太子酒店SAVVY自助餐快閃低至5折！人均$197起任食波士頓龍蝦/帝王蟹/藍莓芝士蛋糕

太子酒店SAVVY極尚海陸自助餐帶來5折優惠，自助晚餐折後$455、週末海鮮早午餐折後$323、平日半自助午餐只需$197！無論想享受晚市燒烤自助餐的豪華海陸陣容，還是週末早午餐的悠閒異國風味，由帝王蟹、鐵板鴨肝，到烤焗黑豚肉，再來一系列泰式甜品及招牌藍莓芝士蛋糕，能以超抵價錢食到，即睇兩大精選時段優惠，鎖定屬於海鮮控與燒烤愛好者的嘗味好機會！提提大家，1月6日中午十二點優惠在KKday準時開搶，感興趣就mark定時間啦！

>>按此查看太子酒店SAVVY自助餐優惠<<

晚市極尚海陸燒烤自助餐海鮮燒烤雙重狂歡

太子酒店極尚海陸燒烤自助晚餐，星期三至六有5折優惠，可盡情大吃一頓！首先被冰鎮海鮮檯的氣勢震懾，阿拉斯加帝王蟹蟹腳粗壯飽滿，鮮甜彈牙；龍蝦與雪蟹同樣新鮮現開，原味鮮香。熱食區必試燒鮑魚香葱醬，鮑魚軟韌多汁，裹着濃郁香葱醬香氣扑鼻；燒烤檯上，燒牛肉外焦內嫩，肉汁豐富；烤焗黑豚肉肉質緊實有嚼勁；鐵板龍蝦鉗煎至金黃，肉香在口中爆發，搭配烤蒜片更解膩。甜品控別錯過雪糕車及配料，多款口味任選，加上朱古力噴泉裹着棉花糖或水果，甜蜜感滿分；泰式甜點如式芒果椰子糯米飯、泰式彩虹千層蛋糕、泰式椰子西米蛋糕、泰式蛋糕塊勁打卡able，更有驚喜的DIY泰式飲料，好玩又好飲！

晚市極尚海陸燒烤自助餐

【5折優惠】極尚海陸燒烤自助晚餐（用餐時段：18:30–22:00）

優惠價：$455起/位｜ 原價：$834起/位

星期三至六使用。

SHOP NOW

太子酒店SAVVY

此外，更有平日半自助餐供大家選擇，可任食頭盤美食。主菜有多款可供選擇，肉質鮮嫩的即切原條燒澳洲牛肉配扒意大利青瓜、惹味可口的泰式辣椒膏炒牛肉配白飯、彩椒薯仔炆鴨胸配黑椒汁及白飯、韓式烤牛肋骨配白飯、泰式紅咖哩蝦配白飯等，全部都令人食慾大增！用餐時更會奉送茗茶，大家可以慢慢享受！

【買一送一】平日半自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）

特價：$197起/位｜ 原價：$361起/位

星期一至五使用。

SHOP NOW

芒果糯米飯

彩虹千層糕

週末海鮮早午餐 中西合璧愜意時光

週末海鮮早午餐一樣有優惠，由11:30食到下午3時，足4小時慢活時光！早午餐陣容同樣強大，直接帶領味遊世界，冰鎮海鮮區備有波士頓龍蝦與雪蟹；熱食區融合中西精華，中式烤鴨與叉燒皮脆肉嫩；印式咖喱蝦配烤餅香濃辛辣；泰式冬蔭功湯底濃郁，帶着香料的清香；炸蝦球鑊氣十足，酸甜微辣；日式照燒春雞外皮焦香，內裡嫩滑，照燒汁鹹甜適中。甜品方面，芒果柚子西米布丁層次豐富，芒果與柚子香交織。飲品區備有冰鎮果汁、罐裝飲料、熱檸檬草茶及DIY泰式飲料，隨心搭配！

【買一送一】週末海鮮早午餐（用餐時段：11:30–15:00）

優惠價：$323/位｜ 原價：$592/位

星期六至日及公眾假期使用。

SHOP NOW

太子酒店SAVVY

SAVVY

地址：九龍尖沙咀海港城廣東道23號3樓（地圖）

