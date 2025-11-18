天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
失業率3.8%跌0.1個百分點 政府稱經濟擴張消費信心逐漸恢復
政府統計處今日(18日)發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由7月至9月的3.9%下跌至8月至10月的3.8%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.6%的水平。
許多主要經濟行業的失業率均見下跌，其中零售、住宿及膳食服務業，專業及商用服務業，地基及上蓋工程業，以及金融業有較明顯的跌幅。各行業的就業不足率則變動不一，但幅度普遍不大。
仍有近15萬人失業
兩段時間相比，8月至10月總就業人數下跌至3,672,700人，減少約1,800人。同期的總勞動人口下跌至3,822,300人，減少約7,800人。失業人數下跌至149,600人，減少約6,000人。同期的就業不足人數則上升至60,800人，增加約800人。
部分行業仍面對挑戰
勞工及福利局局長孫玉菡表示，香港經濟穩健擴張，加上營商氣氛穩步改善和消費信心逐漸恢復，應會爲勞工市場帶來支持。然而，部分行業的就業情況仍會繼續面對經濟轉型帶來的挑戰。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/失業率3.8-跌0.1個百分點-政府稱經濟擴張消費信心逐漸恢復/619694?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 1 天前
英國宣佈提高難民入籍門檻 港人永居條件修訂本周內揭盅
英國內政大臣馬曼婷（ Shabana Mahmood）昨日（17 日）在下議院宣佈庇護及遣返政策的改革方案，建議把難民狀態由永久改變為臨時，難民狀態由五年減至兩年半，只有在難民無法回國時才會延續其難民資格；難民亦必須在英國等待 20 年方能申請永久居留，不是現在的五年。至於持 BN（O）申請移民英國的人士，入籍條件亦將有修訂，英國政府將於本周內公佈。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
陸反制日本力道續升級！專家：北京反制行動具精準、道義、自信三大新特點
中國對日反制力道持續升級之際，具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周二 (18 日) 刊文表示，這場由日本首相、自民黨幹事長高市早苗近期涉台不當言論引發的緊張局勢，正深刻影響中日關係走向。 高市早苗日前公然將台海局勢與日本「存亡危機」掛鉤，暗示可能武力介入中國內政，此舉徹底打破中鉅亨網 ・ 8 小時前
特朗普急赴麥當勞峰會喊話：物價正在下降 美國處於黃金時代
美國明年 11 月將舉行期中選舉，若國會參眾兩院重組，恐深刻影響特朗普政府剩餘任期政策走向。在此背景下，美國政壇聚焦選民核心訴求，特朗普周一 (17 日) 現身麥當勞(MCD) 華盛頓影響力高峰會，以「降低食品成本」為切口，強化自己對經濟問題的關注。鉅亨網 ・ 6 小時前
國際｜日媒：日本政府派官員訪華 就高市早苗涉台言論與中方協商
共同社引述日本政府相關人士報道，外務省亞洲大洋洲局長金井正彰周一（17日）訪問中國，將就首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯同中方進行協商。協商預計將於明日進行。 內地官方傳媒繼續批評高市的言論。 新華社發表題為《錯判時與勢，注定撞南牆》的時評，指出首相高市早苗近來在事關鄰國主權領土完整、事關地區和平穩定的問題上頻出妄言，日前在國會答辯時更公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題，如此粗暴干涉中國內政，還不思悔改、拒不撤回，暴露出日本國內右翼勢力的極端錯誤立場及認知。 文章指今日中國早已告別積貧積弱、任人宰割的過去，正以不可阻擋的步伐邁向偉大復興，今天中國人民更加具備捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和強大能力，日方一些人依然幻想重溫軍國主義舊夢，妄圖搞以台制華，完全是螳臂當車、不自量力。Fortune Insight ・ 1 天前
