勞動人口 勞工 打工仔

本港9至11月失業率維持3.8%，符合預期；就業不足率維持1.6%。總就業人數微跌至366.9萬人，減少約2,800人；同期勞動人口下跌約8,000人，至381.4萬人。失業人數減少約5,200人，至14.4萬人，就業不足人數則約6.09萬人，與8至10月相若。

各行業的失業率及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。勞福局長孫玉菡表示，香港經濟穩健擴張，加上消費信心有所改善，應會繼續為整體勞工市場帶來支持。不過一些行業的就業情況或仍會因業務挑戰而承受壓力。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/失業率維持3.8-勞福局-部分行業仍有壓力/628695?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral