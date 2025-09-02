從愛民邨玩到世界搖搖大賽 阿反奪 40 歲以上世一
夫婦月入10萬竟屬「負資產」？港媽列開支嘆：真香港最底層｜網上熱話
香港生活成本高昂已是共識，但想不到夫妻月入10萬元，仍然認為自己是「香港最底層」？近日一名女子在Threads發文，坦言與丈夫雖然月入合共十萬，卻因供樓、養育孩子及家庭開支而感到沉重壓力，更形容「無父幹」的生活相當艱難，引來網民兩極反應。
該名港媽詳細列出每月開支，包括供樓連同水電煤及差餉約3.5萬元、兒子的學費和興趣班共8,000元、外籍家庭傭工薪水5,000元，以及給予雙方父母的家用一萬元。她亦提到，稅項支出在生育前每年高達10萬元，現時仍須每年繳交5萬元。扣除所有開支後，家庭每月僅餘約2.2萬元。
她感慨表示：「供咗層樓6年到頭來仲要變負資產，居屋又無資格抽。想當年家人1元都無幫過我哋，全部靠自己。相反朋友家人幫佢哋full pay(一次過付清)層樓，兩個每月搵5萬都好好使，我哋先係真香港最底層」。
帖文引來網民激烈討論。部分人認為許多開支屬於個人選擇，例如生育、僱用外傭、飲食消費及家用金額等，並非必要支出，直言「睇完唔知辛苦係邊」。也有網民表示：「唔結婚、唔生仔、唔買樓，份糧其實很好使」。
然而，亦有網民對事主表示理解，指出中產階層在缺乏家庭支持下確實面臨巨大壓力，稱「這個世界真是很不公平，努力向上爬到中產又如何，辛苦命一條」、「其實係好辛苦我明，我哋冇生仔」。
