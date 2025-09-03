Yahoo娛樂圈《翻盤下半場》專訪 黃長興口誤自己破產
自助餐突發只需$1XX起！太子酒店SAVVY海鮮主題自助餐1折 任食波士頓龍蝦/帝王蟹/鐵板鴨肝
太子酒店SAVVY海鮮自助餐1折，海鮮放題包括龍蝦、阿拉斯加帝王蟹！詳情即睇：
太子酒店SAVVY極尚海陸自助餐帶來低至一折震撼優惠，無論想享受晚市燒烤自助餐的豪華海陸陣容，還是平日半自助午餐的悠閒異國風味，由帝王蟹、鐵板鴨肝，到烤焗黑豚肉，再來一系列泰式甜品，能以超抵價錢食到，即睇兩大精選時段優惠，鎖定屬於海鮮控與燒烤愛好者的嘗味好機會！提提大家，優惠在9月3日中午12點於KKday準時開搶，感興趣就mark定時間啦！
晚市極尚海陸燒烤自助餐海鮮燒烤雙重狂歡
太子酒店極尚海陸燒烤自助晚餐，星期三至六有低至一折，人均低至$152就可大吃一頓！首先被冰鎮海鮮檯的氣勢震懾，阿拉斯加帝王蟹蟹腳粗壯飽滿，鮮甜彈牙；龍蝦與雪蟹同樣新鮮現開，原味鮮香。熱食區必試燒鮑魚香葱醬，鮑魚軟韌多汁，裹着濃郁香葱醬香氣扑鼻；燒烤檯上，燒牛肉外焦內嫩，肉汁豐富；烤焗黑豚肉肉質緊實有嚼勁；鐵板鴨肝煎至金黃，外脆內軟，油脂香在口中爆發，搭配烤蒜片更解膩。甜品控別錯過雪糕車及配料，多款口味任選，加上朱古力噴泉裹着棉花糖或水果，甜蜜感滿分；泰式甜點如芒果糯米飯、彩虹千層糕勁打卡able，更有驚喜的DIY泰式飲料，好玩又好飲！
【低至五折】極尚海陸燒烤自助晚餐（用餐時段：18:30–22:00）
優惠價：$455起/位｜
原價：$834起/位
星期三至六使用。
【低至一折】極尚海陸燒烤自助晚餐（用餐時段：18:30–22:00）
優惠價：$152起/位｜
原價：$834起/位
星期三至六使用。
此外，更有平日半自助餐供大家選擇，五折後人均只需$185即可任食頭盤美食。主菜有多款可供選擇，肉質鮮嫩的即切原條燒澳洲牛肉配扒意大利青瓜、惹味可口的泰式辣椒膏炒牛肉配白飯、彩椒薯仔炆鴨胸配黑椒汁及白飯、韓式烤牛肋骨配白飯、燒無激素雞配燒薯仔等，全部都令人食慾大增！用餐時更會奉送茗茶，大家可以慢慢享受！
【五折優惠】平日半自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）
特價：$185/位｜
原價：$678/2位
週末海鮮早午餐買一送一中西合璧愜意時光
週末海鮮早午餐一樣有買一送一優惠，由11:30食到3時，足4小時慢活時光，人均只需要$323起！早午餐陣容同樣強大，直接帶領味遊世界，冰鎮海鮮區備有波士頓龍蝦與雪蟹；熱食區融合中西精華，中式烤鴨與叉燒皮脆肉嫩；印式咖喱蝦配烤餅香濃辛辣；泰式冬蔭功湯酸甜微辣；日式照燒春雞外皮焦香，內裡嫩滑，照燒汁鹹甜適中。甜品方面，雙層朱古力蛋糕層次豐富；抹茶荔枝蛋糕搭配新鮮水果，滿足甜食慾望。飲品區備有冰鎮果汁、罐裝飲料、熱檸檬草茶及DIY泰式飲料，隨心搭配！
【五折優惠】週末海鮮早午餐（用餐時段：11:30–15:00）
優惠價：$323/位｜
原價：$592/位
星期六至日及公眾假期使用。
SAVVY
地址：九龍尖沙咀海港城廣東道23號3樓（地圖）
