【太興集團】太興罐裝鴛鴦買一送一（即日起至31/03）

由即日起至3月31日，太興罐裝鴛鴦買一送一，鴛鴦濃滑香醇，黃金比例，本優惠不可與太興App優惠券/現金券或其他優惠同時使用，產品每日供應之數量有限，送完即止。

日期：即日起至2026/03/31

地點：太興分店(鰂魚涌華蘭路、銅鑼灣勿地臣街、美孚寶輪街、九龍灣MegaBox、尖東新文華中心、佐敦白加士街、將軍澳都會駅、香港機場及航天城分店除外)

