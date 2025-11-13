最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
太陽風暴再襲 低緯度有機會看到極光
（法新社華盛頓12日電） 受到劇烈的太陽活動影響，異常低緯度地區預計將在今天晚上到明天再次出現壯麗的極光，但這也會對通訊網路構成風險。
根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA），這個罕見事件從本週早些時候開始，可能將持續到明天。
這個現象今天晚上可在紐西蘭與澳洲的天空觀測到，是由太陽大量噴射太陽粒子造成的，也稱為日冕物質拋射（coronal mass ejection），當這些粒子抵達地球時會引發地磁風暴。
美國國家海洋暨大氣總署表示，昨天出現5級地磁風暴中的4級磁暴，而另一波日冕物質拋射的到來，意味著明天會再次發生類似事件。
昨天晚上，遠至墨西哥南部的天空都被微弱的粉紅色與綠色光芒照亮，讓許多民眾驚喜不已。平常，他們必須前往更靠近地球兩極的地方才能一探極光。
去年，地球發生20年來的首次5級地磁風暴，當時北極光與南極光同樣帶來壯觀景象。
然而，強烈的太陽風暴帶來的不只是令人驚豔的光芒，還會擾亂通訊系統，導致衛星故障與電網過載。
由於本週太陽事件帶來的風險，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的太空公司藍源公司（Blue Origin）今天被迫再度推遲「新葛倫」（New Glenn）火箭的發射。
為了觀賞極光，專家建議愛好者尋找遠離城市燈光的漆黑天空，並攜帶相機或智慧型手機前往，這樣即使肉眼看不見，也能透過長時間曝光的照片捕捉到極光。
其他人也在看
鳳凰｜熱帶氣旋警告取消 天文台發強烈季候風信號｜Yahoo
天文台在晚上 9 時 40 分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 4 天前
浦河員工倒車逃脫的危機？ 東北3089件熊目擊紅燈！
哎喲，山形的秋冬本該是泡湯賞雪的愜意時光，誰知11月7日上午7點30分許，米澤市一間山區溫泉酒店突然闖進一隻身長1.5米的成年熊，撞壞櫃檯廚房和房間，店內老闆夫婦和一名家人嚇得魂飛魄散！Japhub日本集合 ・ 21 小時前
日本不只熊害還有「猴害」觀光名物獼猴 變居民夢魘 民宅遭12隻「洗劫」
日本近日為了「熊害」出動自衛隊，而在長野縣安曇野中部山區的民眾，則得為「猴害」傷腦筋。這些出沒在山林間的日本獼猴深受觀光客喜愛，但對當地人來說卻是夢魘。2011年退休定居當地的英文教授麥可‧強森（Michael Johnson）展示照片與影片，表示家裡遭猴子闖入多達四次，2021年還曾被12隻猴子「洗劫」，吃光雞蛋、麵包、水果，讓他耗費5小時打掃善後。如今他雖隨身攜帶彈弓防衛，但猴子卻聰明地待在射程之外。 官方認可的「追猴大隊」會定期出動驅趕猴群，成員約50人，屬於領薪的兼職公務員，目標是將猴子趕回山區，遠離農田與民宅。 他們讓每個猴群中至少有一隻猴子佩戴GPS項圈，以便精準掌握位置，同時還會搖鈴、吹哨，用登山杖敲打林木，製造聲響驅趕。 根據日本農林水產省資料，2022年野生動物造成的農損達156億日圓，其中鹿、野豬與獼猴造成的損失約占七成。市議會部分成員主張撲殺獼猴，但生態學者警告，這可能使情況更糟，因為一區的猴群被「清空」後，鄰近猴群便會遷入。專家建議，除了驅趕，也應設置電圍籬等防護措施，並恢復人與野生動物間的緩衝區。Yahoo 國際通 ・ 2 小時前
天文台：鳳凰在東北季候風影響下繼續減弱
【Now新聞台】一號戒備信號繼續生效。天文台指，過去數小時，強烈熱帶風暴鳳凰在東北季候風影響下繼續減弱，未來數小時會在香港以東500公里左右掠過，而本港天氣會逐漸受東北季候風主導，當鳳凰對本港的威脅解除時，天文台會以強烈季候風信號取代一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。 天文台高級科學主任唐宇煇：「明日(周三)市區最低氣溫約21度，新界再低一、兩度，日間短暫時間有陽光，吹和緩至清勁的偏北風，初時離岸間中吹強風，高地達烈風程度，海有湧浪。再看遠些，在周四及周五早上天氣會稍涼，氣溫約20度左右，本周後期部分時間有陽光。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
