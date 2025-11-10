太狠了！中國創作者完成《一拳超人》埼玉訓練法1000天，連作者ONE都驚呆祝賀

由網路漫畫家 ONE 所創作的作品《一拳超人》中，主角埼玉為了成為英雄，連續三年每天進行長跑 10 公里、100 下伏地挺身、100 下仰臥起坐、100 下深蹲，最終變得強大但也掉了頭髮。之前一位中國健身創作者挑戰起這套訓練法，最後竟然成功堅持到第 1000 天，還收到了作者 ONE 與村田雄介的祝賀！

竟然有人真的挑戰成功這種訓練法（圖源：TVアニメ「ワンパンマン」公式）

這位在 Bilibili 活躍的創作者「堂主Lee」自 2022 年 8 月起，開始按照《一拳超人》中的埼玉訓練法拍攝影片記錄，每天長跑 10 公里＋100 下伏地挺身＋100 下仰臥起坐＋100 下深蹲，其間也有進行專業的休息與漸進調整以防受傷。

廣告 廣告

起初沒人看好他的挑戰，但他仍毅然堅持。影片觀看數從幾千慢慢累積到破萬、數十萬，最新影片更跨越百萬觀看。最終他直播紀錄第 1000 天的完訓儀式：他訓練量「x10」升級為長跑 100 公里、1000 下伏地挺身、1000 下仰臥起坐、1000 下深蹲，最後剃了個大光頭，穿上「禿頭披風俠」造型，呼應「我禿了，也變強了」的訓練精神，該則影片也已經接近千萬觀看數。

ONE於個人X（原Twitter）發文：「聽說中國有人直播完成《一拳超人》訓練法1000天。意志力太強了吧！恭喜你👏」而負責重製版《一拳超人》漫畫的村田雄介也留言：「1000天真的超厲害！這真的是強大的意志力！恭喜你🎊」

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk