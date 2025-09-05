太古汽車廠罷工｜資方未允重聘撞傷人無戴安全帶司機 工會稱周六續罷工

【Now新聞台】太古汽水廠一名司機倒車時撞倒一名途人及無佩戴安全帶，資方指，他違反操作規則和流程，將他解僱。工會發起罷工，指大約180人參與，但資方未有答應重聘涉事司機，稱星期六會繼續罷工。

過百名身穿制服的員工，早上聚集於沙田小瀝源太古汽水廠房外發起罷工。

今次罷工起因，是因為這名工作18年的汽水廠司機上月在倒車期間撞倒途人，資方經過一個月的調查，以內部安全指引中的「倒車時未有戴安全帶」解僱他。

涉事司機黃先生：「經濟上、法律上沒說會幫你，接著提出解僱終止合約。事情發生一個月左右，公司『停賽』，這宗意外未審未判，口供都未下，公司就『開刀』終止我的合約，我覺得不是很合理。」

據了解，這名司機在上月一日在將軍澳厚德邨停車場泊車時，撞倒一名75歲的女士雙腳，傷者情況穩定，而運輸署列明倒車、「三手軚」掉頭及泊車是毋須佩戴安全帶。

多名警員到場了解情況，一度要求他們離開，但工會未有理會。

勞工處人員下午到場，與勞資雙方舉行會議，歷時約三小時。工會代表會後指，資方曾表示會紀律處分參與罷工的員工及堅持要解僱涉事司機，稱周六會繼續罷工。

太古飲料(香港)職工總會副會長陳慶龍：「公司很明顯在打消耗戰，還有在回應上很強硬。我們始終還有談判空間，不是去到這麼差劣，可能今次只是一兩個管理層的決定，令此事惡化，我們覺得一直和公司關係不是這麼差。」

至於今次行動會否引致派送延誤，據了解資方已因應情況作出協調，相信不會有太大影響。

香港太古可口可樂回應指，在事故發生後，已檢視相關紀錄，發現該名車長違反操作規則和流程，損害他人人身安全。該公司首要考量公眾與社會安全，因此根據公司紀律及人事政策，依程序解除該名車長的職務。

