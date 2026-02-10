【太興集團】外賣自取/速遞滿 $100減 $10（即日起至18/03）

由即日起至3月18日，於太興App訂購外賣自取或外賣速遞滿$100，於結賬時輸入折扣碼「NEW10」，即減$10，優惠於太興集團旗下16個品牌都用得！

—

日期：即日起至2026/03/18

地點：太興、敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住、錦麗、Tommy Yummy、安金稻、一橋拉麵、瓊芳冰廳、點煲、Bingle Bingle、興哥清湯腩、餃子鎮、滿山·台北及TOKENYO分店

