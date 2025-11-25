小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲｜從西灣河燒味小店到餐飲王國 一代「燒味教父」的傳奇與傳承
陳永安被業界尊稱為「燒味教父」，他的離世不僅令香港飲食界痛惜，更喚起無數港人對「太興」這個陪伴30多年的味蕾記憶，即睇內文：
著名連鎖餐飲企業太興集團（6811）創辦人、控股股東、董事會主席兼執行董事陳永安於11月24日辭世，享年66歲。太興集團發出聲明，讚揚陳永安自1989年創立品牌以來，憑藉卓越遠見及領導才能，為集團的成功奠下穩固根基。陳永安被業界尊稱為「燒味教父」，他的離世不僅令香港飲食界痛惜，更喚起無數港人對「太興」這個陪伴30多年的味蕾記憶。
由西灣河起家 30載成就香港餐飲傳奇
陳永安於1989年與拍檔袁志明在西灣河開設第一間「太興燒味」，以「新鮮出爐」作招徠，主打即烤叉燒、燒鴨及燒肉等地道港式燒味。憑著品質穩定及親民價位，「太興」迅速打響名堂，成為不少香港人心中「午餐必食」的代表品牌。隨後，陳永安積極拓展業務，將太興發展成集團化經營的連鎖餐飲品牌，旗下包括「茶木」、「亞參雞飯」、「敏華冰廳」等不同定位的品牌，涵蓋港式、台式及東南亞菜系。截至2025年中期，集團在中港澳三地共經營217間餐廳，堪稱香港餐飲業的巨頭之一。
逆市突圍 餐飲巨人穩中求進
儘管香港近年零售與飲食市道低迷，但太興集團仍展現出強勁的韌力。今年6月公布的中期業績顯示，集團收入按年增長6.2%，達17.12億元；淨利潤更大增2.8倍至4,081萬元，毛利率達73.4%，表現可謂逆市突圍。業界普遍認為太興能穩步發展，全賴陳永安堅持「品質先行」的理念。他重視廚藝傳承與出品穩定，令「太興」成為港人對「正宗燒味飯」的代名詞。
傳承接棒 兒子陳家強出任主席
在陳永安離世翌日（11月25日），太興集團公布由其兒子陳家強接任董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員；陳永安堂妹、公司執行董事陳淑芳則獲委任為副主席，即日生效。太興集團強調，管理團隊將延續創辦人陳永安的經營理念，堅守「以食為本」的初心，繼續推動集團穩健發展。集團現時市值約10億元，陳永安及關連人士持有約56%股權，意味太興的控制權仍由家族掌握，象徵品牌的核心精神將延續下去。
一代燒味教父 留下屬於香港的味道
從西灣河街頭的小店到跨越中港澳的餐飲王國，陳永安用36年的時間寫下香港餐飲業的一頁傳奇。他讓港人認識到，燒味不僅是一頓飯，更是一份溫度與堅持的象徵。對許多香港人而言，「太興飯」是上班族的日常、是學生的回憶、也是家庭聚餐的味道。陳永安的離世，標誌著一個時代的落幕，但他留下的品牌精神與飲食文化，將繼續在香港街頭飄香。
