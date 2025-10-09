【太興集團】港式美食現金券 買$1,000送$150（09/10-20/10）

由10月9日至20日，太興進行年度港式美食現金券優惠，「$50港式美食現金券」買$1,000送$150，即係買20張就再送3張，仲加送埋$200優惠券，喺太興、敏華冰廳、靠得住全港超過100間分店都用到！

另外，太興App亦可以買到「電子美食現金券」，現有會員及新會員可於太興App內享總值 $470 優惠券，推薦其他親友入會，雙方再額外獲總值$35 優惠券！

日期：即日起至2025/10/20

地點：太興分店及太興App

