太陽參加婚禮夫妻難得同框 閔孝琳「幸福肥」師奶味濃

張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
Jessica C.超孝順 帶媽媽第一次體驗主題樂園
【on.cc東網專訊】有「警鐘胸」之稱的混血名模Jessica C.與影星安志杰2017年結婚，婚後育有一對子女，大女Tessa和二仔Elvis，仔女不單遺傳他們的高顏值，整個家庭都充滿着愛，Jessica C.經常上載一家四口家庭樂照片，日前他們一家去主題樂園東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
「長腳蟹」呂慧儀日前入院做檢查有感孤獨 單親媽媽忙拍劇獨力養大蟹籽
「長腳蟹」呂慧儀自從與黃文迪離婚後，一直以單親媽媽身份獨力照顧蟹籽Anton。她近日於IG分享入院的照片，一度令粉絲十分擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
沙田九旬翁意外跌落床罅被夾 昏迷送院搶救終不治
沙田發生家居意外。警方周六晚9時許接獲一名女子報案指，其93歲蔡姓丈夫在新城市廣場3期紅棉閤寓所內意外跌落床，被困於床架及牆身之間昏迷。 救援人員接報趕抵現場，發現蔡翁已經沒有呼吸，他昏迷被送往威爾斯親王醫院搶救，惜最終返魂乏術，死因有待驗屍後確定，案件現列作「送院時死亡」。am730 ・ 2 小時前
Lostprophets主音Ian Watkins獄中被殺 企圖性侵嬰兒入罪
【on.cc東網專訊】英國樂隊Lostprophets主音Ian Watkins於2013年因性侵兒童與企圖性侵嬰兒、以及藏有性虐兒童與動物的影片，被判入獄29年。Ian周六（11日）於韋克菲爾德監獄被獄友用刀刺死，警方於早上9時39分接到監獄通報，Ian當場死東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
時事全方位｜改善暫託服務(二)
【Now新聞台】題目：改善暫託服務嘉賓：嚴重智障人士家長協會主席黎沛薇立法會議員(選舉委員會)管浩鳴 now.com 影音新聞 ・ 1 天前
米倉涼子被爆涉毒 寓所搜出多項違禁藥物
50歲日劇天后米倉涼子，近日傳出健康亮紅燈，自上月起連番推Job，先後缺席3個公開活動，又辭退品牌宣傳大使工作...東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
林宥嘉潺仔蛻變鋼條肌肉男 操到變李小龍
【on.cc東網專訊】台灣歌手林宥嘉於2017年和丁文琪結婚，婚後育有一對子女，家庭生活和諧。經常在社群和粉絲分享日常近況的他，日前在社交網限時動態連更17張照片，不僅分享健身後的結實肌肉照，還提到關於親人最近過世的心境，讓不少粉絲看了非常感動。東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
「安妮霍爾」女星黛安基頓辭世 享壽79歲
（法新社洛杉磯11日電） 美國「時人」雜誌今天報導，女星黛安基頓（Diane Keaton）辭世，享壽79歲。黛安基頓1946年1月5日出生在加州洛杉磯，曾與伍迪艾倫、華倫比提（Warren Beatty）以及她「教父」（The Godfather）同片男星艾爾帕西諾（Al Pacino）傳出過戀情，但從未結婚。法新社 ・ 8 小時前
OpenAI和Sur Energy擬向阿根廷星際之門投資250億美元
阿根廷總統米萊(Javier Milei)辦公室周五宣布，OpenAI與Sur Energy已簽署合作意向書，共同推動價值250億美元的阿根廷星際之門(Stargate)數據中心項目。 阿根廷總統辦公室在社交媒體X平台的帖文中表示，米萊今日較早時會見OpenAI代表，雙方宣布啟動「Stargate」阿根廷項目，將使該國站在全球人工智慧生態系統的最前沿。政府表示，新大型數據中心將具備承載下一代人工智能計算的能力，容量將達到500兆瓦(MW)。 同時，OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)在線上視訊聲明中表示，該項目是公司在拉丁美洲的首個「Stargate」計劃之一，稱高興能與阿根廷合作，並助其建設成為整個拉丁美洲的人工智能樞紐。(to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
