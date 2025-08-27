Shevoke太陽眼鏡IG爆紅千元內搶購！「明星氣場」眼鏡不能只懂Gentle Monster，太陽眼鏡品牌推薦Top7

戴上一副獨特的太陽眼鏡，不僅能立即提升時尚感，更能成為展現個性與態度的單品。市面上的太陽眼鏡品牌眾多，若不想與人撞款，又害怕昂貴的名牌太陽眼鏡損壞後令人心疼，近年崛起的小眾太陽眼鏡品牌絕對是你的理想之選！

太陽眼鏡品牌2025推介1. Shevoke

來自澳洲的Shevoke創立於2014年，以獨到的環保理念與復古美學迅速在時尚圈中打響名堂，就連國際超模Kendall Jenner也難擋其魅力。品牌設計融合了90年代與千禧年的經典元素，如流暢的貓眼框架與簡約金屬細框，搭配溫柔的莫蘭迪色系，營造出充滿個性的優雅氣質。

圖片來源：Instagram@shevoke

圖片來源：Instagram@shevoke

尤其以Gini Black這款經典太陽眼鏡最受歡迎，極簡橢圓框搭配霧面黑色質感，低調中顯露高級時尚感。Kendall Jenner在LA街頭配戴後迅速賣斷貨，討論度也隨即爆增。因為拍攝《穿Prada的惡魔2》再成為熱話的Anne Hathaway也有戴Shevoke，同款ZULU BLACK不用千元$929就可以入手（SHOP NOW），難怪成為很多時尚人的心頭好。

圖片來源：Instagram@shevoke

圖片來源：Instagram@shevoke

太陽眼鏡品牌2025推介2. BLUE ELEPHANT

BLUE ELEPHANT素有「平價版Gentle Monster」之稱，憑藉親民價格與細緻工藝深受韓國明星與潮流人士喜愛。品牌注重細節與高品質，每季推出的款式多樣且獨特，滿足不同造型需求。從聖水洞到漢南洞的店舖更成為了潮流地標，可愛的包裝也讓它成為送禮的熱門選擇。

圖片來源：品牌官網

圖片來源：品牌官網

太陽眼鏡品牌2025推介3. Meller

誕生於西班牙巴塞隆納的Meller，巧妙結合復古元素與現代設計，打造出一系列極富個性的太陽眼鏡。不僅款式新穎，品牌更強調永續性，致力於使用環保材料，實踐可持續時尚，完美迎合現代人的偏好。

圖片來源：品牌官網

圖片來源：品牌官網

太陽眼鏡品牌2025推介4. Sunday Somewhere

來自澳洲的Sunday Somewhere，品牌靈感來自悠閒自在的海灘文化，結合簡約設計與流暢線條，巧妙平衡經典與現代美學。設計風格輕鬆又優雅，彷彿將陽光與海風凝於鏡框之中，成為許多時尚達人熱愛的太陽眼鏡品牌。

圖片來源：品牌官網

圖片來源：品牌官網

太陽眼鏡品牌2025推介5. Le Specs

同樣來自澳洲的Le Specs，憑藉大膽創新的設計風格迅速風靡全球，多樣化的框架造型從復古貓眼到未來幾何，每一款都充滿時尚感。不僅深受歐美明星與時尚設計師的喜愛，更因多變且獨特的設計成為潮流人士的必備單品。

圖片來源：品牌官網

圖片來源：品牌官網

太陽眼鏡品牌2025推介6. Lesca Lunetier

法國手工眼鏡品牌Lesca Lunetier，承襲法國精湛的傳統工藝，將柔美氣質融入設計線條，打造出法國式的柔美與浪漫。每一副太陽眼鏡都像藝術品般精緻，深受熱愛文藝與潮流人士的喜愛，完美詮釋優雅與時尚的平衡。

圖片來源：品牌官網

圖片來源：品牌官網

太陽眼鏡品牌2025推介7. AKILA

來自美國洛杉磯的AKILA，以純手工製作、環保的植物性材料著稱，將現代設計美感與高品質原料完美融合，打造出一系列獨具特色的太陽眼鏡。每副太陽眼鏡都經過細膩打磨，展現對品質的執著。

圖片來源：品牌官網

圖片來源：品牌官網

