學校的在職教師。調查採用7分制評分(即7分最高，分數愈高代表壓力愈大)，結果顯示，「非教學的行政文書工作繁重」以6.31分居首，其次為「工作時間過長，影響休息及家庭」(6.29分)、「需同時處理多項工作，時間不足」(6.23分)。
反修例七年 重審罪成被告專訪：想努力記住細節，因為之前嘅人生都係我嘅人生
步出監獄一刻，Lia 有種終於完結的感覺——指坐監，也是指纏擾近七年的案件。 從 2019 年被捕、獲判無罪，至律政司上訴得直，她經歷無數次報到、上庭，最後重審罪成。
議員關注有痛症中心偽冒醫療機構 醫衞局指不能把條文訂得太闊
【Now新聞台】過去四年有46宗非法行醫被定罪的個案，有議員關注坊間有痛症中心偽冒醫療機構向市民提供治療。醫務衞生局局長盧寵茂表示，不能夠把條文訂得太闊，所以無規管機構使用痛症等字眼。 醫務衞生局局長盧寵茂：「普通人都會在身體有疼痛時用自己方法處理，按摩是最常見的方法，所以考慮訂哪些名詞必須放進名單時，都要確保規管不會過於闊，令市民無法用一些現時接受的處理手法。」當局計劃限制處所不能擅自使用「醫學」、「醫療」等詞語，去年10月中起接受診所申請相關牌照及小型執業診所申請相關豁免證明書，截至本月1日，署方已分別簽發118張牌照及逾2900份豁免書。當局表示已加快審批進度，四星期內實地巡查，完成巡查及文件處理後，會在15個工作天內完成審批。#要聞
慢性痛症影響近三成人口 藍十字推出結合跨地域醫療網絡及護理協調的創新服務模式 專屬健康管家全程支援「肌肉骨骼護理支援服務」
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月11日 - 肌肉骨骼（Musculoskeletal / MSK）問題是全球最常見的健康狀況之一，影響不同年齡層人士，情況越趨年青化，更有機會減低患者的活動能力及生活質素。在香港，隨着生活模式轉變及健康風險因素增加，肌肉骨骼相關的醫療需求持續上升。根據內部數據顯示，相關索償個案在過去兩年更錄得逾四成（43%）的增幅1。有見及此，藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）推出創新服務模式的「肌肉骨骼（MSK）護理支援服務」2，整合多家醫療機構資源，提供由診斷、治療、手術以至復康的全程支援，並延伸至大灣區醫療網絡，由專屬健康管家全程協助客戶於不同治療階段作出合適選擇，提升治療成效及體驗。 藍十字首席執行官謝佩蘭女士（左三）、明康醫療醫療管理總監邱家駿醫生（左一）、香港中文大學醫院行政總裁鍾健禮醫生（左二）、IHH醫療（北亞洲）區域首席執行官兼港怡醫院執行總裁曾慶亷醫生（右三）、新風天域集團執行董事及大灣區首席運營官蕭毅晃先生（右二）及健衡物理治療及專項訓練中心創辦人兼行政總裁吳俊霆先生（右一）。 是次合作匯聚本港及大
國安附例小組完成審議 鄧炳強斥有人企圖恫嚇
政府建議為《維護國家安全條例》訂立附屬法例，立法會相關小組委員會昨花約兩小時完成逐條審議。會上有成員關注涉及多宗案件的被告，會否全數被定性涉及國家安全，當局強調不會把本身無關的罪行，無端變成危害國安案。立法會內務委員會昨早召開特別會議，處理國安條例新附屬法例，會上已通過成立小組委員會及選出選委界簡慧敏為主席，小組下午隨即開會審議。新附屬法例列明，行政長官可發出證明書，將一般刑事案件的犯罪行為認定為涉及國家安全。保安局長鄧炳強開場發言時提到，留意到有人企圖恫嚇指附屬法例會擴闊危害國安罪行的範圍，強調「呢個係假㗎，係誤導㗎，係呃你㗎，係嚇你㗎」，指出新機制正正要處理極少數的其他罪行。
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來港修讀碩士內地女 扮特務呃保證金斷正 涉4案騙款百萬元
東九龍區警員於本周三(10日)展開代號「麟翼」的執法行動，成功偵破4宗假冒內地官員電話騙案，涉及騙款金額約100萬港元，並成功拘捕一名內地女學生。被捕人將被控一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件將於今日(12日)下午在觀塘裁判法院提堂。
餘波未了｜大埔寶湖花園業主聯署 黃碧嬌辭任法團顧問
大埔寶湖花園業主們聯署要求撤銷民建聯大埔南區議員黃碧嬌的屋苑法團榮譽顧問職務，並要求改選法團管理委員會。今日（...
