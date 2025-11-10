鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
太狠了！中國創作者完成《一拳超人》埼玉訓練法1000天，連作者ONE都驚呆祝賀
由網路漫畫家 ONE 所創作的作品《一拳超人》中，主角埼玉為了成為英雄，連續三年每天進行長跑 10 公里、100 下伏地挺身、100 下仰臥起坐、100 下深蹲，最終變得強大但也掉了頭髮。之前一位中國健身創作者挑戰起這套訓練法，最後竟然成功堅持到第 1000 天，還收到了作者 ONE 與村田雄介的祝賀！
這位在 Bilibili 活躍的創作者「堂主Lee」自 2022 年 8 月起，開始按照《一拳超人》中的埼玉訓練法拍攝影片記錄，每天長跑 10 公里＋100 下伏地挺身＋100 下仰臥起坐＋100 下深蹲，其間也有進行專業的休息與漸進調整以防受傷。
起初沒人看好他的挑戰，但他仍毅然堅持。影片觀看數從幾千慢慢累積到破萬、數十萬，最新影片更跨越百萬觀看。最終他直播紀錄第 1000 天的完訓儀式：他訓練量「x10」升級為長跑 100 公里、1000 下伏地挺身、1000 下仰臥起坐、1000 下深蹲，最後剃了個大光頭，穿上「禿頭披風俠」造型，呼應「我禿了，也變強了」的訓練精神，該則影片也已經接近千萬觀看數。
ONE於個人X（原Twitter）發文：「聽說中國有人直播完成《一拳超人》訓練法1000天。意志力太強了吧！恭喜你👏」而負責重製版《一拳超人》漫畫的村田雄介也留言：「1000天真的超厲害！這真的是強大的意志力！恭喜你🎊」
