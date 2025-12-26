太子站跌電話直插路軌 港男遙控手機錄下極罕畫面 網民：夢寐視角(有片)

一名男子在港鐵太子站被一名匆忙下車的乘客撞到，手機飛脫直墮路軌，事主在求助期間，靈機一觸以智能手錶的遙控功能，意外錄下從路軌仰視列車駛過的罕見畫面，引發網民熱議稱大開眼界。(Threads)

樓主在社交平台Threads以「花式跌電話」為題發帖上載短片，稱「睇完條片，你地估唔估到我影緊咩，同埋我點影的？」。他指本月21日冬至當日外出用膳，當時正乘搭港鐵，站立於車門旁邊緊靠座位玻璃的位置，正專注回覆家人短訊。當列車抵達太子站時，一名乘客在車門即將關閉之際衝下車，不慎撞到事主，導致其手機脫手並「直插路軌」。由於當時車門已關閉，事主無奈隨車駛往旺角站，隨即搭「回頭車」折返太子站向車站職員求助。

港鐵職員僅花5秒夾起 手機運作正常

在等候港鐵職員與車務中心協調期間，事主突發奇想，利用手上的智能手錶連接掉落在路軌的手機，遙控鏡頭進行拍攝，「我影嗰刻都諗，呢條片應該可以係流量密碼」。17秒影片可見，鏡頭記錄從路軌低處往上仰望的「死亡角度」奇景，拍下列車高速駛過的瞬間。事主讚港鐵職員辦事效率極高。在等待數班列車駛離後，職員即把握時間打開幕門，僅花約5秒便利用工具將手機夾起。經檢查後，手機運作正常，僅螢幕保護貼爆裂。事主對職員的專業協助表示感激，並指將會發送電郵表揚，又稱「就係閂緊門，一時間鬆懈咗」、「下次都係企返車廂中間」。

網民讚揚港鐵應對快速 「其他國度可能要等幾天」

片段曝光後，大批網民稱大開眼界，「多得你諗到remote影出嚟，其實呢個viewpoint都幾正」、「呢個角度嘅影片真係從來都冇睇過」、「第一次訓路軌有啲緊張」、「部電話好似有生命咁等待救援」，更有鐵路迷形容「夢寐以求的視角」。同時，亦有網民指「成日都好驚會發生呢件事，企門邊開門嗰陣會雙手揸實部電話」，又指事主十分幸運，手機未有被列車輾碎，又讚揚港鐵應對快速「只有在香港，先有這種速度，其他國度，可能要等幾天」、「係香港先會即刻安排執電話，喺韓國要先同職員報告，夜晚收咗車先會去執，乘客第二朝先可以去攞番」。