英國監管機構認定Google具有戰略市場地位
英國競爭與市場管理局(CMA)周五表示，在調查後正式將Google在一般搜尋與搜尋廣告服務中指定為具有戰略市場地位(SMS)。 CMA確認，Google擁有龐大且扎根的市場力量，其平台上的英國搜尋佔比超過90%。雖然Gemini AI助手未包含在SMS指定範圍內，但其他基於AI的功能如AI概覽和AI模式則包括在內。此指定並非對不當行為的指控，但CMA有可能在其後考慮介入，以促進公平競爭。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
百時美施貴寶(BMY.US)斥15億美元收購細胞療法開發商
美國製藥商百時美施貴寶(BMY.US)周五表示，將以15億美元現金收購私人控股的細胞療法開發商Orbital Therapeutics，以令產品多元化。 公司指，該交易擴大集團CAR T細胞免疫療法產品組合，其中包括Orbital的主要實驗候選藥物OTX-201，該藥物旨在針對自體免疫疾病。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
謝霆鋒重慶開唱被激光射中頭部 頭髮慘被燒焦
【on.cc東網專訊】型男謝霆鋒近日在重慶舉行巡迴演唱會，期間發生驚險事件，有網民發現當他邊彈邊唱《潛龍勿用》時，被舞台激光射中頭部，霆鋒明顯嚇了一跳，即時側頭躲避並一度皺眉，又頻頻回望表現警惕，唱畢後霆鋒用手摸被射到的頭髮，有觀眾聲稱霆鋒的頭髮被燒焦及聞到有焦東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸
近年來，隨著科技的進步，無線耳機一度成為市場主流，但令人意外的是，傳統的有線耳機卻悄悄在日本年輕人間重新流行起來。究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？Yahoo Style HK ・ 20 小時前
當「交易藝術」遭遇現實 中國防守反擊恐令特朗普外交魔法失靈
【彭博】— 美國總統特朗普偏愛與盟友及對手進行一對一交易的做法，一直是他自詡的「交易藝術」的標志性體現。但隨著中美貿易休戰協議看似搖搖欲墜，這種策略的脆弱性已暴露無遺。Bloomberg ・ 13 小時前
特朗普對中祭出100%新關稅 阿里巴巴等中概股血流成河
美國前總統特朗普週五 (10 日) 再度對中國發出強硬言論，表示若重返白宮，將大幅提高對中國進口商品的關稅，並指控中國「變得非常敵對」，引發美股中概股全面下挫，血流成河。鉅亨網 ・ 1 天前
爆一爆｜滙豐私有化恒生 地產佬脚軟（Louise）
滙豐（0005.HK）私有化恒生（0011.HK）的消息一日，嚇到一班地產佬腳軟，謂滙豐今鑊不單止「閂埋門打仔」，對於地產債仔來說，直頭係「落閘放狗」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
美國股市回吐漲幅急跌 川普發長文怒懟中國並威脅大加關稅
【彭博】-- 美國股市周五回吐早盤漲幅並轉為大幅下跌，因美國總統唐納德·川普威脅「巨幅提高」中國商品關稅，標普500指數當周擴展的地盤也難以守住。儘管開盤後一度上漲0.4%，該基準指數當天跌幅最多達到2%，創下8月1日以來最大盤中紀錄。它已經連續33個交易日未在收盤時出現1%的漲跌幅，是2020年以來持續時間最長的一次。那斯達克100指數一度大跌2.Bloomberg ・ 1 天前
美股日誌｜憂中美又打貿易戰 三指數重挫4月來最傷
美股顯著下跌，三大指數平開後，到中午美國總統特朗普表示可能大幅提高對中國的關稅，「習特會」亦篤定泡湯，投資者憂慮中美貿易戰再度升級，啟動避險模式，大市在約全日低位收市，納斯達克指數重挫3.5%收市，道瓊斯指數跌近880點，三大指數都見4月初特朗普宣布「對等關稅」市場大調整後最大單日跌幅。有稱為恐慌指數的VIX升至超過20，一般預示市場承受的壓力不斷加大。總結一星期，周五的調整令三大指數由升轉跌，幅度全逾2%。 但與4月的大跌市不同，星期五股價雖下跌，但資金選擇美債作為避險工具，10年期美國國債跌近10點子。美元急跌，黃金和所謂「數碼黃金」的比特幣榮辱互見：紐約期金重上4,000美元水平，但比特幣跟隨風資產走勢，重挫半，見11.4萬美元附近。油價在中美關係緊張以及巴勒斯坦問題進展的拖累下下挫逾4%。Yahoo財經 ・ 1 天前
