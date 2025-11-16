太古城食水現黑點 水務署：屋苑水管有濾網破損 料黑點屬瀝青

食水滿布黑點。(丁江浩FB)

繼早前粉嶺皇后山邨和馬鞍山錦駿苑的食水出現黑點後，昨晚(15日)有太古城住戶發現家中食水出現黑點。由住戶拍攝的多張照片可見，食水中滿布密密麻麻的黑點。水務署今日(16日)表示，昨晚曾在附近進行供水調度，或因而揚起水管內沉積物，其後發現屋苑公共水管入水口的一個濾網設施破損，致沉積物進入屋苑公共水管。署方正密切跟進事件。

自昨晚起相繼有太古城住戶稱在食水中發現黑點，根據東區區議員丁江浩在其社交媒體的照片可見，食水裡布滿大量黑點。水務署已在今早派出水車到現場，為住戶提供食水。

水務署表示，自昨晚接獲太古城管理處通知，指有住戶(主要來自第四及第五期)反映食水內出現少量黑色微粒，隨即派員到場調查，並於涉事住戶及大廈內部供水系統，包括天台及地下食水貯水缸內抽取食水樣本作化驗，現正等候化驗結果。根據以往經驗，相信食水中的黑色沉積物為用於水管塗層的瀝青。

水務署：屋苑入水口濾網有定期檢查 涉事濾網設施已修復

署方續指，為配合水管維修工程，昨晚在太古城附近曾進行供水調度，而水壓變化可能揚起水管內的沉積物。同時署方昨晚調查發現，屋苑公共水管入水口的其中一個濾網設施出現破損，懷疑從而令少量沉積物進入屋苑公共水管，引致個別住戶食水出現微粒的情況。署方指，平日有對屋苑入水口的濾網進行定期檢查，最近一次在本月3日進行，當時並未發現異常情況。涉事濾網設施已於昨晚修復，水務署亦已經加強沖洗有關水管。

水務署表示，理解居民對事件的關注。為保障用戶安全，建議如食水在喉管內停留了一段時間，或於每天早上首次使用水龍頭時，應先把水龍頭開啟一段時間，待來水回復清澈後才使用。為讓居民更安心，署方已在現場放置水車，提供臨時供水服務。此外，署方已於現場設立服務站，與物業管理處一同跟進及協助居民沖洗水錶，以及即時解答居民查詢。如居民發現食水出現異常，請立即通知管理處，或致電本署客戶服務熱線2824 5000，會盡快安排專人聯絡及跟進。

