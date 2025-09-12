太平洋島國論壇不邀台美中 新框架允戰略夥伴與會

（法新社荷尼阿拉12日電） 各界指控中國影響區域決策後，太平洋島國領袖們今天同意達成一項新框架，將允許各國以戰略夥伴的身分參與太平洋島國論壇。

索羅門群島主辦的第54屆太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）於今天閉幕，期間各國領導人舉行閉門會議，主要討論議題是今年被禁止參加論壇的「對話夥伴」。

太平洋島國論壇擁有18個成員國，除了澳洲和紐西蘭等主要成員國，通常還有數十個國家以觀察員或夥伴國的身分與會。

廣告 廣告

然而，索羅門群島今年禁止大多數夥伴國與會，引發各界指控荷尼阿拉當局奉中國指示，把長期與會的台灣排除在外。

此舉引起其他太平洋國家的擔憂，其中3個國家馬紹爾群島、帛琉和吐瓦魯，都是台灣的友邦。

索羅門群島被中國視為在南太平洋地區最密切的夥伴國之一，雙方於2022年簽署一項安全協議。

太平洋島國論壇官方公報指出，經過激烈交鋒後，太平洋島國領袖們同意建立一個新的框架，各國將依據該框架以戰略夥伴身分申請參加未來的峰會。 公報寫道：「這確保了夥伴關係在集體的區域政治決策過程中，具有結構性、平衡性及問責性。」

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）上個月告訴法新社，外部勢力「顯然」干預了這次峰會。

皮特斯、澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）和其他官員曾警告，禁止對話夥伴與會，可能影響對於太平洋地區的外部援助。

明年的太平洋島國論壇預計由帛琉主辦，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）10日告訴法新社，本屆峰會「絕對」有受到外部干預。

惠恕仁表示：「我們應該參與並包容各方，讓所有夥伴加入其中。」

他還指出：「我們不應該說『這個夥伴可以加入，那個夥伴不可以參加』，每一方都該參與進來，因為在解決我們面臨的挑戰時，我們需要每一方。」

公報也提到，潛在的戰略夥伴將需要申請才能參與太平洋島國論壇，並要符合主權國家、政治共同體（例如歐盟）或政府間組織等標準。