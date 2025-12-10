太古城美食｜爆汁手工肉餅店「炊澗小館」必試雜錦蒸肉餅/火山石燒豬牛雙拼肉餅

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
太古月前新開一間手工肉餅專門店，主打十多款蒸及燒手工肉餅，味道家常又用料十足，開業不久已非常受附近街坊及上班族歡迎。即睇Yahoo專訪：
最近元朗大寶冰室「全亞洲最優秀兼大件夾抵食」的肉餅飯一夜爆紅成為城中熱話！如果嫌太遠，月前於太古開業的「炊澗小館」正正亦以手工肉餅這道家常菜做主打，肉餅有蒸有燒，口味選擇還有16款之多。
16款手工肉餅 西班牙黑毛豬腩x本地新鮮脢頭
餐飲業經驗豐富的店主Adrian覺得在香港經營餐廳有鮮明的主題非常重要，他想到肉餅是自己的comfort food，正好這菜式老少咸宜得來可塑性又高，於是想到以手工肉餅做主題開店。肉餅選擇有16款之多，由經典的鹹蛋黃、梅香馬友、潤腸拼臘腸蒸肉餅到配搭新穎的椒香咖喱、豬牛雙拼等燒肉餅都有。肉餅混合了西班牙黑毛豬腩肉及本地新鮮脢頭肉製作，Adrian說西班牙黑毛豬腩肉甘香得來口感豐富，本地新鮮脢頭肉軟腍鮮甜，兩者混合起來剛剛好。
鮮香爆汁 招牌雜錦蒸肉餅
每份肉餅足有200克，而且堅持不加鬆肉粉，接到柯打時再即撻即蒸或燒，肉餅爆汁，有厚度但不會死實，加上配料及自家調豉油味道鮮美。Adrian最喜歡招牌雜錦蒸肉餅，肉餅鋪上鹹蛋黃、蝦球、石斑柳、臘腸及銀魚，蒸時配料鮮味盡滲肉餅之中。其他口味用料也講究，像臘味就精選本地製作的鮮鴨潤腸及本地臘腸，鹹魚則選用本地曬製的梅香鹹魚。肉餅以套餐形式供應，包括天然養生花茶、季節靚湯及日本米飯/十六穀米/是日炒麵。
火山石燒肉餅 創新豬牛雙拼肉餅
小店最特別的是除了蒸肉餅還供應幾款燒肉餅，Adrian表示此燒肉餅不同煎肉餅，他們會先略略煎香定型，再置於底部放了火山石的燒爐上燒熟，此舉可令肉餅多了一種類似炭香的風味，亦可將多餘的油份滴走。最創新的莫過於豬牛雙拼肉餅，在肉餅的基礎上混入了免治牛肉及芫茜，Adrian笑說靈感來自酒樓點心山竹牛肉，食落的確有幾分似！
日本x本地醬油浸製 三吊老醬油鮮油雞
除了肉餅，三吊老醬油鮮油雞也是小店的招牌作，選用以粟米餵養、約三斤重的三黃雞，以由日本醬油、本地醬油、花椒、八角等煮成的浸雞醬油汁浸至約八成熟，接到柯打時再浸泡保留雞肉嫩滑的口感，醬油汁會像滷水般反覆使用，浸雞時雞的精華會保留在醬油汁中，隨著歲月越用越醇厚。
炊澗小館
地址：太古太茂路1號金殿台燕宮閣地舖（地圖按此）
文、攝：Amy Luk
