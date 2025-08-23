輕鐵「貓狗同行」計劃9月「恒常化」
失業率升至兩年半新高 李家超：正處經濟轉型期 整體經濟正面增長
【Now新聞台】本港最新失業率達到3.7%，創兩年半以來新高。行政長官李家超認為，本港正處於經濟轉型期，整體經濟正面增長，個別行業表現有高低，業界要結合科技等提升競爭力。
行政長官李家超：「經濟轉型期，有人做得成功有很多的，有人的確會辛苦。我們要應用科技改革做法，還有一個是簡單的，他將舖位分配，重新按著不同地方需求整頓過，可能他在某一區關了店，在另一區多開兩間店都有。有一個很有趣，用AI看一碗麵，麵的覆蓋率，認為顧客看到麵的覆蓋率少於8成，會不開心，所以他將覆蓋面安排8成，這些是按著需求，結合科技去做。」
他又指，本港第二季的店舖租賃數字上升，超過一半是餐飲業，有利業界找工作，而有些行業更替，勞工需要更多新技術，政府會大力推動勞工再培訓計劃。
另外，對於高才通計劃，李家超認計劃成功，吸納的人才為本港創造大量經濟價值，即使部分人才未必長期居港，而是住在大灣區其他城市，亦是健康的發展模式，其他外國地方亦雷同，會再從多方面優化計劃。
#要聞
