夫妻檔在雪梨詐賭被捕

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
其他人也在看
大埔宏福苑五級火｜領事館確認7名印傭1名菲傭身故 累計最少8外傭殉職
大埔宏福苑五級火釀成128人死亡及83人受傷，包括外籍家庭傭工。菲律賓駐港總領事館確認，1名菲傭在這次火災中離世，讚揚她為了讓家人過上更好生活而遠離家鄉，付出了無數犧牲，總領事館在這艱難時刻向其家人、朋友及摯愛致以最深切慰問。 菲律賓駐港總領事館指，在今次火災另有79名菲律賓人安全、1人受傷、12人情況有待確定。am730 ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 4 小時前
澳洲總理艾班尼斯再婚 與金融圈女友在官邸舉行婚禮
（法新社雪梨29日電） 現年62歲的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天再婚，他與從事金融服務業的女友赫頓（Jodie Haydon）在官邸舉行私人婚禮，成為澳洲首位在任內結婚的國家領導人。儀式結束後，新人在美國歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）的歌曲Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)歌聲中步出紅毯，兩人將自12月1日起展開為期5天的澳洲蜜月行程。法新社 ・ 17 小時前
91歲羅蘭TVB官網「被消失」 疑低調離巢惹關注 入行逾80年曾稱永不言休
現年91歲的羅蘭至今仍活躍影視圈，早前更在TVB台慶劇《金式森林》中飾演郭晉安媽媽，演技再次受到觀眾讚賞。不過，近月有網民發現羅蘭的名字在無綫官網的藝人欄上「被消失」，未能搜尋到，疑已與無綫結束賓主關係，低調離巢。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曝薩卡求婚成功 女友任職高級主管
【Now Sports】根據英國《太陽報》消息，阿仙奴球星薩卡和交往5年的女友Tolami Benson已正式訂婚。知情人士透露，薩卡（Bukayo Saka）周四選在倫敦一間頂級酒店，相約Tolami Benson共晉浪漫晚餐，並準備了一顆巨大鑽戒，然後向她求婚，而對方也被這名阿仙奴球星的誠意所打動。薩卡和Tolami於2020年開始交往，兩年後因女方現身卡塔爾世界盃支持男友，戀情才首度被公開，但兩人仍刻意保持低調，至今年6月，英格蘭與斯洛文尼亞的世界盃外圍賽賽後，兩人被發現在場邊甜蜜親吻，算是被傳媒拍到最高調的一次。Tolami出生於英格蘭赫福郡的克菲路，畢業於伯明翰大學，主修公共關係與媒體專業，目前在倫敦擔任高級策劃主管，與在阿仙奴賺取30萬鎊周薪的薩卡可謂門當戶對。now.com 體育 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱宏志閣寵物斷水斷糧 居民上樓尋愛貓不果 與金魚團聚嘆「奇蹟」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，波及屋苑7座大廈，其中未被波及的一座為宏志閣，大廈同樣被圍封。有宏志閣寵主隨警方上樓尋愛貓，但未能尋獲其蹤影，只見其排泄物散落在地，表示擔心。另有居民成功與家中多條金魚團聚，大嘆是「奇蹟」。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
法拉格得分新高 獨行俠反勝快艇
【Now Sports】今季新秀狀元法拉格於達拉斯獨行俠作客洛杉磯快艇的NBA常規賽中，取得職業生涯得分新高，最後領客隊以114:110勝出，終止3連敗。法拉格（Cooper Flagg）今場比賽表現積極，上陣38分鐘，22投13中下，攻入生涯新高的35分，加上8個籃板，成為獨行俠贏波功臣之一。客隊另一功勞球員是老將卡里湯臣，這位射手下半場手感火熱，後備上陣26分鐘，取得23分，包括3分波10投6中，兩人上佳演出使獨行俠連敗走勢終止。快艇再次出現領先情況倒輸，上半場後曾經以56:49領先，只是第3節起球員再次失準，體力下降也成為他們輸波原因。夏登貢獻29分，包括罰球線上19投17中，李安納亦20投10中，獨取30分，奈何後備得分力量太弱，眾主將鬥至第4節時後勁不繼，最終輸波，遭逢4連敗。獨行俠下場將迎來近期4連作客最後一場，到訪丹佛金塊，而近8場輸7場的快艇，展開5連作客旅程，先鬥邁阿密熱火。now.com 體育 ・ 2 小時前
