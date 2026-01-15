跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
太空人因醫療狀況撤離ISS NASA稱並非緊急事件
（法新社華盛頓14日電） 4名太空人今天因其中1人出現醫療狀況而撤離國際太空站（ISS），返回地球。這是ISS首次因醫療因素提前撤離乘組人員。
美國國家航空暨太空總署（NASA）畫面顯示，美國太空人芬克（Mike Fincke）、齊卡德曼（Zena Cardman），俄羅斯太空人普拉托諾夫（Oleg Platonov）及日本太空人油井龜美也在ISS待了5個月後，於格林威治時間22日22時20分啟程返回地球。
NASA婉拒透露是哪位成員出現健康問題，或該問題的具體細節，但強調這次返回並非緊急事件。
NASA官員納維亞斯（Rob Navias）日前表示，受影響的太空人「過去和目前狀況都很穩定」。
載有4名太空人的SpaceX太空船預計於格林威治時間15日8時40分左右濺落在加州外海。
