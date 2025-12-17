太古城700呎單色系單位，展現黑白灰的層次美學

位於太古城東海閣、面積約700呎的單位，是一個五口家庭的安樂窩。

Pexel Interior Design設計師Perry Wong及Elvis Lam憑藉對單色系的精準掌握，證明了黑白灰都可以創造出豐富層次與現代格調的設計語言。

「整體設計以精緻簡約為核心，但絕不等同平淡。」Perry解釋：「我們運用不同深淺的灰階，配合多元質感來豐富視覺層次。全屋以灰色為主調，地面鋪設帶有天然紋理的灰色石紋意大利磁磚，與深棕色木紋形成溫暖對比；櫃身手把則以古銅鋼點綴，這些金屬質感為單色系空間注入精緻細節。」

原本三房兩廁的格局經重新設計後變為四房，傳統梗廚改造成半開放式廚房，旁邊增設儲物室提升收納容量。主廁及工人廁整合為更寬敞的主人套廁，另一浴室亦增設獨立淋浴間。三間房間重新規劃，以衣櫃取代傳統牆身分隔，展現靈活的空間運用哲學。

客飯廳摒棄傳統主燈設計，改以明暗燈槽於天花交疊，透過光影變化為單色空間創造豐富層次感。儲物室外圍以木皮包身並設暗門隱藏，走廊則以隱藏門結合牆紙點綴，這些細節處理讓整體視覺更加流暢，同時打破了單色空間可能帶來的視覺平板感。

全屋設計焦點落在以單色系打造的半開放式廚房。黑色鋼框配搭灰色玻璃趟門，展現俐落型格的同時，透過材質對比創造視覺張力。Perry強調：「半開放式設計放大了客飯廳與廚房的空間感，而吊趟門的設計引入客廳窗邊自然光，讓黑白灰的色彩在不同光線下呈現微妙變化，保持空間明亮通透而不失深度。」

各睡房設計雖風格各異，卻在單色主調下保持整體協調。主人房以深灰色調突顯成熟穩重，全高床頭板配搭幾何圖案布飾，選用比利時訂製布料展現低調奢華；戶主兒子的房間則運用淺灰色調營造清新氛圍，儲物地台與滲光效果增加空間層次感；多功能房間注重實用性，組合床結合書桌與書櫃，在有限面積內實現最大效益。

「以衣櫃作房間間隔是這個項目的一大特色」，Perry指：「這不但節省建築成本，更有效利用空間。房與房共用的衣櫃結構大幅增加收納容量，同時保持室內的開揚感。在單色系統一下，這種設計手法更顯和諧自然。」