天氣報告｜大致多雲 最高氣溫約24度
【Now新聞台】本港今日(11月13日)天氣預測，大致多雲。日間短暫時間有陽光及乾燥，最高氣溫約24度。吹和緩至清勁偏北風，初時高地間中吹強風。 展望未來兩三日部分時間有陽光及乾燥。下周初日間溫暖。下星期二及星期三天氣顯著轉涼，風勢頗大。#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
日本多地取消紅葉季及煙花大會等活動
日本共同社報道，由於日本近日接連發生熊出沒襲擊人事件，國內多地文體活動被逼取消。10月中旬，北海道北斗市一處公園，因活動時段與棕熊活動的夜間時段重合，遇熊危險系數升高，因此張貼公告，通知取消紅葉季亮燈活動，而札幌市亦有一些公園和散步路線關閉。在7月發生送報員遭熊襲擊身亡事件的北海道福島町，繼大相撲九重部屋夏季集訓取消後，至少還有煙花大會等7場活動停辦。此外，富山縣入善町取消了長跑接力大賽，秋田縣大仙市停辦了國家指定名勝「舊池田氏庭園」的萬聖節活動。據悉，熊一旦在人類居住區獲取食物，便可能反覆前來。熊生態問題專家、酪農學園大學教授佐藤喜和提醒活動舉辦者，須妥善處理垃圾及作物，避免吸引熊隻，並完善地區環境。他又稱，從周期來看，明年山中作為食物的果實將會充足，預料熊出沒將會減少。(WL)infocast ・ 1 天前
早晨天氣節目(11月12日上午7時) - 科學主任梁麗儷
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
熱帶氣旋鳳凰｜天文台：本港天氣會逐漸受東北季候風主導
【Now新聞台】一號戒備信號繼續生效。天文台指，過去數小時，強烈熱帶風暴鳳凰在東北季候風影響下繼續減弱，正在香港以東500公里左右掠過，而本港天氣會逐漸受東北季候風主導，當鳳凰對本港的威脅解除時，天文台會以強烈季候風信號取代一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。 天文台高級科學主任唐宇煇：「大致多雲，初時有一、兩陣微雨，明日(周三)市區最低氣溫約21度，新界再低一、兩度，日間短暫時間有陽光，吹和緩至清勁的偏北風，初時離岸間中吹強風，高地達烈風程度，海有湧浪，再看遠些，在周四及周五早上天氣會稍涼，氣溫約20度左右，本周後期部分時間有陽光。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
IEA：石油消耗量可能持續增長至2050年
國際能源署(IEA)發表報告，進一步軟化對石油需求即將見頂的立場，重新引入「現行政策情景」，預計全球石油消耗量可能持續增長至2050年，預計到2050年將上升13%，因電動車普及的速度放緩。 除現行政策情景外，報告繼續包括「既定政策情景」，預計石油需求約於2030年見頂，但報告未估計那個路徑為較可能。署長Fatih Birol表示，引入兩個新情景是要反映政治、經濟及能源環境的不確定性日益增加，預計未來石油需求的主要決定因素是交通電動化，這將取決於政府政策。(mn/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
鳳凰料傍晚接近恆春半島 宜蘭縣受外圍環流及季候風影響有暴雨致災情
台灣氣象部門表示，熱帶風暴鳳凰將移向台灣一帶並繼續減弱，預料傍晚接近恆春半島，繼續發布陸上颱風警報，警戒範圍包括嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮、台東、恆春半島等地。受風暴影響，全台今日有11個縣市停工停課。受鳳凰的外圍環流及東北季候風影響，東部地區昨日雨勢不斷，大暴雨導致宜蘭縣多處水浸，蘇澳、羅東都傳出災情，超過30人受傷。鳳凰早前吹襲菲律賓，增至27人死亡，2人失蹤，超過359萬人受災。(ST)infocast ・ 1 天前
澳門未來數小時將取消所有風球
澳門天文台表示，「鳳凰」現時已減弱為強烈熱帶風暴，預料今明兩日繼續向北至東北方向移動，橫過南海東北部，大致趨向台灣地區。隨「鳳凰」逐漸遠離澳門，且強度進一步減弱，因此，未來數小時將取消所有熱帶氣旋警告訊號。由於未來數日澳門主要受東北季風影響，預料澳門今明兩日風勢較大，風力達5至6級及有較強陣風，在空曠地方逗留及工作的人士應提高警覺，將視乎情況發出強烈季候風訊號。(CW)infocast ・ 1 天前
道達爾能源據悉考慮出售亞洲部分可再生能源資產
【彭博】--Bloomberg ・ 3 小時前
謝展寰：截至去年本港綠色和可持續債券發行額連續七年踞亞洲首位
