太古城母女墮樓慘劇 女童早上曾送院 由父親陪同返家晚上墮樓
太古城發生家庭慘劇，昨晨(10日)9時24分，高山台廬山閣一名12歲女童報案，指其姓黃(48歲)母親懷疑從高處墮下，倒臥平台。救援人員趕至現場，經檢驗後證實事主已當場死亡。據了解，12歲女童隨即送院，執法部門通知社會福利署跟進其個案，其後女童由父親陪同返家。及至晚上7時21分，該名女童亦墮樓，當場身亡。今晨(11日)死者親友到西環域多利亞公眾殮房辦理認屍手續，逗留逾1小時後離開，全程沉默不語。另外，不少市民對事件感到震驚及難過，亦有人帶同鮮花到平台獻花致意及留言：「願安息！願來生再沒痛苦過著開心安穩的生活 活著的要堅強！保重！」
據了解，昨晨黃婦與女兒因教育問題爭執，其後她入房。未幾女兒在客廳聽到媽媽大叫，她進房後不見媽媽影蹤，卻發現窗戶打開，因此見到媽媽倒臥平台，未料晚上女兒也墮樓身亡，事件令人惋惜及悲痛。
有專家指，面對至親或相熟親友自殺離世，當事人本身的自殺風險會增加，因此對自殺遺屬的支援是十分重要，當事人須主動尋求協助，又或其親友察覺異樣，亦可協助為當事人找尋協助。
無論面對甚麼困難，不應以極端方法處理，解決辦法總比困難多，只要願意尋求協助及用時間處理，總會有出路；身邊親友亦要提高警覺性及早介入，向專業人士或機構尋求支援。
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步出監獄一刻，Lia 有種終於完結的感覺——指坐監，也是指纏擾近七年的案件。 從 2019 年被捕、獲判無罪，至律政司上訴得直，她經歷無數次報到、上庭，最後重審罪成。
古洞收地好心餵狗街坊要搬走 數年前被遺棄狗狗頓失依靠急尋家
【動物專訊】收地不只讓一些貓狗失去家園，一些之前被遺棄、因街坊關顧而生存下來的貓狗，也因為恩人要搬離而失去依靠。10歲的狗女數年前因古洞貨倉搬走而被遺棄，連名字也沒有人知道，只有在公廁附近徘徊，幸好有好心街坊提供食物讓她溫飽。然而好景不常，好心街坊今日也因收地被收回房屋，臨搬走前將狗狗帶到空屋內，直到6月22日搬遷期結束前都可以繼續餵食，並趁這最後時間向外求助，爭取有人暫託或領養這失去依靠的可憐狗狗。 有熱心市民對本報表示，今日收到求助，指古洞收地下，一隻早年被遺棄的狗狗急需尋家。據知該狗狗數年前在一貨倉生活，但後來慘被遺棄，在公廁附近遊走，後來有好心街坊發現並開始餵她。 然而，好心街坊的村屋在今日也被收回，惟准許他在6月22日前可以回來執拾東西，他亦將狗狗放了在屋內，並答應熱心市民，會在6月22日前繼續回來餵狗，爭取時間為狗狗尋找安置。 熱心市民現時接手狗狗的尋家安排，她表示，狗狗性格十分乖巧，對人親近，希望能夠幫狗狗找到暫託或領養家庭，不用流離失所。如有意暫託或領養這狗狗，可透過本報Facebook專頁所載聯絡方法，與熱心市民聯絡。 The post 古洞收地好心餵狗街坊要搬走 數
兩男車站附近搶手袋 華婦池袋失800萬日圓
日本東京再發生中國人被搶劫事件。一名60歲中國籍女子被2名男子襲擊，並搶走一個裝有800萬日圓(約39萬港元)現金的手袋。同日大阪亦發生搶劫傷人案，一名外國籍女性在大阪天王寺車站內被人用刀刺傷及搶走手袋，警方相信受害人與匪徒認識。日本警視廳表示，一名中國籍女子於周三晚約8時半，在東京的池袋路上被人搶劫，由目擊者報警。警方指，女子被2名男子先以催淚噴劑噴射，然後再被人襲擊後腦，並搶走她的手袋。
