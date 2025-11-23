太極資本夥拍Skyvast 推全球首隻AI基建代幣基金 規模1.5億美元

基金提供靈活的收益分成代幣，以入場費1000美元吸資投入算力市場

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月23日 - 亞太地區領先的現實世界資產（RWA）與證券型代幣發行（STO）創新企業太極資本之Pioneer Asset Management Limited("Pioneer")，與馬來西亞AI基建商Skyvast Digital Sdn. Bhd.今日聯合宣佈，合作推出全球首隻人工智能基礎設施代幣化基金「SKYD 代幣」，初始規模達 1.5 億美元，為全球同類基金中規模最大。



SKYD代幣的設計有別傳統股債，投資者購入後可直接分佔Skyvast總收入的15%。此結構設計將項目收益與代幣的流通性結合，並循香港清晰的監管框架下發行。



AI需求爆棚 東盟算力短缺成樽頸



AI產業蓬勃，但算力供應追不上。有調查指，東盟約七成AI企業稱，算力不足是最大增長障礙，區內需求卻按年倍增。SKYD基金正是以Web3方式，吸納資金投入東盟的AI基建領域，解決樽頸。



Pioneer董事羅興華先生表示，該產品是數字金融的里程碑，為專業投資者提供高流動性、高透明度的途徑以捕捉AI基建的高增長潛力。他指，將私人公司的收益權以代幣形式釋放，正正展現Web3顛覆傳統金融的潛力，並形容此為首個服務實體經濟的Web3「殺手級應用」。



千元入場 分散供應商風險



基金讓投資者以低至1000美元，參與一個分散投資於機構級AI基建的資產組合。而Skyvast採用多供應商策略，避免「孤注一擲」。



Skyvast Digital 行政總裁 Lim Chee Siong林志雄先生表示：「人工智能基建不僅依賴運算力，更需依靠能源、系統及環境支援，以維持智能工作負載的運作。此基金讓投資者得以參與該基礎領域。我們透過將受監管的代幣化技術與實體資產結合，向全球更多投資者開放能源與AI結合的基建項目。該代幣化基金將頂級基建整合為單一流動資金池，投資者可從東盟龐大的AI需求中獲取收益，開發商亦能獲得靈活且供應商中立的資源接入。香港穩健的監管環境，是環球投資者的理想門戶；而東盟的成本優勢及戰略中立性，令其成為理想的營運基地。」



SKYD 代幣的推出，是降低高增長AI基建投資門檻的重要里程碑。基金結合受監管的代幣化結構與低投資門檻，為更廣泛的投資者開拓全新資產類別，同時有助紓緩窒礙東盟創新的AI基建短缺問題。



關於太極資本集團有限公司

太極資本集團有限公司（「公司」，連同其附屬公司，統稱為「集团」）立志在Web 3技術的賦能下構建未來的金融基礎設施。旗下各附屬公司搭建貫穿整個數字資產生態圈的合規基礎設施，打造嶄新數字金融生態系統。



● HKbitEX：一家受香港證監會第 1 類（證券交易）和第 7 類（提供自動化交易服務）牌照監管並持有《打擊洗錢條例》牌照的虛擬資產交易所。作為一家擁有全面保險覆蓋、全合規、值得信賴的持牌交易所，HKbitEX 為機構和個人投資者提供穩健、安全的合規交易解決方案，並在大中華區的 RWA 領域引領創新。



● Pioneer Asset Management：持有香港證監會第 4 類（就證券提供意見）和第 9 類（資產管理）牌照（具虛擬資產升級），Pioneer 主導證券型代幣發行項目，開拓融資新渠道。



● Atom 8：一家技術服務提供商，提供監管科技解決方案、證券型代幣創建、代幣生命周期管理和錢包解決方案。



● ON1ON Custody：持牌託管服務商，為RWA資產提供安全可靠的託管解決方案。ON1ON Custody 已完成由美國註冊會計師協會制定的服務機構控制體系 SOC 2 審計報告。



太極資本以創新與合規為核心使命，持續推動金融格局轉型，通過尖端技術賦能全球投資者、引領行業標準。2023年，我們推出香港首個房地產RWA產品，此創舉亦於同年彭博博贅買方論壇的公開演講中獲得重點肯定。





關於 Skyvast Digital Sdn. Bhd.

Skyvast Digital Sdn Bhd 是 Skyvast Corporation Group 的一員，在全球範圍內開發 AI 整合基礎設施。該公司建造並運營能源支持的數據中心、離網數字園區以及高性能計算集群，以支持 AI 和先進數字產業的發展。



SKYD 為支持 AI 產業的大規模資產提供投資機會，資產包括電力就緒的數據中心、與高密度工作負載相關的能源基礎設施，以及能夠駕馭高級應用程式的數字產業。該投資組合反映了 Skyvast 的標誌性模式—— Neural Energy Infrastructure (NEI)，即從底層開始將能源系統與數字系統整合，以提供可擴展的 AI 環境。



通過 SKYD 代幣基金等項目，Skyvast 將投資者與未來智能基礎設施的核心資產-----數字與能源資產相連接。(

www.skyvast.co

)







