太興遭網絡攻擊 電子現金券順延有效期一個月 無跡象顯示顧客資料外洩
太興集團周三發聲明表示，近日遭受網絡安全事件影響，引致「太興集團App」及顧客之電子現金券暫時無法正常運作及使用。集團已就事件向相關執法部門報告，並繼續與有關當局緊密合作，以確保履行所有法定職責。
實體現金券可正常使用
集團指管理層對事件高度重視，將盡快完成系統修復及提升工作。為確保顧客權益，太興集團App內顧客的電子現金券之使用有效期將順延多一個月；惟實體現金券可正常使用，服務不受影響。
聲明表示發布通知純屬預防性質。根據目前掌握之資訊，暫未有任何跡象顯示顧客個人資料已遭外洩，亦無證據顯示相關人士之個人資料遭到不當使用或濫用。集團已成立專案小組，啟動全面調查，致力提升網絡管理、監察及防禦系統之效能。集團呼籲各相關人士和持份者，必須時刻提高警惕，加強在工作場所及個人的網絡安全的關注，以減低任何風險及影響。