突發！多名漁護署人員進入520浪浪加油站狗場
【動物突發】「520浪浪加油站」負責人Bella昨日以涉嫌殘酷對待動物被警方拘捕，涉事病重狗狗「道風」仍在NPV動物醫院留醫，而今日下午，多名漁護署人員走進520浪浪加油站位於元朗八鄉清潭路的狗場，據知多達5輛大車到達，並有多名漁護署帶同捕狗索、身穿保護衣及手套出入。本報正向漁護署了解行動情況。 消息人士表示，下午收到消息知道漁護署會採取行動，並已有5輛大車到達，有人隱約聽到漁護署部署將狗隻帶走。狗場於高位位置現時蓋遮光網遮著，而Bella已開門予漁護署職員進入。 另有傳漁護署會為相關狗隻打晶片。現場所見，約6至7名漁護署職員帶備大量捕狗索，穿著保護衣及手套，不斷出出入入。現場人士聽到狗隻不斷吠叫，但不清楚場內具體情況。 消息人士表示，許多愛護動物人士都很擔心場內狗隻情況，擔心他們環境惡劣，日曬雨淋及其健康狀況。 事緣Bella日前帶狗狗道風到NPV動物醫院就醫，獸醫發現道風後腳有壞死情況，亦有嚴重壓瘡，懷疑被疏忽照顧，因此報警。警方昨日拘捕Bella。另該狗場早前被指在下雨天將多隻狗放籠置於戶外，被質疑虐待動物，惟警方到場了解後認為不涉刑事成分。 本報會繼續跟進情況。 The pos
險收山兼父親離世 占美利斯入球感觸
【Now Sports】在揭幕戰為墨西哥埋齋的魯爾占美利斯，入球後一臉感觸，強忍淚水，為的是紀念亡父。這場墨西哥贏南非2:0之戰，魯爾占美利斯（Raul Jimenez）下半場接應艾華拿度右路傳中，伏兵遠柱跳頂入網埋齋。他入球後用手指向天，雖然並沒明言，但多個外國媒體報道指，他是悼念亡父。今年3月，占美利斯的父親因胰臟癌病逝。已35歲的他以「高齡」身份迎來生涯首次世界盃正選上陣並入波，在阿茲迪球場逾8萬人面前，他第一個想到的顯然是亡父。同樣令他感觸，大概是他於2020年在英超代表狼隊出戰阿仙奴時，頭部受重創，顱骨骨折，一度危及生命，需要接受緊急手術。據報指，當時醫生告訴他，能夠活下來已屬奇蹟，更遑論延續足球生涯。結果他排除萬難，於翌年再次踏入綠茵場，延續足球事業。
上水獨立屋遇竊 七旬女住戶失約480萬元手錶珠寶首飾
昨日(10日)早上10時32分，上水金翠路38號St.Andrews Place屋苑一獨立屋姓張(76歲)女住戶報案，指發現上址一夾萬被撬及有財物不翼而飛，懷疑遭爆竊。警員接報到場，經初步點算，相信失去手錶及珠寶首飾。據了解，案中失物包括10隻約值100萬港元名錶；10隻約值100萬港元鑽石戒指；10條約值200萬港元寶石頸鏈；20對約值80萬港元鑽石耳環。案件總損失約480萬港元。經初步調查，案件列「爆竊」，暫未有人被捕。
警方廉署起訴七人涉宏福苑誤殺及詐騙 六人還柙一人准保 廉署：鴻毅貪污得益逾4000萬（梁柏晞報道）
