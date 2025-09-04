Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
夫妻甜蜜牽手對看甜翻！陳傑憲辣妻秀全家福
[NOWnews今日新聞] 「台灣隊長」統一獅外野手陳傑憲與前啦啦隊女神綺綺（Hailey）婚後育有兩子，感情十分甜蜜。而昨（3）日，綺綺於Instagram上傳多張全家福照片，夫妻倆以黑白造型帥氣登場，還牽手對看甜蜜放閃，火速吸引萬人觀看，大讚一家人的高顏值。
綺綺常常在IG曬出家人日常，昨日又曬出帥氣全家福，只見陳傑憲身穿皮外套內搭白襯衫與西裝褲，綺綺則穿著黑色平口皮質禮服配上白頭紗，兩人緊牽著雙手互看，雖然表情非常酷帥，但還是擋不住濃濃的甜蜜。不只夫妻倆，綺綺的母親、兩位兒子也以黑白色系服裝登場，大兒子還拿著球棒擺出多個姿勢，非常可愛。
陳傑憲全家福公開 高顏值被粉絲狂讚
一系列全家福照公開後，火速引來大批粉絲朝聖，紛紛大讚「一家人都超好看！顏值天花板！」、「帥氣又美麗的一家～」、「好好看，氣場好強啊！」、「幸福快樂全家福，顏值超高」等。
夫妻緣分靠宮廟牽線！陳傑憲生日當天登記結婚
陳傑憲日前在受訪時透露，與綺綺的緣分始於宮廟師兄介紹，一開始綺綺的哥哥還不同意，認為妹妹不想找球員交往，因此就幫綺綺擋了下來。後來陳傑憲等到綺綺退出啦啦隊後，才傳訊息和她聊天，兩人也因此進一步變成朋友，熱絡起來。
2018年陳傑憲經歷家人相繼過世，好在有綺綺的陪伴，才讓他走出低潮，兩人交往3年後，2021年在陳傑憲27歲生日當天，他們正式登記結婚，去年8月才迎接二寶的出生。
📌看更多陳傑憲相關新聞
陳傑憲親揭「慶功宴抱小孩」真相！向全台老公道歉：是我害了你們
陳傑憲迎31歲生日！也是結婚4週年 啦啦隊辣妻啾一個畫面超甜
資料來源：綺綺IG
更多 NOWnews 今日新聞 報導
中職／陳傑憲下二軍歸隊時間未定 餅總不急：身心都獲得充分休息
中職／陳傑憲驚傳受傷！統一獅林岳平證實「抽筋」：先改替補調整
中職／陳傑憲坦言想法「矛盾」！想留在一軍榨乾自己又怕拖累球隊
其他人也在看
張柏芝任林家謙演唱會嘉賓曝揀歌原因 自嘲冇才華只有一首歌紅：顏值我還是有的
45歲張柏芝嘅近年轉戰內地發展，久未喺香港露面嘅佢驚喜亮相林家謙紅館演唱會，成為第9場「盲盒」嘉賓。張柏芝穿起薄紗裙裝，以孖辮造型出場，與林家謙合唱代表作《任何天氣》及《留給最愛的說話》，勾起現場觀眾及網民嘅回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
港姐2025｜李尹嫣大熱倒灶 網民讚比三甲更靚 經理人媽媽力撐係「民選冠軍」被狠批
《2025香港小姐競選》賽果已於8月31日出爐，賽前大熱嘅21歲李尹嫣（Victoria）大熱倒灶，僅得「最上鏡小姐」及「友誼小姐」，唔少網民都覺得李尹嫣值得更高名次，甚至比三甲更靚，仲話落選三甲可能更快有拍劇機會，發展會比三甲好。參選港姐以來，任職藝人經理嘅媽媽李安妮落力為女兒谷人氣，包括搵圈中藝人好友發文力撐，又與女兒到紅磡觀音廟拜神兼供奉燈塔。對於賽果，媽媽李安妮於社交平台發文表示女兒係「民選冠軍」，其用詞被網民批情商低。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
黃子華65歲生日｜如《破・地獄》一樣不婚不生，選擇單身的愛情觀：我不姓何，沒很多身家，怎可以生仔？
黃子華在9月5日迎來65歲生日，一眾好友，包括《香港式離婚》的演員們也一同為他慶祝。有人感嘆，黃子華已過花甲之年，也沒有步往結婚之路。其實結婚與否也是個人選擇，沒有需要可惜之處，他在過往的訪問中也不時分享自己的愛情觀，一人過活，也是一個愉快的選擇。Yahoo Style HK ・ 1 天前