國家外交部：日方必須給中國人民明確交代 絕不允許日本軍國主義復活
外交部發言人毛寧今日(18日)主持例行記者會。記者提問指，近期中方密集批駁日本首相高市早苗涉台錯誤言論，有評論認為中日關係正向近年來最低點滑落。 毛寧回應表示，中日關係出現目前的局面，根源在於日本首相高市早苗公然發表涉台錯誤言論，粗暴幹涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件的精神，破壞中日關係政治基礎。中方維護核心利益、捍衛國際正義的立場沒有絲毫改變。日方必須立即收回錯誤言論，深刻反省，改弦更張，給中國人民一個明確的交代。 針對近期多名日本官員表示，日方正計劃修改自衛隊軍銜名稱，擬恢復「大佐」等舊日本軍隊的軍階用語，毛寧回應稱，日本右翼勢力正極力突破和平憲法束縛，在強軍擴武的道路上越走越遠。日本軍國主義發動侵略戰爭，給亞洲和世界帶來深重災難。忘戰必危、好戰必亡。歷史的教訓不能忘卻，不可歪曲，更不容抹殺。中方絕不允許日本軍國主義復活，絕不允許任何人挑戰戰後國際秩序，絕不允許世界和平穩定再遭破壞。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
外交部:不接受日方就中國海警船正當執法提交涉 中方已駁回並提反交涉
日方指稱，4艘中國海警船進入釣魚島周邊海域，並通過外交渠道提出嚴正抗議。中國外交部發言人毛寧在例行記者會回應指，釣魚島及附屬島嶼是中國固有領土，中國海警船在中國領海巡航執法正當合法，天經地義。中方不接受日方提出的無理交涉，已當場駁回，並提出反交涉。毛寧促敦日方恪守中日四點原則共識，尊重中國領土主權，不得干擾中國海警船巡航執法，不得採取任何可能導致事態升級的舉措。(ST)infocast ・ 2 小時前
厄瓜多公投否決美軍基地重返 諾波亞施政重挫
（法新社基多16日電） 厄瓜多選民今天公投，依據目前計票結果，顯示選民已明確否決讓美國軍事基地重返厄瓜多，這對親美國總統川普的厄國總統諾波亞（Daniel Noboa）而言，是項重大政治挫折。選民的公投反對，對諾波亞是個嚴重打擊；他一向將打擊猖獗毒梟暴力、與美國總統川普建立同盟，作為施政重點。法新社 ・ 1 天前
韓國警告日本：絕對無法容忍！
韓國國會議長禹元植周日（16 日）對日方近期在韓日歷史、領土等問題上的言行感到擔憂，要求日本展現真誠反省和負責任態度。鉅亨網 ・ 9 小時前
美駐日大使發文諷薛劍「斬首論」 中方斥別有用心政治作秀
美國駐日本大使格拉斯早前在社交平台表示，誠摯感謝中國駐大阪總領事薛劍及駐日大使吳江浩作出貢獻，幫助加強美日之間的深厚友誼。貼文被解讀為是諷刺薛劍對日本首相高市早苗的「斬首論」。 中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會回應有關提問時指，格拉斯的有關表態，純屬別有用心的政治作秀，有違外交官的身份和職責。毛寧強調，美日同盟是冷戰產物，不應針對第三方，更不應肆意干涉他國內政，損害他國核心利益。(ST)infocast ・ 2 小時前
聯合國安理會通過美提決議案 將派國際部隊進駐加薩
（法新社紐約聯合國總部17日電） 聯合國安全理事會今天表決通過一項由美國起草、強化川普所提加薩和平計畫的決議案，其中包括部署一支國際部隊以及為未來的巴勒斯坦國鋪設道路。俄羅斯的草案不會授權成立和平委員會或部署國際部隊，而是請聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就這些議題提供「選項」。法新社 ・ 7 小時前
日外務省官員離開外交部 沒回應傳媒提問