【Now新聞台】警方和廉政公署落案起訴宏福苑大維修總承建商宏業和工程顧問鴻毅等七人一共25項控罪，其中3人被控誤殺和串謀詐騙等罪不准保釋，案件押後至9月2日再訊。 宏業董事侯華健乘的士離開西九龍裁判法院，他獲准以50萬元保釋，不得離開本港，每周須向警方報到3次。鴻毅董事黃俠然的妻子鍾素芬原本亦獲准擔保，但無法籌錢，最終由囚車押走。鴻毅董事黃俠然、鴻毅註冊檢驗人員吳躍和宏業董事何建業則被控誤殺，涉嫌去年11月26日至12月3日期間，非法殺死宏福苑大火168名死者，全部不准保釋還柙候訊。警方指這三名被告在宏福苑大維修期間，監管工程物料和程序上嚴重違反謹慎責任，構成嚴重疏忽、使用非阻燃的安全網及帆布、使用易燃的發泡膠板、以及移除樓梯走火通道的窗戶、開設俗稱「生口」以便工人進入外牆棚架，上述工程安排涉嫌嚴重影響樓宇防火安全，令火勢迅速蔓延及阻礙逃生路徑，造成大量傷亡。不准保釋的還包括鴻毅職員李敏和黃俠然的朋友洪國偉。廉署控告洪國偉企圖妨礙司法公正，指他涉嫌幫黃俠然隱藏懷疑用來賄賂宏業的60萬元現金。又指各被告涉嫌在宏福苑大維修工程多個環節造假貪污，包括在總承建商招標過程及工程監督造假以及洗黑錢
【抗癌勇士】吳文忻睡夢中安詳離世：兩年半抗癌路從未言敗，酒店辦「生前追思會」笑談生死，留下最強生命教育課
【抗癌勇士】1998年香港小姐季軍、一直以樂觀形象示人的吳文忻（現名吳忻熹，Natalie），在經歷長達兩年半與乳癌的艱苦搏鬥後，於日前（9日）早上在醫院睡夢中安詳離世，終年51歲。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：IG@吳文忻
【世盃‧強者】孫興慜：冇話過最後一屆
【Now Sports】且別以為孫興慜轉投非主流的美職，代表收火，他沒有，亞洲天王依然鬥志高昂。第4次出戰決賽周了，被問到是否最後一次，他冷然一句：從沒說過。「如果大人害怕小孩，這個世界就完了。」近期大熱的韓劇金句，說的不是以大欺小，而是講求原則，勿因懼怕衝突而拒絕站起來。兩年前亞洲盃對約旦前，以李剛仁為首的年輕球員，在晚膳期間匆匆吃飯，只求把握時間趕往打乒乓球，作為前輩的孫興慜（Son Heung-min）認為聚餐是凝聚團隊精神的重要時刻，要求他們坐下，卻有人對Sonny出言不遜，引發口角及推撞，老孫最後手指受傷…..那時人氣上升的李剛仁，其後公開道歉，之後又飛往倫敦親自向孫興慜致歉。Sonny也在社交平台大方上載兩人的合照，呼籲球迷繼續支持該後輩。離開熱刺後，Sonny轉投洛杉磯FC，不代表旨在「養老」，或討一個僅次於美斯的豐厚薪酬，依然戰意十足。3月一場中北美洲冠軍盃，當他被對手從後攔截，立時收起平時的笑容，站起來上前與對手對峙，發生身體碰撞……韓國在周四展開本屆世界盃之旅，先與捷克交鋒，他賽前受訪時，坦言隊友與自己同樣戰意高昂：「隊友對這場比賽感到非常興奮、充滿鬥志，我實在要讓
北愛首府反移民示威持續 警方出動水砲驅散示威者
<匯港通訊> 英國北愛爾蘭首府貝爾法斯特局勢持續動盪，大批民眾連續第二晚上街，抗議一名蘇丹男子星期一在當地持刀傷人。在紐敦阿比，大約200名示威者聚集，有人向警員投擲物品，警方出動水砲驅散。北愛爾蘭北部的科爾雷恩亦有人群聚集，警方封鎖道路。示威導火線是當地一名30歲蘇丹男子，星期一持刀襲擊另一名男子，導致對方左眼失去視力，頸部和背部亦受傷。疑犯被控企圖謀殺等罪名，警方指疑犯2023年進入英國，獲難民身份。襲擊觸發反移民示威，星期二有房屋、汽車及巴士被縱火。警方星期三在貝爾法斯特增派警力，公共交通提早結束服務。英國首相施紀賢譴責騷亂完全不可接受。傷者的家人亦表示，不歡迎騷亂，和平示威是唯一出路。 （BC)#北愛爾蘭
