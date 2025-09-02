太地町捕豚季抗議聲中開展 首日撈獲十條均作食用

太地町捕豚作業首日，由九艘漁船組成的船隊捕獲十條海豚。 （Megumi Matsuda / facebook）

儘管飽受抨擊，每年九月在日本太地町開展的圍捕海豚活動，今年繼續如常開季。昨日（1 日）的首天捕豚作業，漁夫捕獲十條灰海豚，將被屠宰食用，他們形容這天收穫是個「好開端」。動物保育組織指出，全球已有八十個圈養海豚設施關閉，越來越多國家禁止入口來自太地町的海豚。

十多名動保人士抗議 警方警戒

共同社報道，太地町圍捕小型鯨豚作業昨日解禁，「太地勇魚組合」派出多艘漁船破曉前出發，在距離海岸約九公里處發現一群灰海豚。船隊隨即展開圍捕行動，把豚群趕至附近的畠尻灣，結果捕獲十條海豚，每條長約三米，將被屠宰食用。報道引述船隊負責人土山正樹形容，首天捕得十條海豚，「是個好開端」。

太地町位於和歌山，是傳統捕殺海豚地點。日本捕豚活動一直受到關注，動保團體會派員抗議，昨日便有十多人趁漁船出海時拉起寫有要求廢止海豚圍捕等字包的橫額抗議，警方到場監視，對反對團體實施警戒。報道稱，捕捉小型鯨豚解禁期維持至明年二月底，歷時六個月。

太地町漁民捕殺海豚已有多年歷史，即使飽受批評仍年復一年出海作業。 （Kunito Seko / facebook）

「太地勇魚組合」首日出海捕獲十條灰海豚。 （Megumi Matsuda / facebook）

Dolphin Project 指出，在頻繁捕獵下，太地町可捕獲的海豚已經減少。 （Kunito Seko / facebook）

動保團體 Dolphin Project 批評，日本水產廳今年仍未訂下捕捉鯨豚數量的限額。由於捕捉行動頻繁，該區海豚數量近年已顯著減少。全球已有八十多間圈養海豚的設施關閉，越來越多國家禁止入口來自太地町的海豚。日本國內也有越來越多倡議保育海豚的組織成立，對於政府及業界一直封鎖捕豚資訊的日本來說，是重要一步。

據《紀伊民報》報道，當地法例容許漁民捕捉六種海豚及三種鯨魚，海豚捕撈期由九月至翌年二月，鯨魚則可捕撈至翌年四月。Dolphin Project 指出，圈養海豚是個數十億元工業，也是捕豚漁民的主要作業誘因，因此只要世界各地採取行動絡結圈養海豚貿易，太地町聲名狼籍的殘酷捕獵活動就會終止。