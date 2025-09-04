夫妻甜蜜牽手對看甜翻！陳傑憲辣妻秀全家福

▲陳傑憲（左）辣妻綺綺（右）昨（3）日於IG秀酷帥全家福，夫妻倆還甜蜜牽手對看，直接甜翻萬人，粉絲都忍不住大讚：顏值天花板。（圖／綺綺IGhaileychennn）

[NOWnews今日新聞] 「台灣隊長」統一獅外野手陳傑憲與前啦啦隊女神綺綺（Hailey）婚後育有兩子，感情十分甜蜜。而昨（3）日，綺綺於Instagram上傳多張全家福照片，夫妻倆以黑白造型帥氣登場，還牽手對看甜蜜放閃，火速吸引萬人觀看，大讚一家人的高顏值。

綺綺常常在IG曬出家人日常，昨日又曬出帥氣全家福，只見陳傑憲身穿皮外套內搭白襯衫與西裝褲，綺綺則穿著黑色平口皮質禮服配上白頭紗，兩人緊牽著雙手互看，雖然表情非常酷帥，但還是擋不住濃濃的甜蜜。不只夫妻倆，綺綺的母親、兩位兒子也以黑白色系服裝登場，大兒子還拿著球棒擺出多個姿勢，非常可愛。

▲陳傑憲（左3）辣妻綺綺（左5）秀酷帥全家福。（圖／綺綺IGhaileychennn）

陳傑憲全家福公開 高顏值被粉絲狂讚

一系列全家福照公開後，火速引來大批粉絲朝聖，紛紛大讚「一家人都超好看！顏值天花板！」、「帥氣又美麗的一家～」、「好好看，氣場好強啊！」、「幸福快樂全家福，顏值超高」等。

夫妻緣分靠宮廟牽線！陳傑憲生日當天登記結婚

陳傑憲日前在受訪時透露，與綺綺的緣分始於宮廟師兄介紹，一開始綺綺的哥哥還不同意，認為妹妹不想找球員交往，因此就幫綺綺擋了下來。後來陳傑憲等到綺綺退出啦啦隊後，才傳訊息和她聊天，兩人也因此進一步變成朋友，熱絡起來。

2018年陳傑憲經歷家人相繼過世，好在有綺綺的陪伴，才讓他走出低潮，兩人交往3年後，2021年在陳傑憲27歲生日當天，他們正式登記結婚，去年8月才迎接二寶的出生。

資料來源：綺綺IG