41歲李蘢怡大曬比堅尼泳照 盡騷玲瓏浮凸好身材
現年41歲嘅李蘢怡，2000年以模特兒身份出道，後來轉做歌手，曾與陳文媛（Bobo）合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，推出過個人專輯《Tiffany Lee E.P.》，憑《夜遊杜拜》爆紅，不過熱潮減退後便無以為繼，轉換跑道擔任演員，出演過《鍾無艷》、《金雞》、《大丈夫》及《雀聖2自摸天后》等電影。可惜，2006年選擇與電影公司解約，李蘢怡曾坦言入行多年欠缺運氣，無可能白等機會來臨，加上經歷太多唔開心事情於是退出娛樂圈。之後佢以本名李宜錚轉職珠寶公司擔任傳銷和公關工作，又前往英國修讀藝術學位課程，最後以英國著名學府皇家藝術學院（Royal College of Art）珠寶設計相關碩士學位畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
楊證樺想組「明星保安隊」幫圈中人謀生 搵藝人做保安有原因
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，近年佢投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
《愛．回家》Terry激罕晒婚照 甜美嬌妻靚樣曝光
憑《愛．回家之開心速遞》敦厚誠懇形象嘅「Terry」李偉健，人氣高企入晒屋，依家50歲嘅佢就早前被爆早於2018年就同拍拖15年圈外女友Bo結束愛情長跑，舉行婚禮，婚宴更獲《愛．回家》一班演員及TVB藝人好友拉隊到賀，場面既熱鬧又感動。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
黃子華親解「背後嘅女人」黃呈欣真正關係 攬實合照有原因「當然更加鬼馬」
劉嘉玲日前為曾經合演舞台劇《香港式離婚》嘅拍檔黃子華慶祝生日，喺嘉玲姐分享嘅合照中，即將步入65歲嘅黃子華坐正C位，而子華身後有一位女子攬實壽星公Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
文頌嫻晒與好姊妹宴會照 名牌細節有異令網民質疑已回復單身
文頌嫻與商人李梓慎於2012年結婚，二人當年假四季酒店舉行婚禮，仲喺宴會上宣布懷孕喜訊，誕下女兒Jamie後，文頌嫻淡出幕前，專心相夫教女。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
全紅嬋網紅哥哥被封「寵妹狂魔」 帶自己家果園養雞參加廚藝綜藝慘遭淘汰？
17歲國家隊跳水選手全紅嬋於去年巴黎奧運成功衛冕女子十米高台跳水金牌，成為中國隊奪得三項金牌嘅最年輕選手。巴黎奧運賽事期間，全紅嬋網紅哥哥全進華特意飛往當地支持，當全紅嬋奪金牌後，隨即表示會幫妹妹好好慶功，會親自燒豬和做湛江嘅白切雞畀佢食，睇嚟對自己嘅廚藝相當有信心。不過，日前全進華參加廚藝類綜藝，卻因白切雞被淘汰。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
林家謙演唱會後迎來34歲生日，文青外表深藏處女座Mean精靈魂，「家Mean」語錄：我10歲係聽《酷愛》
林家謙《White Summer》一連十場演唱會圓滿結束，對於追求完美主義的處女座家謙而言，CLS 們看得盡興，但家謙總看到瑕疵未及 100％ 完美，就是「嫌的比愛的多」的代表人物。林家謙將於 9 月 3 日 34 歲生日，一起來重溫「家mean」語錄，不論 mean 人還是 mean 自己亦娛樂性十足！Yahoo Style HK ・ 1 天前
ANSONBEAN無預警下宣布與張天穎分手：唔以情侶相處會舒服啲