環境及生態局局長謝展寰日前在在巴西貝倫出席《聯合國氣候變化框架公約》締約方會議第30屆會議。他在中國角邊會主題討論環節中表示，單是2024年，本港綠色和可持續債券發行總額已達區域內的45%，連續七年在亞洲市場中排首位。 另外，為鼓勵綠色金融的發展，香港特區政府推出「綠色和可持續金融資助計劃」，資助合資格的債券發行人和貸款借款人的部分發債及外部評審服務支出。有關計劃已延長至2027年，並擴大資助範圍至轉型債券及貸款，以鼓勵區內減碳工作。 他又提到，港交所(00388.HK)今年九月亦與多個粵港澳大灣區碳交易所簽署合作備忘錄，加強大灣區內碳市場發展的合作；而去年五月發表的香港可持續金融分類目錄，亦有助推動跨地域投資，促進綠色資金的融通。 謝展寰出席中國角邊會活動後，與馬來西亞代表團團長、天然資源及環境永續部副秘書長Datuk Nor Yahati binti Awang在馬來西亞館進行雙邊會議，就減碳策略和綠色低碳轉型分享經驗和交流意見。 謝展寰亦分別與馬來西亞綠色技術及氣候變化中心署理集團行政總裁Saiful Adib Bin Abdul Munaff，以及宜可城—地方政府可持續發展協會AASTOCKS ・ 5 小時前
港華智慧能源發行第三期「類REIT」 規模達8.12億元人民幣
港華智慧能源(01083.HK)於深圳證券交易所成功發行「零碳智慧3期綠色資產支持專項計劃(碳中和)」(類REIT)，規模達8.12億元人民幣。今次是港華智慧能源本年度第二次發行類REIT 產品，亦是50億元人民幣儲架額度內的第三期項目，優先級證券票面利率維持2.3%。產品獲商業銀行、龍頭券商、信託、國有投資機構、外資機構等積極認購，反映市場對公司的資產管理能力及前瞻性綜合能源戰略的信心。是次募集所得的資金將繼續投放於光伏及儲能項目，為公司可再生能源領域的發展繼續增添動能。截至2025年6月，港華智慧能源的光伏項目累計併網規模達2.6吉瓦。儲能業務增長迅速，售電服務已拓展至八個省份。透過發展「能源即服務」(Energy as a Service, EaaS)模式，公司持續推進光伏、儲能及售電綜合服務，並透過智慧能源生態平台提升資產監控及電力交易效益，為客戶提供一站式方案，協助建設零碳工廠及園區。港華智慧能源於去年及今年上半年先後發行兩期類REIT產品，兩期合共成功融資10億元人民幣。今次發行第三期類REIT，將進一步擴展公司的綠色融資渠道。未來，港華智慧能源會持續深化與金融機構合作，推infocast ・ 1 天前
黃昏天氣節目(11月11日下午6時) - 學術主任李智鴻
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
聯合國示警 全球空調需求到2050年恐為目前3倍
（法新社日內瓦11日電） 聯合國今天警告，全球空調需求到2050年可能為現有的3倍以上，並呼籲採取更永續的降溫解決方案。聯合國環境規劃署強調，被稱為「被動冷卻」的各種選項，包括更好的牆面及屋頂設計、遮陽設施、太陽能離網解決方案與通風設計。法新社 ・ 21 小時前
戰火持續近4年 烏克蘭逾1萬平方公里水域需排雷
（法新社基輔12日電） 俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近4年時間，聯合國今天指出，烏國約有1萬3500平方公里面積的湖泊、河流及海岸線可能受到水雷和爆裂物的污染。聯合國開發計畫署（UNDP）駐烏克蘭辦事處透過聲明表示：「估計烏克蘭有1萬3500平方公里的水域，包括第聶伯河（Dnipro River）、湖泊和黑海（Black Sea）海岸線，可能受到戰爭遺留爆裂物的污染。」法新社 ・ 13 小時前
海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
90後小斯 1.36億破頂價買海璇 「同人唔同命」有KOL買樓即坐艇
KOL「小斯」張鎌安以 1.36 億破頂購入海璇 II 特色戶，引發網紅財富力討論﹐豪擲買樓背後，亦有創作者買樓即坐艇，反映本地 KOL 變現兩極。Yahoo 地產 ・ 3 小時前
「韓國4大神顏女演員」網民感嘆實至名歸！平均年齡44歲，全都名花有主只剩「她」？
幾乎每年都總有一部韓劇在全球爆紅，劇中的演員們自然經常成為大眾關注的焦點，當中女演員們以出眾的「零死角」外貌和出色的演技征服觀眾的心。韓國討論區「Theqoo」便由網友總結出「4大韓國神顏女演員」，這四位女神級演員都有著獨有特點與魅力，到底是哪四位女演員能夠脫穎而出，贏得如此殊榮呢？Yahoo Style HK ・ 1 小時前