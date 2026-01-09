太空人現「嚴重健康狀況」 NASA提前結束任務返回地球 65年來首次｜Yahoo

Crew-11於2025年8月1日在美國佛羅里達州，準備從甘迺迪太空中心發射升空. ( Photo by Paul Hennessy/Anadolu via Getty Images )

【Yahoo 新聞報道】美國太空總署（NASA）周四（8 日）宣布，由於有一名太空人出現「嚴重健康狀況」，將安排目前正在國際太空站執行任務的4名太空人提前返回地球，是NASA 65年來第一次因醫療問題提前結束任務。NASA否認是緊急撤離，強調始終把太空人的健康放在首位。

前一日突取消太空漫步

去年 8 月，Crew-11 乘坐 SpaceX 載人龍飛船前往國際太空站，預計任務持續約6個月，並將在下個月左右返回地球。本周三NASA 突以「醫療問題」為由，取消原定翌日進行的太空漫步。

NASA 周四在記者會宣布，將提前把太空人送返地球，會在 48 小時內發布太空人返回地球時間表。NASA 以私隱為由，未有透露相關太空人的身分或病情，僅表示與太空作業無關，亦不是受傷，該人員目前情況穩定。

NASA：與太空作業無關

國際太空站配備基本醫療設備、用品和通訊系統，地球上的醫生能夠與太空人視像會診，評估病情並提出醫療建議。這是國際太空站自 2000 年以來首次發生提前撤離，及NASA 65年來第一次有太空人因醫療問題提前返回。

Crew-11四人小組成員包括美國的 Mike Fincke、Zena Cardman，日本的油井龜美也（Kimiya Yui）和俄羅斯的 Oleg Platonov。

英國太空科學家 Simeon Barber表示，提前返回四名太空人可能會令一些實驗和任務推遲，直至下個月有新一組太空人抵達，「大空站結構龐大而複雜，它的設計需要一定數量的太空人才能操作。」

來源：BBC