漁護署陸續從520浪浪加油站帶走狗狗 動保人士冀協助安置
【動物專訊】漁護署今日聯同警方展開行動，進入520浪浪加油站位於元朗八鄉的狗場，並帶走多隻狗。由一班動保人士組成的動物福利關注聯盟表示，已向漁護署表達意向，希望獲准向署方提供專業支援，協助跟進場內動物的暫時安置、日常看護、去向跟進等工作。不過，有關建議並未獲漁護署同意。 520浪浪加油站負責人Bella日前以涉嫌殘酷對待動物被警方拘捕，事緣她帶狗狗「道風」到NPV動物醫院求醫，獸醫發現道風後腳出現壞死及有壓瘡，懷疑有疏忽照顧，因此報警。漁護署人員及警員今日下午到場，漁護署人員帶多個狗籠進入場內。 本報收到有關場內的相片，顯示場中很多狗狗都困於籠中，甚至有一籠兩狗的情況，沒有足夠活動空間，亦有些狗籠位於室外位置。 據了解，漁護署今次行動會帶走場內多隻狗狗，至少有7輛漁護署車輛到場，並於晚上陸續帶走狗狗。估計截至晚上10時許，已有約20隻狗狗被帶走。 對於狗狗被帶到漁護署的下場，引來不少愛護動物人士關注，動物福利關注聯盟日前與漁護署署長會面時，便曾提出希望能全面配合調查行動，主動提供專業支援，協助跟進場內動物暫時安置、日常看護、去向跟進等工作，確保動物過渡期生活得到妥善照料。不過，據知漁護
古洞收地好心餵狗街坊要搬走 數年前被遺棄狗狗頓失依靠急尋家
【動物專訊】收地不只讓一些貓狗失去家園，一些之前被遺棄、因街坊關顧而生存下來的貓狗，也因為恩人要搬離而失去依靠。10歲的狗女數年前因古洞貨倉搬走而被遺棄，連名字也沒有人知道，只有在公廁附近徘徊，幸好有好心街坊提供食物讓她溫飽。然而好景不常，好心街坊今日也因收地被收回房屋，臨搬走前將狗狗帶到空屋內，直到6月22日搬遷期結束前都可以繼續餵食，並趁這最後時間向外求助，爭取有人暫託或領養這失去依靠的可憐狗狗。 有熱心市民對本報表示，今日收到求助，指古洞收地下，一隻早年被遺棄的狗狗急需尋家。據知該狗狗數年前在一貨倉生活，但後來慘被遺棄，在公廁附近遊走，後來有好心街坊發現並開始餵她。 然而，好心街坊的村屋在今日也被收回，惟准許他在6月22日前可以回來執拾東西，他亦將狗狗放了在屋內，並答應熱心市民，會在6月22日前繼續回來餵狗，爭取時間為狗狗尋找安置。 熱心市民現時接手狗狗的尋家安排，她表示，狗狗性格十分乖巧，對人親近，希望能夠幫狗狗找到暫託或領養家庭，不用流離失所。如有意暫託或領養這狗狗，可透過本報Facebook專頁所載聯絡方法，與熱心市民聯絡。 The post 古洞收地好心餵狗街坊要搬走 數
南韓地方選舉選票不足 警方搜查選管會多個辦公室
<匯港通訊> 南韓上周三(3日)舉行地方選舉，多個票站選票不足，導致部份選民無法正常投票，事件觸發民眾示威，質疑涉及選舉舞弊。當地警方時隔8日，以涉嫌違反《公職選舉管理法》和瀆職為由，派員搜查中央及地方選舉管理委員會的辦公室，並將10人列為嫌疑人。警方早上派出約100人，分別到位於京畿道果川市的中央選舉管理委員會大樓，以及首爾市、松坡區、江南區等6個地方選管會辦公室搜證，有關選區在選舉期間都出現選票不足的情況。搜查令又列出10名嫌疑人，包括早前宣布引咎辭職的中央選管會委員長盧泰嶽，以及秘書長許鐵熏。警方表示，行動目標是要獲取證據，查明案件真相，包括選民投票權利遭到侵犯的原因。根據中央選管會最新提交的資料，投票當日欠缺近7200張選票，涉及91個票站，多於早前公布的4700多張選票和50個票站。其中，首爾欠缺約4200張選票，26個票站因為選票不足而需暫停投票。 (ST)
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內媒指新皇崗口岸7月啟用 通關只需5分鐘
保安局長鄧炳強日前透露，新皇崗口岸聯檢大樓的建築工程基本完成，目前正安裝與測試內部設備和過關系統等。《21世紀經濟報道》報道，據該媒體獲悉，新皇崗口岸預計7月正式啟用，舊口岸原地拆改重裝升級完畢，主體大樓已經完工，各類通關設備正在調整測試中。報道指，新皇崗口岸位於深圳市福田區，是全球最大的陸路口岸，也是深港間唯一24小時通關的旅檢口岸。該口岸採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」通關模式，取代傳統的兩次排隊模式。
李家超：香港首份五年規劃有望提前至第三季末出台（車軒珩報道）
【Now新聞台】行政長官李家超接受多間傳媒訪問，透露本港首份五年規劃有望提前至第三季末出台，下周一起展開公眾諮詢，期間會落區聽取民意，亦形容此為跨屆政策，將涵蓋至下屆政府。 本港首份五年規劃可能會提早公布。李家超接受多間傳媒訪問時表示，規劃有望在今年第三季末出爐，提到其他內地城市，同類規劃編制需時一年半至2年才完成，本港已顯著超前，同意越早推出越好，可以明確日後發展藍圖方向，每年施政報告亦更聚焦回應或對接五年規劃的要求。當局下周一起會開始為期2個月的公眾諮詢，李家超表示期間會舉辦多場線上及線下活動，他亦會落區聽取民意。他又形容，五年規劃是跨屆政策，本屆政府剩餘約一年任期，即是規劃會涵蓋本屆政府及下屆政府首4年。他表示，過往四年的施政，令他覺得規劃至關重要，以往各種藍圖的時間節點不一，配合未盡完善，以五年規劃為共同時間表，大家步伐一致，便能相輔相成。政府會以香港整體利益為依歸，在最後一年任期，改革步伐亦絕不會放慢，會「用最短時間做最多實事」。又指自己政績好壞，交由社會評價，會恪守「沒有最好，只有更好」的初心，希望解決社會多年的老大難問題，為市民謀取更好福祉。另外，李家超亦提及北都是香港未
3男1女涉盜銀行卡大額購物被捕 金額達700萬元
【Now新聞台】3男1女涉盜取他人銀行卡資料進行大額購物被捕。 檢獲的證物包括中成藥、化妝品、智能電話及大批現金。警方透過分析閉路電視及本地金融機構的交易紀錄，發現有騙徒以電話詐騙或釣魚訊息等方法，盜取他人的銀行資料和扣賬卡，再綁定於電子支付系統，在香港進行大額購物，涉款達700萬元，至少有50個受害人，全部來自內地，又懷疑騙徒再將貨品轉售圖利。經調查後，警方以串謀詐騙及處理贓物等罪拘捕3男1女，他們介乎32至35歲。港島總區科技及財富罪案組高級督察徐蔚瑩：「警方強調，無論犯罪集團如何跨境分工、如何試圖掩飾資金流向，警方一定會和內地及海外的執法機構緊密合作，全力打擊。另外，警方呼籲市民要小心保管自己的銀行資料及網上登入憑證，千萬不要向任何人透露。」#要聞