3年623宗因誤服非食品求醫 逾三成屬12歲以下兒童
近日有小學生疑誤服包裝近似糖果的入浴劑送院事件，醫管局香港中毒控制中心數據顯示，過去3年因誤服非食品而到醫院求診的個案共623宗，其中涉及12歲或以下兒童佔約33.9%、約211宗。商務及經濟發展局長丘應樺回覆議員提問時指，當局會透過法規、執法及公眾教育多管齊下，減低兒童誤食非食用產品的風險。他補充稱，跟據《消費品安全條例》及《消費品安全規例》規定，所有在港供應的消費品須達合理安全水平，並須附有清晰中英文警告標示。海關於2023至2025年期間共進行5,546次巡查，並就151宗個案展開調查；期間就13宗違規案件提出檢控，涉及1名人士及10間公司，全部被定罪，罰款介乎4,000至32,000元。相關產品包括洗衣珠、清潔用品及個人護理產品等。
【世盃‧今昔】6.12祖斯馬為柏真寧斯「賀壽」
【Now Sports】40年前今日，為巴西地標上陣的祖斯馬射入世界波，收死當日41歲生日的北愛爾蘭老牌門將柏真寧斯。1986年墨西哥世界盃D組最後一輪分組賽，由賽前連勝的巴西鬥只得1分的北愛爾蘭，森巴兵團早段就由射手加拉加先開紀錄。及至42分鐘，首次為巴西上陣的祖斯馬（Josimar）眼見北愛門將柏真寧斯（Pat Jennings）略為步出球門，射出一記離門約30的長程炮，越過柏真寧斯手頂的上角入網。巴西其後由加拉加再入1球贏3:0。當日是柏真寧斯41歲生日，不僅收到「壽禮」，亦收到「告別禮」，因為那亦是他最後一次代表北愛上陣。曾效力熱刺及阿仙奴的他，事隔多年後在訪問中憶說：「就算我長了翅膀，也救不到那一球。」
石澳道14號洋房5.6億沽 新買家為高瓴資本相關人士丨超級豪宅買賣須業委會審批？
超級豪宅市場升溫，向來為頂級富豪聚居地的石澳道錄得罕見成交。石澳道14號洋房The Round House新近以約5.626億元沽出，成交呎價高達91,294元，新買家為內地投資公司高瓴資本創辦人兼董事長張磊的相關人士。更多消息：石澳道19號大宅放盤 意向價20億！與巨富為鄰 進駐須業委會審批李嘉誠壽山村道舊居50萬租出 舊租客個個猛人 三度爆欠租！消息指，石澳道14號洋房The Round House建於1930年代，現由會德豐前主席John Marden的遺孀Anne Marden持有及居住，實用面積6,163平方呎，上月中以約5.626億元易手，呎價約91,294元。據悉，新買家為新加坡公民張子麗，曾任高瓴資本高階主管，同時也為高瓴資本資創辦人兼董事長張磊的相關人士。大浪灣道和石澳道一帶合共提供22座洋房，以往由英資洋行大班佔據，其後逐步有華人富豪進駐，例如電盈主席李澤楷、信置黃志祥、九龍倉吳光正、騰訊主席馬化騰、其士集團已故創辦人周亦卿、南豐集團董事長陳慧慧等。 石澳道洋房租盤 要成為石澳道及大浪灣道大屋業主門檻極高，買家除要財力驚人，同時須獲石澳發展有限公司（或稱為石澳業主委
卡蓮絲卡名利雙收：夠錢請個物理治療師
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【《旭茉JESSICA》成功女性大獎 2026】"Catalyse" Award of the Year：Labubu背後的創作靈魂．龍家昇