到了北京的日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰，與外交部亞洲司司長劉勁松會面。央視報道，金井正彰下午兩時許離開外交部。面對在場傳媒提問，他未有任何回應。日本首相高市早苗發表的涉台言論引發中日關係緊張後，中國外交部提醒中國公民近期避免前往日本，日本駐華大使館亦向在華日本公民發布安全對策，提醒他們提高警惕，注意周邊環境，留意可疑人士，並盡量結伴同行，確保自身安全。對於中方表示，國務院總理李強沒有與日本領導人在二十國集團峰會期間會面的安排，日本內閣官房長官木原稔說，日方對展開日中之間各種對話持開放態度。(WL)infocast ・ 3 小時前
南韓不滿日本擴建領土主權展館 外交部:中方促日方反省侵略歷史
有報道指，日本政府擴建宣傳對獨島主權主張的領土主權展覽館，南韓政府對此表達不滿及強烈抗議。 中國外交部發言人毛寧在例行記者會回應相關提問時指，中方注意到有關報道，強調近期日方許多惡劣言行，都引起周邊國家的警惕、不滿和抗議，敦促日方深刻反省侵略歷史，堅持走和平道路，以實際行動取信亞洲鄰國和國際社會。(ST)infocast ・ 1 天前
中國外交部：李強不會在G20峰會期間與日本高市早苗會晤
根據《路透》報導，中國外交部週一（17 日）表示，國務院總理李強在即將於南非舉行的 G20 峰會期間，沒有與日本首相高市早苗會面的計劃。鉅亨網 ・ 1 天前
153人包機突抵約翰尼斯堡 南非質疑以色列意圖驅逐巴勒斯坦人
（法新社約翰尼斯堡17日電） 南非今天表示，上週有一架搭載153名巴勒斯坦人的包機突然降落在約翰尼斯堡，質疑以色列意圖將巴勒斯坦人逐出加薩（Gaza）與約旦河西岸（West Bank）等地區。這些人13日搭乘包機抵達南非約翰尼斯堡（Johannesburg），護照上沒有應由以色列加蓋的出境章。法新社 ・ 4 小時前
以軍在黎巴嫩朝聯合國維和人員開火
（法新社貝魯特16日電） 聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）今天表示，以色列軍人在黎巴嫩南部一處軍事據點附近朝維和人員開火。維和人員在聲明中表示：「今天上午，以色列國防軍（IDF）在以色列於黎巴嫩境內建立的一個軍事陣地附近，從一輛墨卡瓦型戰車（Merkava）上向UNIFIL維和人員開火。」法新社 ・ 1 天前
日媒:中國駐大阪總領事館取消日中友好活動
日本首相高市早苗近日的涉台發言，引發中日關係緊張。日本傳媒引述消息指，中國駐大阪總領事館以警備問題，取消原定周五(21日)在廣島舉辦的日中友好活動，總領事薛劍原本會出席活動。薛劍早前針對高市早苗的發言，在社交平台發表「斬首論」，日本政府提出強烈抗議，執政自民黨要求黨內人士避免出席活動。 日本內閣官房長官木原稔表示，中國出台似乎縮減人員交流的措施，違背兩國首腦確認推進戰略互惠關係等大方向。(ST)infocast ・ 1 天前
澤倫斯基與馬克宏簽署意向書 擬購買100架法國飆風戰機
（法新社巴黎17日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天與法國總統馬克宏簽署意向書，計畫購買100架法國飆風戰機（Rafale），強化對抗俄羅斯入侵的能力。一位不具名法國總統府官員指稱，此舉旨在使烏克蘭獲得對抗俄羅斯入侵所需的系統。法新社 ・ 22 小時前
英國將收緊難民庇護門檻 申請永居要等20年
英國大幅收緊難民庇護門檻,英國媒體報道,內政大臣馬曼婷周一將宣布連串新規定,增加申請難度,冀減少前往英國尋求難民庇護的人數。其中,獲難民身份的人,申請永久居留前,需要在英國居住滿20年,目前只要求5年。infocast ・ 1 天前
日方擬改用舊軍銜 外交部警告:忘戰必危、好戰必亡
日本首相高市早苗發表的涉台言論，令中日關係轉趨緊張。對於日方計劃修改自衛隊軍銜名稱，恢復「大佐」等舊日本軍隊的軍階用語，中國外交部發言人毛寧在例行記者會回應有關提問時指，由於殖民和侵略歷史，日本的軍事安全動向，一直備受亞洲鄰國和國際社會關注，日本近年來大幅調整安保政策，圖謀放棄「無核三原則」，令人警惕。毛寧警告日方，忘戰必危、好戰必亡，強調中方絕不允許日本軍國主義復活，絕不允許任何人挑戰戰後國際秩序，絕不允許世界和平穩定再遭破壞。 至於日本駐華使館向在華日本公民發布安全對策，毛寧強調，中方將繼續依法保護在華外國公民安全。 (ST)infocast ・ 1 小時前