不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
失事貨機殘骸一周內移離 遺屬斥航空公司欠交代
本港機場一架貨機前日衝出跑道，撞到跑道外一輛巡邏車後雙雙墮海。車上兩名殉職機場保安人員的家屬到殮房認屍後，均批評涉事的阿聯酋航空未有慰問和交代，其中一名家屬更一度傷心暈厥，要坐輪椅離開，期間高呼「返份工都要死，俾返個公道我細佬呀！」機管局指，北跑道昨下午約4時已重開並維持「備用狀態」，貨機殘骸則目標於一周內移走。
由阿聯酋航空向土耳其公司Air ACT「濕租」的波音744貨機，前日凌晨在機場北跑道降落後滑行期間，突然左轉衝出跑道，撞毀欄杆後墮海，期間把跑道外圍一輛巡邏車撞落海，車上41歲何姓航空安檢督導和30歲陳姓航空安檢隊長同告不治。
死者胞姊呼「俾返個細佬我」
死者家屬昨早到葵涌殮房辦理認屍手續，陳男3名家屬透露死者是家中經濟支柱，有年邁父母並與妻子育有一名1歲女兒，死者胞姐批評航空公司沒有向家屬交代或慰問，「係咪一啲責任感都冇？」期間，陳姊情緒激動而一度傷心暈厥，要由親友扶上輪椅，她離開時呼叫「俾返個細佬我，冇天理，打工都要死……返份工都要死，俾返個公道我細佬呀！」
何男則遺下妻子和一名7歲兒子，何母同時指出航空公司事後全無任何慰問，「我哋喺醫院，佢哋都冇派人嚟慰問」，又稱意外發生得很奇怪、有很多疑點，促請當局徹查。機場保安有限公司昨發表聲明指，行政總裁和高層昨已會見兩名死者家屬，親自表達沉痛哀悼，職員關係組亦已安排支援和協助。
運輸及物流局長陳美寶在一個航空活動致辭指，當局全體人員以眾志成城、全力以赴心態，就事件作出全方位善後及跟進，並為已逝去員工的家屬全力以赴善後。機場北跑道圍網和跑道復修已完成，昨下午約4時20分重開並維持備用狀態。機管局機場運行執行總監姚兆聰於電台節目解釋，因涉事貨機仍在岸邊，加上處理期間或有工程車駛入，故暫列作備用狀態。
墮海貨機已判定完全損毀
另外，姚兆聰昨再重申，巡邏車事發時處於跑道以外固定並認可的站崗點，距離跑道中線162米，遠高於國際民航組織140米和民航處150米的規定。涉事航空公司已確認飛機為完全損毀(total loss)，機管局正統籌移走飛機，包括聯絡擁有人、籌備大型吊臂、船隻等所需工具，目標是一周內移走。