在《全民造星III》奪得季軍而入行的ANSONBEAN（陳毅燊）今年5月突然刪除個人IG，表示因精神心理狀況而暫時退出娛樂圈，情況令人擔憂。當時ANSONBEAN的女友張天穎（Jaime）全力支持男友，曾公開表示「佢要講呢個決定係好難，佢好勇敢交代」，她會陪伴對方休息散心，閒時聊天溜冰等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭中基宣傳新戲拒談前經理人何慶湘 親自透露仔女近況
鄭中基（Ronald）昨日（2日）聯同周秀娜（Chrissie）、姜皓文（黑仔）等出席歷時7年製作的新戲《阿龍》首映禮，三人於受訪時提到拍攝過程的辛酸。三名演員透露當時為電影保持身形，Ronald揭最辛苦為增磅不停進食，而Chrissie亦透露為電影曬黑：「我仲黑過佢（黑仔）！啲粉底啲色都唔啱！」黑仔亦笑言：「（泰國）當地人都唔夠我黑！」另外，Ronald亦於受訪時回應離婚進度及風波等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
49歲李璨琛潮流達人做吃播 汕頭徒手捉獅頭鵝食得津津有味
49歲嘅李璨琛（Sam）入行多年，近年專注在內地發展，除咗拍攝電影及綜藝節目之外，最近仲更做埋吃播，介紹各地嘅美食。一向都係潮流達人嘅佢，最近化身吃播前往汕頭嘅鵝廠介紹獅頭鵝，真係估佢唔到呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
Edan、Marf同款MAX&Co.聯名系列亮相！「I NEED A DRINK」標語西裝，意外道出打工仔心聲
意大利時尚品牌MAX&Co.有相類近的幽默迷因美學系列亮相。品牌與意大利藝術家Pietro Terzini聯乘推出「HERE WE GO AGAIN」系列，時裝都加入了幽默的標語句子，當中一件寫著「I NEED A DRINK」的西裝外套，無意中道出了打工仔的心聲。喜歡message時尚單品的朋友，也許可以在這裡會選到代表自己的命定句子fashion item！Yahoo Style HK ・ 1 天前
徐子淇「復出」影封面照 引網上熱議造型 有網民為其平反：師兄清潮穿越嚟？
人稱「千億新抱」嘅徐子淇，最近成為時尚雜誌Vogue香港版9月號封面人物。身為恒基地產聯席主席李家誠嘅太太，徐子淇喺專訪入面仲提及自己有份參與構思恆地喺中環嘅項目The Henderson，並透露中環新海濱用地將以「橋」為概念Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
徐子淇劇透中環大劇院 將撼動五大劇院
「千億新抱」徐子淇為時尚雜誌拍攝封面，訪問中提到恒地中環地標項目將設置全港首個百老匯式大劇院。現在香港力谷盛事經濟，新增頂尖表演場地確係好事。不過中環大劇院崛起又會帶來競爭，有五大本地劇院或會受到衝擊。Yahoo 地產 ・ 5 小時前
小一縮班有一區削8班最傷 名校區買樓保值受考驗？
新學年小一縮班潮再現，元朗減8班最嚴重，觀塘黃大仙亦受壓。少子化趨勢下，校網效應或重塑樓市格局。Yahoo 地產 ・ 1 天前
改良版雪球｜傳中國富豪重投「雪球」衍生產品 年前被指是加劇跌市 監管部門曾出手限制
據彭博報道，一年前遭內地監管機構出手叫停，被指是加劇股市暴跌的「雪球」衍生產品，如今再次活躍於市場，不少中國富...BossMind ・ 1 天前
24歲沈月「名媛氣質」培養示範：擁「最強顏值基因」、流利英文對答不怯場，魅力直逼媽媽邱淑貞
24歲沈月除了傳承媽媽邱淑貞的美貌，更培養出極佳的「名媛氣質」，散發不一樣的女神魅力！沈月近年成為時尚寵兒，每次出席公開活動時亦展現優雅氣質，網民亦指：「沈月就是邱淑貞的翻版」！Yahoo Style HK ・ 1 天前