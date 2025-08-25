拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
太誇張！嬰兒出生「被護士扯斷頭」
[NOWnews今日新聞] 印尼北蘇門答臘省發生一起駭人聽聞的產科事故，一名產婦在分娩時意外發生嚴重併發，嬰兒頭部在接生過程中與身體分離，消息傳出後震驚社會並引發大規模輿論。許多網友在社群平台上要求院方公開真相，家屬也強烈呼籲徹查此案，為亡兒討回公道。
綜合外國媒體報導，事件發生於本月18日，地點在 Pinangsori 社區健康中心。原本是新生命降臨的歡喜時刻，卻因突發狀況成為悲劇。當地衛生局負責人利斯納潘賈伊坦（Lisna Panjaitan）透露，產婦入院時血壓偏高，醫護檢測後發現胎兒已無心跳。
利斯納指出，助產士在當場反覆檢測四次，皆確認不到胎心音，顯示胎兒早已在母體內死亡。院方曾多次建議家屬將產婦轉送至地區醫院，以利進行較安全的醫療處置，但遭到拒絕。由於擔心情緒激化，醫護人員並未立即將胎兒死亡的訊息告知產婦家屬。
調查顯示，嬰兒體重約4.2公斤，分娩過程中肩膀嚴重卡住，產程受阻。助產士在拉扯時雖成功將頭部產出，但因肩膀仍卡在產道，最後導致頭身分離的意外發生。產婦隨後立即接受急救，幸運脫險。
衛生局解釋，若胎兒在子宮內死亡，骨骼容易脆化，發生解體或損傷的風險大增。院方強調，事前已向產婦告知自然分娩與手術的潛在危險，並取得簽署同意書。醫療團隊的主要任務是確保產婦生命安全，處置方式符合醫學標準作業規範。
針對外界批評醫療疏失，當局予以否認，強調助產士的處理並無違規，並且有家屬簽署的「拒絕轉診」文件可為證明。衛生部門表示，若家屬決定提告，將全力配合並提供完整醫療紀錄。事件在印尼社群媒體持續延燒，社會輿論要求官方進一步釐清責任並避免類似悲劇重演。