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ADHD小朋友易被誤解為「曳、懶、唔專心」 醫生分享4大警號家長要留神
小朋友可能唔係「曳」？小朋友如經常上課分心、坐不定、插嘴或行為衝動，容易被家長視為「曳」、「懶」或「唔肯努力」。不過亦可能是患上專注力不足／過度活躍症（ADHD）的警號！精神科專科羅倩慧醫生分享，家長應避免單純以責罵或更嚴厲管教處理，但究竟何時應尋求專業評估？留意以下4大警號，了解是否需要進一步支援！ 小朋友不一定是「曳」，如果子女有過度活躍等核心症狀，家長應如何處理？（圖片來源：Shutterstock） 學業壓力大 病徵更易被放大及誤判 精神科專科羅倩慧醫生指出，香港家庭常見的功課、默書、測驗、補習及升學壓力，可能令ADHD相關困難更容易「被看見」，但同時亦可能令家長將問題單純歸因於態度或管教。部分孩子即使已盡力，仍可能因難以持續集中、容易漏帶物品、忘記指示、做事衝動或無法安坐而經常被責備。若家長未有正確認知問題，子女易形成挫敗感、自信下降等，亦可能加劇親子衝突和家庭壓力。 何時應尋求專業評估？留意4大警號 若家長持續收到老師反映子女在課堂上難以專注、坐不定、衝動插嘴或行為表現受影響，又或發現孩子在功課、測驗、日常生活安排及情緒狀態方面持續出現明顯困難，應避免只以責罵、更嚴厲管教或
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嚴防馬斯克割韭菜？美參議員12頁長信要求SEC：叫停SpaceX上市
SpaceX 即將以近 2 兆美元估值完成史上最大 IPO，美參議員罕見要求 SEC 介入喊停。這已不只是馬斯克與監管機構的對決，更牽涉估值泡沫、公司治理、退休基金接盤風險與華爾街退出機制，一場數兆美元財富重新分配的資本大戲正上演。
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近年舖市市道持續低迷，商場劏舖成蝕讓重災區。銅鑼灣「銅鑼廣場」一個劏舖上月以5.8萬元易手，甚至平過某些名牌手袋價錢，物業20年勁貶逾96%。更多消息：旺角劏舖搶高6倍至70萬沽 每月收租4,000元 業主持貨14年仍蝕77%「炒機聖地」淪為「死場」 投資者連沽3個先達劏舖 十二年跌剩1球 貶值87%上述成交為銅鑼灣糖街1至5號銅鑼灣商業大廈基座商場銅鑼廣場2樓93號舖，建築面積約62平方呎，上月以5.8萬元成交，呎價約935元，售價及呎價均創銅鑼廣場新低。據悉，原業主於2006年1月以159萬元買入該舖位，並已丟空多時，管理費每月高達1,115元，持貨20年轉手，賬面虧蝕153.2萬元，物業期內大幅貶值約96.4%。銅鑼廣場前身是食肆小南國狀元樓，資深投資者「劏場大王」尹柏權2004年以2億元購入全幢，至2005年把1樓至2樓改造成「銅鑼廣場」，並分間成206個劏舖出售，平均呎價約3萬元。由於商場業權分散，管理不善，早已淪為「死場」，業主轉售大都勁蝕離場。 延伸閱讀: 銅鑼灣商業大廈 銅鑼廣場 銅鑼灣 旺角 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。