太陽參加婚禮夫妻難得同框 閔孝琳「幸福肥」師奶味濃

英國競爭與市場管理局(CMA)周五表示，在調查後正式將Google在一般搜尋與搜尋廣告服務中指定為具有戰略市場地位(SMS)。 CMA確認，Google擁有龐大且扎根的市場力量，其平台上的英國搜尋佔比超過90%。雖然Gemini AI助手未包含在SMS指定範圍內，但其他基於AI的功能如AI概覽和AI模式則包括在內。此指定並非對不當行為的指控，但CMA有可能在其後考慮介入，以促進公平競爭。(to/s)~ 阿思達克財經新聞

AASTOCKS ・ 1 天前