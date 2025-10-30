屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
太妍設計親自操刀！Casetify 聯名浪漫薰衣草紫色手機殼亮點一次看
少女時代隊長太妍為慶祝 Solo 出道十週年，與 CASETiFY 攜手打造充滿心意的獨家聯名系列！系列設計靈感源自太妍十年的音樂旅程，並她最愛的薰衣草紫為基調，融入親手寫下的「Purpose」、「Happy 10th Anniversary TY」等真摯字句，以及充滿回憶的拼貼照片，，將她對音樂的熱愛與對粉絲的感謝，化為可隨身攜帶的溫暖紀念。系列中最受矚目的必定是青春記憶拼貼手機殼，將太妍演藝生涯中的經典時刻結合，透過拍立得拼貼元素呈現，更印有親筆寫下的溫暖字句「From. Taeyeon」，並點綴象徵蛻變與希望的蝴蝶、代表永恆閃耀的細緻星光，詮釋了「十年流光，始終璀璨」的設計理念。
此外，太妍亦為粉絲打造了一封獨家邀請函，印有「YOU ARE INVITED TO TY 10TH ANNIVERSARY」與 RSVP 敬請回覆等細節的手機殼，就像太妍親自和和位粉絲發出的專屬邀請卡。
TAEYEON Photo Collage Case
Casetify 售價 HK$549
TAEYEON RSVP Case Impact Magnetic Case
Casetify 售價 HK$549
今次聯乘系列除了多款設計獨特的手機殼外，更同步推出鑰匙扣、手機支架等實用電子配件，讓忠實粉絲能將日常隨身裝備全面換上「太妍十週年紀念套裝」，打造從手機到隨身小物都充滿偶像印記的完整搭配。
TAEYEON Photo Collage Keychain Tag
Casetify 售價 HK$119