58歲阿姨新宿撿手機黑幕！ 比奶奶大6歲婆婆內幕曝光！
2020年夏，Azarashi58歲單身10年，養大孩子開狗衣小公司，忙到沒空談戀愛。一天在新宿咖啡廳，她隨手撿到手機，過會兒一小夥子急奔來道謝，禮貌客氣。Japhub日本集合 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱網傳新田部屋急徵義工裝床架 信義會證實屬假消息：現階段無須人手︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災以來，大量市民熱心賑災。網上近日流傳一則由用戶「penny.sun」發布的 Threads 帖文，急徵人手協助搬運及安裝床架。該帖文指 11 月 30 日下午 2 時，需要義工前往新田部屋集合，地址標示為新田新潭路 11 號。內容提及床架所需數目達 340 張，並要求參與者需自帶螺絲批、鯉魚鉗及電批等工具，同時附上聯絡人 Frankie 的電話號碼。有關訊息在網上流傳後，引起部分網民質疑，擔心是否涉及以義工名義騙取免費勞工。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
日歌手大槻真希上海演唱 途中被熄燈切麥
（法新社上海30日電） 日本歌手大槻真希28日晚間在上海演唱時突然被強行中止、帶離舞台，許多歌迷批評太不尊重人。資深女歌手大槻真希28日傍晚在上海「萬代南夢宮嘉年華」演唱途中，被突然帶離舞台，主持人隨即宣布演出結束。法新社 ・ 1 小時前
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥
姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許瑋甯婚禮熱舞「勾」老公 邱澤含情脈脈冧到暈
【on.cc東網專訊】台灣藝人許瑋甯與邱澤結婚4年，今年8月迎來囝囝Ian，並於昨晚（28日）在台北筵開40席補辦婚宴，宴上更邀請了不少圈中好友共享喜事。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
楊千嬅演唱會 | 開唱前捐二百萬 全場為大埔火災默哀
《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》昨晚於紅館揭開序幕。原定一連六場的音樂盛宴，因應大埔宏福苑火災事故，轉化為溫暖而莊重的祝福空間。舞台上下的每一個細節，都承載著對香港無聲的關懷。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 分鐘前
柏景峰｜呎價唔使1.5萬元 平過深水炸彈價有咩原因
柏景峰雖然是鐵路項目，但並非建於鐵路站上蓋，而是建於通風樓上蓋。項目由信置、資本策略及港鐵合作發展，承建商為金門建築，提供748伙，涵蓋開放式至三房間隔，關鍵日期為2027年6月，樓花期約1年半。28Hse.com ・ 3 小時前
大火後淚灑封鎖線 港人攜家帶眷哀悼宏福苑
（法新社香港29日電） 香港餐廳老闆陳先生今天帶著5歲女兒前往宏福苑被燒得焦黑的殘骸現場，與成千上萬民眾向在這場近80年來最慘重火災中喪命的罹難者致哀。香港新界大埔宏福苑26日發生的火災造成至少128人死亡，8棟大樓中有7棟被燒毀，近2000戶付之一炬。法新社 ・ 7 小時前
莫文蔚演唱會2025丨取消啟德《大秀一場》演唱會 售票平台將自動退票
莫文蔚完成《大秀一場》內地十二場演出後，特別於12月20日在啟德主場館安排特別限定場次，與三位資深音樂人組成「The Masters」限定樂隊，重新詮釋過往精彩作品！莫文蔚《大秀一場》演唱會門票現正於快達票公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前