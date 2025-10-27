本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
太陽進入天蠍座「這3個星座」佔有慾強？真相會被揭露，內在情緒變得強烈｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
太陽在23／10正式進入天蠍座，又逢霜降之日，是秋季的尾聲。早前太陽在天秤座是輕鬆社交的日子，強調相處要舒適和諧；當太陽踏入天蠍月，會明顯感受到內在情緒變得強烈，不再滿足於表面，深層次的秘密、真相會被揭露與撕開，令人想探究事情的真相，不願接受虛假。而情緒若壓抑太久，則變成容易爆發，陷入報復或極端情緒。
情緒強烈 洞察力強
天蠍能量會放大情緒深度，容易變得情感執著、佔有慾強。這時段有利於觀察事與物，因為洞察力與直覺變強，對於別人的動機特別敏銳，容易察覺隱藏的意圖或謊言。
控制與信任的課題
這個季節也放大了控制慾、嫉妒心，卻因為天蠍主題「轉化」與「重生」迫使你學會「放手」與「信任」。
拒絕膚淺關係
人際或感情關係變得更深層與真實，不想要虛假或膚淺互動。若本來關係穩固，會進一步加深連結；若有本有裂痕，可能迎來爆發或終結。這個月也被神秘、性情強烈、猜有強烈磁場的人吸引，而這類吸引力往往帶有「宿命感」。
資源整合與權力運作
天蠍也主財務重整及債務清理，這個月可好好整頓財務狀況，更顯得精打細算；也許業務上更有利併購、合作談判，職場上也許有秘密計畫或策略性行動發生。
結束與重生
天蠍月可以替自己做結束與重生的儀式，結束不適合，為新的開始騰出空間。這個月為自己的心理整理或療癒：寫日記、冥想、面對恐懼。也可以深入研究任何你想掌握的專業領域，因天蠍能量有利專注。
感受深刻星座
巨蟹、天蠍、雙魚
25.10.23 - 25.11.22
