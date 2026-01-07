太子集團創辦人陳志據報在柬埔寨被捕 已遣返中國受審 涉跨國電騙及洗錢案︱Yahoo

太子集團創辦人陳志

【Yahoo新聞報道】根據《柬中時報》報道，太子集團（Prince Group）創辦人兼董事長陳志近日在柬埔寨被捕，並已被當地執法部門遣送回中國，正接受有關部門調查。

陳志早前被指涉嫌參與大規模跨國詐騙及洗錢活動，美國司法部曾對陳志提出指控，指陳志在柬埔寨策劃詐騙行動，從全球多名受害者手中騙取巨額加密貨幣。美國財政部其後沒收一批據稱與陳志有關、總值超過 1400 億美元的比特幣，並形容為歷來規模最大的加密貨幣查扣行動。

資料顯示，陳志 1987 年出生於福建，早年曾在一家規模不大的網絡遊戲公司工作，其後於 2010 年末至 2011 年期間移居柬埔寨，開始涉足當地房地產行業。陳志 2014 年放棄中國國籍並入籍柬埔寨，隨後創辦太子集團，並自 2015 年起出任董事長，業務版圖遍及 30 多個國家，旗下公司數目眾多。

在柬埔寨涉電騙及網騙活動

太子集團對外標榜主要業務涵蓋房地產開發、金融服務及消費服務等領域，惟陳志被指實際涉及經營跨國犯罪網絡。相關指控指出，有關集團在柬埔寨設立多個被稱為「科技產業園」的園區，實際運作涉及電騙及網騙活動，並牽涉人口販賣及強迫勞動。

除美國外，陳志亦被指受到多國執法及監管部門關注，部分國家已對其採取制裁或資產查封行動。柬埔寨方面日前採取拘捕行動後，將陳志遣送回中國，案件後續發展仍有待相關部門進一步公布。