政府統計處今日(18日)發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由7月至9月的3.9%下跌至8月至10月的3.8%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.6%的水平。

許多主要經濟行業的失業率均見下跌，其中零售、住宿及膳食服務業，專業及商用服務業，地基及上蓋工程業，以及金融業有較明顯的跌幅。各行業的就業不足率則變動不一，但幅度普遍不大。

仍有近15萬人失業

兩段時間相比，8月至10月總就業人數下跌至3,672,700人，減少約1,800人。同期的總勞動人口下跌至3,822,300人，減少約7,800人。失業人數下跌至149,600人，減少約6,000人。同期的就業不足人數則上升至60,800人，增加約800人。

部分行業仍面對挑戰

勞工及福利局局長孫玉菡表示，香港經濟穩健擴張，加上營商氣氛穩步改善和消費信心逐漸恢復，應會爲勞工市場帶來支持。然而，部分行業的就業情況仍會繼續面對經濟轉型帶來的挑戰。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/失業率3.8-跌0.1個百分點-政府稱經濟擴張消費信心逐漸恢復/619694?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral