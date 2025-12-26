失戀男子醫院鬧事衝動代價？ 川口爆炸自救反轉滿臉血跡！

失戀夜晚的衝動開端：煤氣閥門打開後的求生後悔

男子那天心情跌谷底，女友分手讓他崩潰，晚上8點多在川口市公寓房間開煤氣閥，打算一了百了。但煤氣味瀰漫，他突然害怕，想活下去，趕緊開窗散味。

腦袋亂糟糟的，他下意識掏煙點火——火柴一劃，轟！三樓房間爆炸，陽台牆飛出，玻璃雨灑街頭，附近居民嚇到以為地震。這衝動轉折，讓人笑說「這自救方式，也太有創意」。

爆炸現場的混亂餘波：碎片飛50米砸車傷人的深夜驚嚇

爆炸威力大到嚇人，公寓三樓房毀，碎片砸壞路邊66輛車，便利店玻璃碎，電線掛衣物，現場像戰區。8人受傷，3人重傷送醫，男子燒傷但清醒，醫院還鬧事被加妨礙公務罪。

附近居民回憶「巨響後煙霧瀰漫，焦味撲鼻」，消防警車趕到拉封鎖線，場面忙亂到像拍電影。

坦白訊問的冷靜態度：盤問時「沒錯」的自私供述

警方調查，男子直認「想自殺開煤氣，後悔開窗，點煙引爆」，說「沒錯」，這坦白讓案情速結，但法官怒批「自殺方式自私，害無辜民眾」。

他辯心神耗弱，受害者和解求輕判，但法院認完全責任能力，判9年實刑，損失近3億日圓讓人搖頭「這代價，太重了」。

網上輿論的熱議風波：從名字調侃到量刑爭議的日網聲浪

這案一出，網友先笑翻男子名字「温泉」（溫泉），留言「爆炸溫泉wwww」「溫泉被告太草」，後來轉判決討論，有人喊「9年重了，又沒死人」，

也有人氣「害8人傷，判輕才怪」。國際看客也驚「中國人實刑少見」，但更多憂公寓安全「煤氣別亂開，煙也別亂點」。

呼，這川口公寓煤氣爆炸案，從失戀點煙到9年實刑，聽來荒誕又心酸，一根煙毀了人生也害人傷。

希望大家情緒低谷找人聊，別衝動啊。有你的失戀小療癒法，留言分享，一起笑看這「爆炸溫泉」的教訓吧！