太古城母女墮樓慘劇 女童早上曾送院 由父親陪同返家晚上墮樓

太古城發生家庭慘劇，昨晨(10日)9時24分，高山台廬山閣一名12歲女童報案，指其姓黃(48歲)母親懷疑從高處墮下，倒臥平台。救援人員趕至現場，經檢驗後證實事主已當場死亡。據了解，12歲女童隨即送院，執法部門通知社會福利署跟進其個案，其後女童由父親陪同返家。及至晚上7時21分，該名女童亦墮樓，當場身亡。今晨(11日)死者親友到西環域多利亞公眾殮房辦理認屍手續，逗留逾1小時後離開，全程沉默不語。另外，不少市民對事件感到震驚及難過，亦有人帶同鮮花到平台獻花致意及留言：「願安息！願來生再沒痛苦過著開心安穩的生活 活著的要堅強！保重！」

據了解，昨晨黃婦與女兒因教育問題爭執，其後她入房。未幾女兒在客廳聽到媽媽大叫，她進房後不見媽媽影蹤，卻發現窗戶打開，因此見到媽媽倒臥平台，未料晚上女兒也墮樓身亡，事件令人惋惜及悲痛。

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有專家指，面對至親或相熟親友自殺離世，當事人本身的自殺風險會增加，因此對自殺遺屬的支援是十分重要，當事人須主動尋求協助，又或其親友察覺異樣，亦可協助為當事人找尋協助。

無論面對甚麼困難，不應以極端方法處理，解決辦法總比困難多，只要願意尋求協助及用時間處理，總會有出路；身邊親友亦要提高警覺性及早介入，向專業人士或機構尋求支援。

昨日廬山閣一對母女先後墮樓亡。

親友到殮房辦理認屍手續。(張開裕攝)