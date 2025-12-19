失常男釘槍殺鄰居 再審立即執行死刑

【on.cc東網專訊】廣西自治區來賓市男子何某乖2023年使用改裝射釘槍槍殺一對鄰居夫婦，事後被來賓市中級人民法院裁定故意殺人罪及非法製造槍枝罪等罪成，被判死刑，緩期兩年執行。來賓市人民檢察院其後提出刑事抗訴，廣西高級人民法院周三（17日）改判立即執行死刑。

案情指，時年26歲男子何某乖2023年12月4日帶同兩支改裝射釘槍進入鄰居家，殺害夫婦何某本及黃某玉。在一審，何某乖供稱行兇原因是鄰居夫婦「作法擺陣」害他，導致發噩夢失眠。經北京市某司法鑑定所鑑定，何某乖患有精神分裂症，犯案時辨認及控制能力削弱，具有限定刑事責任能力。考慮到被告作案時處於精神分裂發病期，法院3月28日作出死刑緩刑裁決。

來賓市人民檢察院在刑事抗訴書中提及，何某乖故意殺人罪行極其嚴重，社會影響惡劣，且認罪悔罪態度不佳，家屬雖代為賠償部分經濟損失，但未取得受害人近親屬諒解，即使具有法定可以從輕處罰情節，不足以從輕處罰，一審法院裁決與其罪責不相適應，量刑明顯不當。對於法院改判，受害人兒媳梁女士表示滿意。

