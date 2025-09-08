三號強風信號日間大部份時間維持
夫妻兩吵架原因曝 吳姍儒淚灑鏡頭前
[NOWnews今日新聞] 吳姍儒近期與派翠克一同主持《小姐不熙娣》，邀請阿本、Mia、冰冰與Melody，一起體驗「夜生活」，沒想到在酒精助攻下，真心話連環爆，吳姍儒更透露因爲工作繁忙，夫妻倆起爭執，老公氣到脫口「妳這種態度，妳的朋友們早就受夠了！」嚇壞全場，吳姍儒更坦言錄影完回家都會哭。
因工作繁忙起爭執 吳姍儒一句話幽默化解
在「真心話拷問」的環節時，吳姍儒被問到「最近一次跟老公吵架的原因」，她坦言因工作忙碌，忽略家務夫妻倆起爭執，老公氣到說出：「你這種態度，妳的朋友們早就受夠了！」她則幽默化解：「反正我沒有朋友啊！」讓全場笑翻。
在意表現壓力大 透露錄完回家都會哭
派翠克也在節目中表示吳姍儒看似冷靜，但其實非常在意表現，內心敏感脆弱。派翠克感性說：「能成為她願意分享心事的人，我真的很感動。」吳姍儒聽後也哽咽落淚，坦言每次錄影回家都需要哭一場才能冷靜下來。
不按劇本走全笑翻 享受能自由發揮的感覺
吳姍儒也分享代班主持的趣事，自嘲常被「不按劇本走的荒謬情況」嚇到，但也很享受被團隊信任、能自由發揮的感覺，正當大家沉浸在感性氣氛中，不料製作單位突然切換到下個環節，現場瞬間從淚水變笑聲，阿本更大喊：「大家哭成這樣，衛生紙先拿來！」笑翻全場
