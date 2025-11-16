全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金
太古城食水現黑點 水務署證沉積物為瀝青
港島大型屋苑太古城出現食水黑點問題。屋苑第四、五期14座大廈周六起，陸續有單位食水出現黑點，水務署同日接獲管理處通知食水出現小量黑色微粒後，隨即到涉事住戶及大廈內部供水系統抽取樣本化驗，並在昨晚表示沉積物微粒經化驗後證實為瀝青。
水務署指，化驗結果顯示所有水樣本的水質均符合香港食水標準，有關黑色沉積物微粒相信是署方前晚在太古城附近進行供水調度，引致水壓變化而揚起水管內的瀝青沉積物，屬惰性物質對人體沒有危害。署方透露，調查發現屋苑公共水管入水口的其中一個濾網破損，懷疑從而令小量沉積物進入屋苑公共水管，導致個別住戶食水有微粒。
涉事濾網已於周六晚修復，水務署亦已加強沖洗有關水管。署方今日會繼續設立服務站解答查詢和放置水車提供臨時供水，並建議居民每日早上首次使用水龍頭時，應先把水龍頭開啟一段時間，待來水回復清澈後才使用。
不少太古城居民周六起在社交平台議論，指出食水布滿黑點「熱水爐都壞埋」，亦有留言引述水務署職員稱已清洗個別大廈的水錶。有居民稱見到水中黑點已馬上停用，又稱用水杯盛載食水時會發現很多黑點浮游。
東區區議員洪連杉接受查詢稱，受影響大廈食水雖然未有中斷，但街坊都擔心沉積物而不敢使用。他又說，附近的西灣河嘉亨灣早前都有食水出現黑點，當時都是加裝濾網和換水管解決，坦言對接二連三發生感擔憂，希望今次水務署都能盡快處理，並建議應作全面檢查，釋除市民疑慮。