馬鞍山大面積花園發現被遺棄貓貓 去年至今第三次同一品種貓被棄
【動物專訊】馬鞍山頌安邨旁的西沙路花園發生懷疑連環棄貓案，「檸浪同行．石門貓舍」義工昨晚收到求助，指在該大面積花園草叢中，發現一隻金影貓貓，附近長凳位置更發現大量貓毛疑被強行扯脫，由於花園面積太大，義工嘗試救援未果。該處更是自去年7月至今，第3次出現金影貓貓被遺棄，去年7月颱風韋帕吹襲期間，一隻金影貓貓被遺棄該處，幸獲義工救起。而上周一隻盆骨受傷的金影貓貓則於花園入口附近的大廈發現，現交由愛協醫治。 義工Jackal表示，昨晚收到求助，指馬鞍山西沙路花園再發生貓貓遺棄事，金影貓貓躲在草叢之中，該處佔地萬呎，種滿近半個人高的小樹，茂密程度令人無法輕易進入，嘗試救援並不成功。更讓義工擔心，是他於附近長凳位置發現大量強行撕扯的毛髮，顏色與個案貓貓一致，不排除貓貓受虐及受傷之可能性，狀況十分急切。他希望其他義工和街坊可幫忙搜救，希望趁天氣變壞前，盡快將貓救起。 該處已不只一次有金影貓貓被遺棄。上周一隻盆骨受傷金影貓貓被人於花園附近的屋苑外被人發現，現時由愛協接收治理。 去年7月颱風韋帕吹襲香港，一隻金影貓貓也被人發現遭遺棄於花園中，「檸浪同行．石門貓舍」、「小玉谷」、多名沙田區動物義工，加上數
兩男車站附近搶手袋 華婦池袋失800萬日圓
日本東京再發生中國人被搶劫事件。一名60歲中國籍女子被2名男子襲擊，並搶走一個裝有800萬日圓(約39萬港元)現金的手袋。同日大阪亦發生搶劫傷人案，一名外國籍女性在大阪天王寺車站內被人用刀刺傷及搶走手袋，警方相信受害人與匪徒認識。日本警視廳表示，一名中國籍女子於周三晚約8時半，在東京的池袋路上被人搶劫，由目擊者報警。警方指，女子被2名男子先以催淚噴劑噴射，然後再被人襲擊後腦，並搶走她的手袋。
深圳「瀧珀」將推出新一批高層單位 入場價約40餘萬元人民幣
<匯港通訊> 由長實(01113.HK)深圳都市圈旗艦住宅項目「瀧珀」自推出至今累售超過800伙，當中逾半為港人買家，為回應持續高漲的置業需求，「瀧珀」即將推出新一批高層單位應市。新批單位涵蓋一房及兩房多個戶型，建築面積由約550至861平方呎，間隔方正實用，戶戶設有露台，入場價僅約40餘萬元人民幣(下同）起，月供低至約1500元起。 長江實業集團成員和記地產集團總經理—市場楊穎新表示：「瀧珀憑藉優越地段、卓越品質及長江實業集團一貫信譽與實力，甫推出便成為深圳都市圈港人灣區置業新寵。隨著新皇崗口岸大幅提升通關效率，相信大灣區樓盤會更被看高一線，瀧珀更備受港人買家追捧，銷情看俏。」和記地產集團市場總經理王偉明補充：「惠州首個港澳居民健康中心啟用後，我們有信心這些利好因素將進一步帶動銷情，吸引更多港人進駐。惠州除了是港人吃喝玩樂熱門之選，現更成為了港人養生、養老的福地。為滿足港人需求，瀧珀項目景觀更開揚的新一批高層單位即將推出，我們誠邀廣大香港市民把握良機，發掘灣區濱海生活的無限可能。」 （BC)#長實 #瀧珀