太子集團陳志涉洗黑錢案 港警方凍結詐騙集團27.5億元資產 未有人被捕｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】消息指，香港警方近日針對一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團進行財富調查，發現涉嫌觸犯洗黑錢罪行，截至今（4 日）凍結集團超過27億港元資產。據悉案件涉及早前遭英、美聯合制裁的柬埔寨詐騙集團「太子」首腦陳志。

警方據多方面情報及資料搜集，主動展開財富調查，經深入分析與集團有關的多間公司及相關銀行帳戶的資金流向後，發現該集團涉嫌觸犯洗黑錢罪行。

警方凍結有關集團市值約27.5億港元資產，包括由個人或公司擁有之現金、股票及基金等，相信有關資產為集團的犯罪得益。據了解，案件暫未有人被捕。

10月遭英美聯合制裁

37 歲的柬埔寨「太子集團」主席陳志（Chen Zhi），因涉嫌主導龐大跨國詐騙和人口販運網絡，10月中時遭英、美聯合制裁，約 140 億美元（約 1,090 億港元）的比特幣被扣押。

廣告 廣告

陳志目前遭多個國家及地區提出起訴、制裁及凍結資產等，本港證監會亦將其兩間關聯公司釘牌，Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited 的牌照類別最新狀態已顯示為「牌照被暫時吊銷」。

相關報道：陳志發跡史 福建移民地產起家 持多國護照 任柬首相顧問 操控至少10詐騙園區｜Yahoo